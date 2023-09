Quarti Europei Pallavolo Maschile 2023. L’Italia non dovrebbe avere problemi a superare l’Olanda e a qualificarsi per le semifinali di Roma dove ad attenderla potrebbe esserci la temibile Francia. Il vero big match di questo turno è però Polonia-Serbia. Vediamo analisi, calendario completo e tutte le quote sugli europei di volley maschile.

Quarti Europei Pallavolo Maschile 2023: l’Italia trova l’Olanda

Si è delineato il tabellone degli Europei 2023 di volley maschile, dai quarti di finale alla finale. L’Italia ha surclassato la Macedonia del Nord con un secco 3-0 (a differenza della nazionale di Calcio che, alla prima di Spaletti, aveva curiosamente lo stesso confronto) e si è meritata il quarto di finale contro l’Olanda, che ha invece avuto la meglio sulla Germania al tie-break.

Simone Giannelli e compagni giocheranno di fronte al proprio pubblico del PalaFlorio di Bari. La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico, ma i Campioni del Mondo e d’Europa dovranno stare particolarmente attenti agli oranje di bomber Nimir Abdel-Aziz. In palio c’è la semifinale di Roma, dove dovrebbe andare in scena uno scontro di fuoco con la Francia, ampiamente favorita contro la Romania nella partita di Varna (Bulgaria).

Quarti Europei Pallavolo Maschile 2023: big match Serbia-Polonia

L’altra partita nel capoluogo pugliese sarà il big match tra Polonia-Serbia: i biancorossi sembrano avere una marcia in più, ma Wilfredo Leon e compagni dovranno stare molto attenti ai baldanzosi balcanici. Chi vincerà questa super sfida incrocerà poi in semifinale chi avrà la meglio nel quarto di finale tra Slovenia-Ucraina (gli sloveni partono favoriti, ma i gialloblù hanno tutti i mezzi per giocarsela).

Le due partite in Bulgaria si giocheranno lunedì 11 settembre (ore 16.30 e 20.00), mentre i due incontri a Bariu si disputeranno martedì 12 settembre (ore 18.00 e 21.00). Vediamo il calendario completo da qui alla finale:

QUARTI DI FINALE

Lunedì 11 settembre

16.30 Quarto di finale 1: Slovenia vs Ucraina (a Varna)

20.00 Quarto di finale 2: Francia vs Romania (a Varna)

Martedì 12 settembre

18.00 Quarto di finale 3: Polonia vs Serbia (a Bari)

21.00 Quarto di finale 4: Italia vs Olanda (a Bari)

SEMIFINALI

Giovedì 14 settembre

18.00 Semifinale 1 (a Roma)

21.00 Semifinale 2 (a Roma)

FINALI

Sabato 16 settembre

18.00 Finale per il terzo posto (a Roma)

21.00 Finale Europei volley maschile (a Roma)

Tutte le quote sugli europei di volley maschile

Vediamo tutte le quote antepost proposte da 888SPORT per la vittoria finale, e quelle di EUROBET sui singoli match dei quarti.

