Semifinali Europei Pallavolo Maschile 2023. Giovedì 14 settembre si giocano le semifinali degli europei di volley maschile: Italia-Francia e Polonia-Slovenia. Si tratta di due match interessanti ma sono gli azzurri e i polacchi i favoriti per giocarsi il titolo continentale.

Semifinali Europei Pallavolo Maschile 2023: Italia-Francia

La nazionale italiana di volley raggiunge le semifinali degli Europei di pallavolo maschile 2023 al termine di una gara tiratissima contro l’Olanda. Al Pala Florio di Bari gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sono protagonisti di una prova di carattere. Al termine della partita, il ct ‘Fefé’ De Giorgi si è espresso così davanti alle telecamere di Rai 1: “Abbiamo dovuto tirare fuori l’anima guerriera. Oggi l’Olanda ha fatto buonissime cose, noi abbiamo concesso qualcosa. Siamo rimasti aggrappati alla partita, abbiamo cercato soluzioni, abbiamo cercato di rimanere legati a loro perché Abdel-Aziz era in giornata e si è fatto fatica con lui: fa break forti in battuta e in attacco è difficile fermarlo, ma tutta la squadra ha lavorato bene. Infortunio di Russo? Mi hanno parlato di una distorsione, non ho seguito bene la cosa perché c’erano altre cose a cui pensare durante la partita. Bisogna capire l’entità, se capita l’infortunio adesso è un caos. Vediamo”.

Giovedì la nazionale italiana si troverà di fronte in semifinale a Roma la Francia di Andrea Giani, che ai quarti ha avuto la meglio sulla Romania per 3-0. I ‘galletti’ si prendono così la rivincita dopo la sconfitta rimediata contro la stessa avversaria nella fase a gironi: 25-22, 25-14, 27-25 il punteggio finale in favore dei Campioni Olimpici, nonostante l’ottima partenza della Romania.

Il precedente più recente, giocato durante lo Hubert Wagner Memorial di agosto, ha visto l’Italia avere la meglio sulla Francia per 3-0. Nei 10 incroci più recenti, considerate tutte le competizioni, il bilancio è in perfetta parità con 5 vittorie per parte. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro dalla Rai con streaming live su RaiPlay.

Semifinali Europei Pallavolo Maschile 2023: Polonia-Slovenia

Nell’altra semifinale si affrontano Polonia-Slovenia. La prima selezione, ai quarti, ha avuto la meglio sulla Serbia in rimonta (3-1). Dopo aver perso il primo set per 28-26, i polacchi hanno preso letteralmente la discesa nel secondo parziale, vinto per 25-15, mentre il terzo set è stata una vera e propria maratona conclusasi con il punteggio di 36-34 in favore della Polonia. Non c’è storia nell’ultimo parziale, con i ragazzi di Nikola Grbić che si sono imposti con il punteggio di 27-15.

La Slovenia di Gheorghe Crețu ha superato con lo stesso punteggio l’Ucraina. Gli sloveni partono subito forte vincendo il primo set abbastanza in scioltezza con il punteggio di 25-17. Più tirata la seconda frazione di gioco, con la Slovenia che si porta sul 2-0 grazie al parziale di 31-29. L’Ucraina si desta nel terzo set, portandosi sull’1-2 con il punteggio di 25-21, ma nel quarto parziale è la Slovenia a chiudere i conti con il punteggio di 25-23.

Entrambe le nazionali hanno perso una sola volta nei 10 match più recenti, con la Polonia reduce da 8 successi di fila, contro i 7 della Slovenia. L’ultimo precedente risale all’agosto scorso, in un match di esibizione per lo Hubert Wagner Memorial, vinto dagli sloveni per 3-0, dopo che gli stessi avevano perso entrambi i due precedenti incroci valevoli per l’edizione di Nation League 2022-2023. Nel computo totale dei 15 precedenti, la Slovenia è in vantaggio per 8-7 sulla Polonia.

