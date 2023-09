Finale Europei Pallavolo Maschile 2023. Sabato 16 settembre si giocano le finali degli europei di volley maschile. Si inizia alle 17:00 con la finalina Francia-Slovenia mentre in serata, alle 21:00, la finalissima Polonia-Italia in perfetto equilibrio secondo le quote per quello che è un rematch dello scorso Europeo, vinto dall’ItalVolley in quell’occasione. Finirà così anche questa volta a Roma col vantaggio del pubblico?

Finale Europei Pallavolo Maschile 2023: Italia dominante contro la Francia

L’Italia ha distrutto la Francia con un secco e roboante 3-0 (25-21; 25-19; 25-23), regalando emozioni vibranti al pubblico che ha gremito il PalaEur di Roma e qualificandosi alla Finale degli Europei 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo e d’Europa hanno surclassato i Campioni Olimpici in una partita ad altissima intensità, giganteggiando in tutti i fondamentali e demolendo le certezze dei Galletti: in una sfrontata, imperitura e rovente battaglia difensiva sono sempre stati gli azzurri a dettare legge, chiudendo poi gli scambi con una varietà offensiva davvero rimarchevole.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno saputo dettare legge al servizio e hanno limitato le iniziative dei transalpini con un muro solido e continuo nell’arco di un incontro dove si è dovuto giocare con grande pazienza e facendo leva su una condizione fisica a prova di fuoco.

Il tabellino di Italia-Francia 3-0

ITALIA: Michieletto 9, Mosca 4, Romanò 15, Lavia 13, Galassi 5, Giannelli 6, Balaso (L). Sbertoli 1, Rinaldi 1, Sanguinetti. N.e. Scanferla , Bottolo , Russo, Bovolenta. All. De Giorgi –

FRANCIA: Carle 2, Le Goff 4, Brizard 2, Louati 3, Chineeyeze 10, Patry 4. Grebennikov (L). Tillie 2, Ngapeth 6, Boyer 6, Bultor, Clevenot 5, Jouffroy. N.e: Toniutti. All. Giani

Finale Europei Pallavolo Maschile 2023: perfetto equilibrio contro la Polonia

L’Italia affronterà nuovamente la Polonia nella Finale degli Europei 2023 di volley maschile. Questa volta saranno Simone Giannelli e compagni a giocare di fronte al proprio pubblico, contro una Polonia diversa rispetta a quella affrontata dodici mesi fa. A Katowice non c’era infatti la stella Wilfredo Leon, ai tempi alle prese con il recupero da un infortunio. Il formidabile schiacciatore di origini cubane, attualmente in forza a Perugia, è invece in rosa per questa manifestazione e ha regalato grandissimo spettacolo nelle ultime due partite: 19 punti (3 muri, 3 ace, 52% in attacco) nel quarto di finale contro la Serbia; 25 punti (3 muri, 2 ace, 47% in attacco) nella semifinale contro la Slovenia.

Va tra l’altro annotato che ormai la Polonia gioca con l’opposto Lukasz Kaczmarek e non più con Bartosz Kurek, mentre il secondo schiacciatore è Aleksander Sliwka (solidissimo in ricezione). Il coach Nikola Grbic ha pure a disposizione Tomasz Fornal e Kamil Semeniuk, oltre a Bartosz Bednorz.

Per gli esperti di Sisal la sfida si preannuncia incerta e avvincente, le nazionali hanno infatti le stesse chance di vittoria, entrambe a quota @1,90. In semifinale la Polonia ha battuto in rimonta la Slovenia per 3-1. L’atto finale però, non sembra destinato ad uno score così netto, per avere la meglio potrebbero volerci tutti e 5 i set, ipotesi @3,00. Il risultato finale più probabile dei bookmaker non premia Giannelli e compagni, l’1-3 è infatti @4,75, si sale @5,00 per il 3–1 mentre un’altra vittoria per 3-0 degli Azzurri è @5,50, stessa quota per lo 0-3.

Quote finale Europei Volley Maschile

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria del match finale Polonia-Italia e a seguire tutte le quote principali disponibili sulle due finali di domenica.

