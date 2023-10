Pronostici Serie A1 Pallavolo femminile 1° giornata. Nel fine settimana del 7 e 8 ottobre 2023 inizia la nuova stagione di Serie A1 di pallavolo femminile, il campionato di volley in Italia.

Pronostici Serie A1 Pallavolo femminile 1° giornata: le prime partite in programma

La Serie A1 di Volley Femminile inizia con una 1° giornata che ha in programma subito 5 derby regionali su 7 partite. Si parte sabato con l’anticipo tra Trasportipesanti Casalmaggiore che hanno cambiato molto del roster questa estate, e Volley Bergamo che punta di nuovo alla zona play-off ma con un coach dalla A1, il nuovo allenatore, Matteo Solforati.

Le campionesse d’Italia del Prosecco Doc Imoco Conegliano ospitano domenica alle 17.00 la neo-promossa Itas Trentino che non vuole recitare un ruolo secondario , magari approfittando della stanchezza di buona parte delle componenti della rosa delle venete, reduci dalle fatiche degli Europei e dei vari Preolimpici.

La partita senza dubbio più attesa è quella in programma all’Allianz Cloud di Milano. Da una parte l’Allianz Milano che ha riportato in Italia Paola Egonu (dopo l’anno trionfale in Turchia nel Vakifbank), dall’altra il Busto Arsizio che riporta in panchina in un campionato italiano (quello femminile è una novità assoluta), Julio Velasco.

Pronostici Serie A1 Pallavolo femminile 1° giornata: gli altri match domenicali

Sarà derby anche in Toscana con la Savino del Bene Scandicci che ospita tra le mura amiche sempre domenica alle 17.00 la Bisonte Firenze. Due squadre ambiziose, a caccia dello scudetto la squadra di Barbolini, in cerca di un posto nei play-off quella fiorentina. Partita da pronostico non scontato, consigliamo OVER sui punti totali o sui Set.

Sempre in tema di derby ce ne sono un paio anche in Piemonte, a partire da quello di domenica alle 17.00 tra il Wash4Green Pinerolo-Honda Oliver San Bernardo Cuneo. Entrambe le squadre hanno ambizioni importanti in questa vigilia di campionato.

Alle 21.00 c’è un altro debutto importante, quello di Lorenzo Bernardi che, sulla panchina dell’Igor Gorgonzola Novara sarà di scena in un derby tutto da vedere sul campo della rilevazione dello scorso anno, la Reale Mutua Fenera Chieri.

Completa il quadro una sfida subito importante in chiave salvezza; domenica alle 17.00 il Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ospita la neo-promossa Roma Volley.

Quote Antepost: Conegliano al comando, ma attenzione a Monza

Conegliano @2.55 è favorita dalle quote antepost per la vittoria finale della Serie A1 Femminile 2023-24, ma attenzione al Monza @2.75 che è molto vicina, poi vanno sempre tenute in considerazione Scandicci e Novara tra @5 e @6 di quota, mentre con Casalmaggiore si sale in doppia cifra @16 volte la posta.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.