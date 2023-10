Pronostici Serie A1 Pallavolo femminile 2° giornata. Sabato 14 e domenica 15 ottobre la seconda giornata della regular season Campionato Italiano di A1 di volley femminile 2023/24.

Pronostici Serie A1 Pallavolo femminile 2° giornata: programma completo

Il turno di apertura ha visto i pronostici della vigilia sostanzialmente rispettati, vediamo ora il programma completo che ci attende per questo fine settimana e la guida tv.

PROGRAMMA 2a GIORNATA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Sabato 14 ottobre

18.30 Honda Olivero S.Bernardo Cuneo-Prosecco Doc Imoco Conegliano (Diretta tv su Rai Sport HD, diretta streaming su Rai Play e Volleyball world tv)

20.30 Itas Trentino-Allianz Vero Volley Milano (Diretta streaming su Volleyball World tv)

Domenica 15 ottobre

17.00 Igor Gorgonzola Novara-Trasportipesanti Casalmaggiore (Diretta streaming su Volleyball World tv)

17.00 Volley Bergamo 1991-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (Diretta streaming su Volleyball World tv)

17.00 Uyba Volley Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci (Diretta streaming su Volleyball World tv)

17.00 Roma Volley Club-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 (Diretta streaming su Volleyball World tv)

19.30 Il Bisonte Firenze-Wash4green Pinerolo (Diretta tv su SkySport Arena, diretta streaming su SkyGo, Now TV e Volleyball world tv)

Pronostici Serie A1 Pallavolo femminile 2° giornata: anticipi

Si parte sabato alle 18.30 con Cuneo-Conegliano, una sfida che nasconde qualche incognita per la squadra campione d’Italia. Entrambe le formazioni arrivano da vittorie nei match di esordio: Conegliano ha battuto 3-0 Trento tra le mura amiche, mentre Cuneo ha espugnato al tie break il campo di Pinerolo. Sfida nella sfida lo scontro fra le sorelle Haak.

In serata, alle 20:30, Trentino-Milano. L’Allianz Milano non vuole fermarsi dopo il 3-0 casalingo nel derby contro Busto Arsizio. La squadra di Gaspari sarà di scena sul campo della neo-promossa Itas Trentino che arriva dalla sconfitta sul campo di Conegliano, dove ha fatto comunque faticare le venete quindi pronostico dalla parte delle ospiti ma attenzione a dare per scontata questa trasferta come fanno i bookmakers che offrono quote micro @1.03 su SISAL alle milanesi.

Le partite di domenica di volley femminile

La Savino del Bene Scandicci sarà di scena domenica alle 17.00 sul campo di Busto Arsizio. Scandicci è la terza forza che punta alla vittoria del campionato, ma tra le tre big è sicuramente quella con l’impegno più complicato. Scandicci arriva dalla bella vittoria nel derby contro Firenze ma la UYBA in settimana ha completato il roster con l’arrivo della centrale portoricana Paola Rojas.

Debutto casalingo per Novara che ha iniziato con il piede giusto vincendo 3-0 il derby di Chieri e proverà a ripetersi ospitando la Casalmaggiore, squadra a cui fare attenzione visto che la scorsa settimana si è arresa al tie break a Bergamo.

Proprio Bergamo esordisce tra le mura amiche sempre domenica alle 17.00 affrontando Vallefoglia che ha iniziato il suo campionato con una sconfitta inattesa tra le mura amiche contro Roma al tie break.

Va a caccia di riscatto anche la già citata Chieri che, dopo la sconfitta casalinga con Novara, cerca la prima vittoria stagionale ma dovrà fare attenzione alla sorprendente Roma che ha sbancato Pesaro.

Infine il programma si completerà domenica alle 19.30 con Firenze-Pinerolo: entrambe le squadre sono a caccia del primo successo stagionale e ci sono le condizioni per assistere ad un bel match e infatti al momento su UNIBET e LOTTOMATICA le quote sono circa alla pari (@1.87 e @1.85) per la vittoria di entrambe.

