Mercoledì 15 gennaio si gioca il turno infrasettimanale di volley femminile, valido per la 18° giornata di Serie A1. Vediamo il programma completo, quote, analisi, consigli per le scommesse e guida tv su tutti i match e i Pronostici Pallavolo 15 gennaio 2025.

Pronostici Pallavolo 15 gennaio 2025: turno infrasettimanale della Serie A1 Femminile

Mercoledì 15 gennaio va in scena la 18ma giornata della Serie A1 di volley femminile, tutta in campo in serata con ben sette partite in calendario. Ci aspettano alcune sfide particolarmente interessanti che abbiamo analizzato in questo articolo.

Analisi match della 18° giornata Serie A1 Femminile

La capolista Conegliano ospita Vallefoglia andando a caccia dell’ennesima vittoria per rafforzare il primo posto in classifica generale, mentre le altre tre big del torneo saranno impegnate in trasferta: Milano va a caccia di un risultato importante sul campo di Firenze.

Scandicci ha qualità e motivazione per superare in trasferta il Talmassons. Novara farà visita a Cuneo in un derby piemontese sempre infuocato. Scontro diretto cruciale tra Busto Arsizio-Chieri in ottica quinto posto, con Bergamo che risponderа tra le mura amiche contro Roma. Il quadro di giornata sarа completato dalla sfida salvezza tra Perugia-Pinerolo.

Ci sofferiamo un attimo sulla partita di Busto in cui le padrone di casa sono sfavorite in quota @2.22 su Lottomatica, ma ci aspettiamo una partita combattuta da OVER 180.5 PUNTI TOTALI @1.72.

Programma completo e guida TV Serie A1 Femminile

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su VBTV per gli abbonati, ma tre incontri godranno anche di un’altra copertura: Busto Arsizio-Chieri sarа in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, Firenze-Milano e Cuneo-Novara saranno anche in diretta streaming su DAZN.

Di seguito il calendario completo del turno infrasettimanale:

Mercoledì 15 gennaio

Ore 20.00 Il Bisonte Firenze vs Numia Vero Volley Milano

Ore 20.30 Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Wash4green Pinerolo

Ore 20.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Ore 20.30 Honda Olivero Cuneo vs Igor Gorgonzola Novara

Ore 20.30 Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Ore 20.30 Bergamo vs Smi Roma Volley

Ore 20.30 Cda Volley Talmassons Fvg vs Savino Del Bene Scandicci

Quote Antepost: Conegliano domina

Vediamo anche le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo di Serie A1 di pallavolo femminile, dove ovviamente è sempre la corrazzata di Conegliano a dominare.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.