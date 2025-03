Nel fine settimana si giocano le gare 2 delle semifinali playoffs, Novara-Conegliano e Scandicci-Milano, le quattro squadre che si giocano lo scudetto di Serie A1 femminile in questa post-season di volley, mentre i maschi della Superlega (anche loro arrivati alle semifinali) sono fermi questo weekend. Vediamo comunque analisi, quote e i migliori Pronostici Pallavolo 29-30 marzo 2025.

Pronostici Pallavolo 29-30 marzo 2025: il menu del weekend del volley

Vediamo cosa ci attende per il fine settimana di pallavolo in Italia dove continuano i playoffs, ma solo di Serie A1 Femminile con le gare 2 Novara-Conegliano e Scandicci-Vero Volley. Anche la Superlega ha le sue 4 semifinaliste, ma in questo caso si inizieranno a sfidare dal prossimo weekend del 5-6 aprile.

Serie A1 Femminile: Analisi gara 2 delle semifinali scudetti

Questo weekend quindi riflettori tutti per le semifinali scudetto dei playoffs Serie A1 Femminile di pallavolo in Italia, due match che potrebbero indirizzare entrambe le serie.

Novara-Conegliano (Gara 2)

Sabato alle 17:00 il PalaIgor ospita la seconda sfida tra Novara–Conegliano. Le venete, campionesse di tutto, hanno ribadito la loro supremazia in Gara 1 con un netto 3-0, mostrando una pallavolo solida e spettacolare e vincendo la quarta sfida diretta con le piemontesi della stagione. Conegliano aveva infatti già battuto Novara tre volte in stagione, compresa la semifinale di Coppa Italia, e punta a ripetersi per avvicinarsi alla finale.

L’Igor Gorgonzola ha faticato più del previsto nei quarti di finale contro Chieri e in Gara 1 non è riuscita a trovare contromisure contro lo strapotere delle pantere, una corazzata che ha vinto tutte le 47 partite stagionali fin qui disputate.

Le quote sono impietose anche per gara 2, visto che nemmeno la trasferta ferma le Pantere. Conegliano si gioca vincente @1.07 su Goldbet mentre un successo di Novara si prende fino @8 volte la posta su Sisal.

Scandicci-Milano

Domenica alle 20:30, la Savino del Bene Scandicci ospita la Numia Milano per cercare di ribaltare la serie dopo il pesante 0-3 subito in Gara 1. Le toscane, terze in regular season, avevano sempre giocato alla pari con Milano in stagione, con tre sfide su tre terminate al tie-break, prima del netto ko di domenica scorsa. A trascinare la squadra lombarda sono state in particolare Egonu e Sylla.

Scandicci dovrà ritrovare il proprio gioco affidandosi alla qualità di Antropova e Herbots, chiamate a una prestazione di rilievo per provare a contrastare il gioco di Milano, orchestrato magistralmente da Orro. Anche Ognjenovic sarà un fattore determinante nel confronto tra le alzatrici. Milano, dal canto suo, vuole confermare quanto di buono fatto in Gara 1 e provare a chiudere la serie il più velocemente possibile, evitando ulteriori insidie.

I bookmakers si aspettano un match più equilibrato, ma la Vero Volley rimane avanti anche in trasferta. Milano si gioca infatti @1.75 su William Hill mentre il successo di Scandicci, per riportare la serie in parità, si trova @2 su Snai. Noi torniamo a consigliare OVER 180.5 PUNTI @1.72 su Sisal.

Superlega maschile: risultati e accoppiamenti in semifinale

Trento e Civitanova si sono qualificate alle semifinali scudetto della Superlega 2024-2025 di volley maschile, riuscendo a imporsi in trasferta nelle gara-4 dei quarti di finale.

I dolomitici hanno sconfitto Cisterna per 3-1 (17-25; 25-20; 25-14; 27-25). I Campioni d’Europa sono stati chiamati a una gara di rimonta dopo un brutto primo set. I ragazzi di coach Fabio Soli si sono così meritati il testa a testa con Piacenza che si preannuncia particolarmente rovente in semifinale.

I marchigiani hanno prevalso a Milano per 3-1 (25-17; 17-25; 25-20; 25-22). La Lube si è distratta nella seconda frazione, poi ha risalito la china e ha tenuto a bada i tentativi dei meneghini nel quarto set. Ora i cucinieri proveranno a mettere pressione ai campioni d’Italia (e favoriti per il bis) di Perugia.

Quote Antpeost: gli ultimi aggiornamenti sulla pallavolo italiana

Vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost sulle lavagne Bet365 per la vittoria finale del titolo in Superlega maschile, per lo scudetto di pallavolo 2024-2025 e anche per la Serie A1 Femminile dove domina sempre Conegliano.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.