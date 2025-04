Da mercoledì 16 aprile iniziano le finali scudetto della pallavolo con la Serie A1 Femminile al suo epilogo nella sfida al meglio delle 5 partite tra Conegliano e Milano. Le Pantere hanno perso l’imbattibilità dopo 50 vittorie consecutive (!!!) in semifinale contro Novara, ma sono nettamente favorite per la vittoria dell’ennesimo scudetto da portare in Veneto, mentre le milanesi cercano l’impresa da underdog. Anteprima Finale Conegliano-Milano.

Anteprima Finale Conegliano-Milano: le protagoniste per lo scudetto

La finale scudetto della Serie A1 di volley femminile sarà tra Conegliano-Milano che si sfideranno in una serie al meglio delle 5 partite (chi vince 3 match ha lo scudetto in mano), al via da mercoledì 16 aprile.

Le venete dell’Imoco hanno superato senza problemi Bergamo ai quarti ma poi si sono dovute impegnate per eliminare Novara, tra l’altro dopo che le piemontesi hanno interrotto l’imbattibilità delle Pantere che durava da 50 partite consecutive vinte!

Milano invece, ha prima avuto la meglio su Vallefoglia e poi ha chiuso i conti contro Scandicci con un rapido 3-0.

Pronostici rispettati visto che si affronteranno la prima e la seconda forza della regular season, le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno vinto tutti i precedenti stagionali: finale di Coppa Italia, finale di Supercoppa Italiana, semifinale del Mondiale per Club, i due incroci della regular season di Serie A1. Il sestetto di Stefano Lavarini sembra però essere in ottima forma e ha tutte le carte in regola per provare a giocarsela, anche se Conegliano non ha mai perso una finale scudetto nella propria storia e andrа a caccia del settimo tricolore consecutivo (l’ottavo della propria storia), mentre Milano punta alla prima gioia dopo aver perso proprio contro l’Imoco nei precedenti del 2022 e del 2023.

Grande attesa per i testa a testa tra gli opposti Paola Egonu e Isabelle Haak, ma attenzione anche ai duelli tra le palleggiatrici Alessia Orro e Joanna Wolosz, le schiacciatrici Myriam Sylla e Gabi, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr. Insomma, aldilà del risultato finale, sarà un grande spettacolo, probabilmente il meglio che la pallavolo femminile possa offrire in questo momento, e non solo a livello italiano, ma anche europeo.

Guida TV Pallavolo: dove vedere la finale di Serie A1 femminile?

Conegliano avrа il vantaggio del fattore campo. Gara-1 si disputerà mercoledì 16 aprile (ore 20.30), sabato 19 aprile (ore 16.00) in campo per gara-2, mentre la gara-3 è prevista martedì 22 aprile (ore 20.30).

Se dovesse servire l’eventuale gara-4 si giocherà venerdì 25 aprile (orario da definire) nel capoluogo lombardo, e la bella di spareggio, gara 5, nel caso andrà in scena domenica 27 aprile (orario da definire) nella casa dell’Imoco, il PalaVerde di Treviso.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (le reti precise devono ancora essere definite); in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN. Ecco il calendario completo:

Mercoledì 16 aprile, ore 20.30: Gara-1, Conegliano-Milano

Sabato 19 aprile, ore 16.00: Gara-2, Milano-Conegliano

Martedì 22 aprile, ore 20.30: Gara-3, Conegliano-Milano

Venerdì 25 aprile, orario da definire: eventuale Gara-4, Milano-Conegliano

Domenica 27 aprile, orario da definire: eventuale Gara-5, Conegliano-Milano

Quote Antepost: Conegliano domina

Le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dello scudetto di volley, Serie A1 femminile, parlano chiaro, con Conegliano favorita @1.16 mentre il colpaccio di Milano si gioca @4.50.

Per quanto riguarda gara 1 le quote cambiano di poco, con la vittoria del primo match interno da parte di Conegliano @1.22 mentre Milano qui si gioca @4.00. Da considerare la linea Over-Under punti fissata a 175,5, una linea che potrebbe essere superata se Milano riuscirà a giocarsela, strappando magari almeno un set, anche se come abbiamo visto tutte le previsioni puntano sulle Pantere nettamente favorite e superiori.

