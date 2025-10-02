E’ stato un settembre d’oro per la pallavolo azzurra con le vittorie mondiali sia nel femminile che nel maschile, ma è tempo di pensare al campionato nazionale, con la Serie A1 Femminile che inizia questo lunedì 6 ottobre, e siamo andati ad analizzare la situazione al via con l’ Anteprima Serie A1 Femminile 2025-2026.

Anteprima Serie A1 Femminile 2025-2026: la situazione al via, domina sempre Conegliano

Il campionato di Serie A1 pallavolo femminile 2025/2026 prende il via da lunedì 6 ottobre con Conegliano, campione in carica e dominatrice indiscussa della passata stagione, come potrebbe essere anche in questa.

Le venete hanno chiuso la regular season con 26 vittorie su 26, prima di sbaragliare la concorrenza nei playoff, culminati con il 3-0 in finale contro il Vero Volley Milano. Uno strapotere che pone la squadra di Daniele Santarelli ancora una volta in cima alle gerarchie, con Prosecco Doc Imoco Conegliano che si è inoltre rinforzata con un mercato furbo, mirato più a ringiovanire e allungare la rosa che a stravolgerla: accanto a fuoriclasse come Haak, Gabi e Zhu Ting, Conegliano ha inserito la solidità di Daalderop, la crescita di Sillah e la regia alternativa di Ewert.

La prima avversaria di Conegliano sulla carta è la Savino Del Bene Scandicci, fresca di investimenti importanti e di un progetto tecnico che ha ormai raggiunto la maturità. L’arrivo di Caterina Bosetti garantisce qualità ed esperienza in banda, mentre Franklin, Skinner e Traballi aumentano profondità e soluzioni offensive accanto alla stella Antropova. In più, il reparto centrali ha guadagnato centimetri e solidità con Camilla Weitzel. Marco Gaspari può contare su un organico completo con la leadership di Ognjenovic in regia e la sicurezza di Brenda Castillo in seconda linea.

Da capire invece le prospettive del Vero Volley Milano. La squadra di Stefano Lavarini, reduce da una finale scudetto comunque positiva, ha perso elementi chiave come Orro, Sylla e Cazaute, cercando di ripartire attorno a Paola Egonu, tornata in maglia biancorossoblù dopo una stagione altalenante. Accanto a lei, il club ha scelto di puntare su nuove scommesse: la giovane regista statunitense Kami Miner, l’esperienza di Bosio, il talento di Lanier e la solidità al centro di Danesi e Kurtagić.

Alle spalle, realtà solide come Novara, Chieri e Busto Arsizio cercheranno di inserirsi nelle posizioni che contano, anche se pensare allo scudetto è davvero proibitivo per tutte le squadre che non siano Conegliano.

Il programma della 1° giornata Serie A1 Femminile

Vediamo il programma completo del lunedì che apre il campionato di pallavolo femminile con la 1° giornata di Serie A1 2025-2026:

Quote Antepost Serie A1 Volley Femminile 25-26

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del campionato di Serie A1 di Pallavolo Femminile, come sempre dominata da Conegliano che apre appena @1.25 di quota per un altro scudetto, con Scandicci prima avversaria e Novara con Milano che sperano di inserirsi.

