Nel weekend del 11 e 12 ottobre si gioca la 2° giornata della regular season di Serie A1 Femminile, per la pallavolo, e tra le sfide più interessanti ci sono Conegliano-Cuneo, Chieri-Milano e Novara-Busto Arsizio ma anche Scandicci-Perugia. Pronostici Serie A1 giornata 2.

Pronostici Serie A1 giornata 2: il programma completo

Vediamo il programma completo che ci attende per la 2° giornata di Serie A1 Volley Femminile in campo l’11 e il 12 ottobre 2025.

Anticipo del sabato: Scandicci-Perugia

La giornata si apre sabato al Pala Big Mat di Firenze con Savino Del Bene Scandicci-Bartoccini-Mc Restauri Perugia. La formazione di Barbolini ha debuttato nel migliore dei modi imponendosi 3-1 sul campo di Pinerolo, trascinata da una Antropova devastante con 31 punti. L’asse Ognjenovic–Bosetti ha mostrato intesa crescente, mentre Weitzel e Graziani hanno garantito un buon contributo a muro. Dall’altra parte, Perugia ha mostrato carattere nella sconfitta al quinto set contro Vallefoglia, rimontando due volte ma cedendo nel finale. Williams e Gardini si sono messe in luce in attacco, mentre Sirressi ha garantito equilibrio in difesa.

Perugia cercherà di interrompere la striscia di 9 sconfitte consecutive contro Scandicci, mai battuta dal 2019 ad oggi. Le quote sembrano pensarla diversamente visto che un affermazione in trasferta delle umbre si gioca @9 su Sisal,contro il successo di Scandicci che ha una micro quota @1.04 sul testa a testa.

I big match domenicali: Conegliano-Cuneo, Chieri-Milano e Novara-Busto Arsizio

Domenica alle 16.00 il Palaverde di Villorba accoglierà il debutto stagionale della Prosecco DOC Imoco Conegliano davanti al proprio pubblico. Le pantere di Santarelli, reduci dal 3-2 sofferto di Busto Arsizio, vogliono ritrovare fluidità e continuità. La solita Isabelle Haak (31 punti, MVP) ha già mostrato di essere pronta a prendersi sulle spalle la squadra, ma anche Zhu Ting e Lubian sono apparse in buona condizione. Cuneo arriva con il morale alto dopo il successo al tie-break di Macerata. La Honda Granda Volley ha mostrato un gioco vivace e corale, guidata da una strepitosa Bintu Diop (MVP e 29 punti) e dall’ordine tattico imposto da Signorile in regia. Le quote praticamente non esistono, con Conegliano vincente @1.02 contro Cuneo @11 volte la posta, anche perchè Conegliano ha SEMPRE vinto in 17 precedenti contro Cuneo, e nelle ultime 6 vittorie non ha concesso nemmeno un set alle avversarie.

Sempre domenica alle 17.00 al Pala Igor Gorgonzola la Igor Gorgonzola Novara ospita la Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio. Le piemontesi hanno iniziato con un perentorio 3-0 a San Giovanni in Marignano, mostrando già grande compattezza: Tolok (MVP) e Herbots hanno guidato una prestazione di sostanza, con la regia di Cambi. Novara, che in estate ha rinnovato molto, ha già trovato una sua identità. La Uyba, invece, è uscita sconfitta solo al quinto set contro Conegliano dopo una prova di carattere ma la squadra di Barbolini ha pagato qualche calo nei momenti decisivi. A Novara si attende un match spettacolare: se Busto saprà replicare la stessa intensità e solidità difensiva, la gara potrebbe essere più equilibrata del previsto anche se la vittoria in questo turno in trasferta si gioca @5 contro @1.15 di Novara che ha vinto 8 degli ultimi 9 scontri diretti.

Chiude la giornata (ore 18.00 al PalaFenera) la sfida tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Numia Vero Volley Milano, le due squadre più impressionanti del primo turno. Chieri ha espugnato Firenze 3-1 con una prestazione autorevole, dominando il gioco grazie all’organizzazione difensiva e alla brillantezza offensiva di Gray (MVP) e Kunzler. Milano, dal canto suo, ha confermato il proprio potenziale con un netto 3-0 su Bergamo: Egonu (22 punti) e Lanier (13) hanno dominato in attacco, con Danesi e Kurtagic incisive a muro. Anche se in casa Chieri è sfavorita @2.80 in quota contro @1.40 per la vittoria di Milano che ha sempre trionfato contro questo avversario negli ultimi 10 precedenti.

Le altre partite domenicali del 12 ottobre

Al Fontescodella di Macerata, sempre alle 17.00, la Cbf Balducci Hr Macerata ospita la Wash4Green Monviso Volley in un incrocio già delicato per la classifica. Le marchigiane, avanti due set nel debutto contro Cuneo, hanno sfiorato l’impresa mostrando qualità in attacco con Decortes (20 punti) e Kokkonen (22), ma anche qualche calo di concentrazione nei finali di set. Coach Lionetti può contare su un gruppo giovane e di qualità. Pinerolo, invece, ha ben figurato contro Scandicci, cedendo solo nel quarto set dopo aver vinto il secondo ai vantaggi. Davyskiba e Malual sono state le più incisive in attacco, sostenute da Akrari al centro e dalla regia ordinata di Battistoni.

Al Pala Megabox di Pesaro (ore 17.00) la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia affronta Il Bisonte Firenze in un match che promette spettacolo. Le marchigiane arrivano con entusiasmo dopo il successo esterno su Perugia, firmato Bici (MVP, 16 punti) e Ungureanu, con Candi e Butigan decisive nei momenti caldi per la squadra di coach Mafrici. Per Firenze, invece, l’obiettivo è rialzarsi dopo il 3-1 interno con Chieri. Knollema (14 punti) e Villani sono state le migliori della squadra di Chiavegatti che però difensivamente ha faticato a contenere la varietà offensiva delle piemontesi.

Al PalaFacchetti di Treviglio (ore 17.00) si sfidano Bergamo e Omag-MT San Giovanni in Marignano, entrambe reduci da un debutto complicato. Le lombarde di Solforati hanno ceduto 3-0 a Milano nonostante le buone prove di Cese Montalvo (16 punti) e Mlejnkova. L’obiettivo sarà migliorare la continuità al servizio e in cambio palla. La formazione romagnola di Bellano, battuta 3-0 da Novara, ha pagato l’impatto con la categoria, pur mostrando segnali incoraggianti da Piovesan e Ortolani.

