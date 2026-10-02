La pallavolo femminile apre la nuova stagione di volley in Italia, col campionato di Serie A1 che prenderà il via nel weekend del 3-4 ottobre 2026. Siamo andati ad analizzare la forza delle squadre al via, con Conegliano che parte sempre da favorita. Vediamo anche il programma e le sfide della 1° giornata. Anteprima Serie A1 Femminile.

Anteprima Serie A1 Femminile: le squadre al via

La Serie A1 femminile 2026-2027 è pronta per l’inizio della nuova stagione di pallavolo italiana. Andiamo a vedere le squadre con la classifica di forza (power ranking) al via, e le novità più importanti delle varie rose. La domanda alla vigilia della nuova Serie A1 femminile è familiare: chi può togliere lo scudetto a Conegliano? Le Pantere hanno conquistato nove titoli italiani, gli ultimi otto consecutivi.

La favorita assoluta. Le Pantere per la nona sinfonia

Conegliano resta la favorita più accreditata anche quest’anno. Daniele Santarelli può ancora affidarsi alla diagonale composta da Asia Wolosz e Isabelle Haak, alla qualità di Gabi e Zhu Ting in banda, a Sarah Fahr al centro e a Monica De Gennaro in seconda linea. È una squadra che possiede già intese, gerarchie e soluzioni per vincere anche nelle giornate meno brillanti. La partenza di Marina Lubian cambia una parte del reparto centrale, ma gli arrivi di Raphaela Folie, Anastasia Cekulaev e Linda Manfredini offrono esperienza e alternative.

Le principali contender, Milano e Scandicci

Milano parte con l’organico più importante tra le inseguitrici, ma con una novità in panchina: la squadra è affidata a Gianlorenzo Blengini, subentrato a Stefano Lavarini. Restano Paola Egonu, Anna Danesi, Eleonora Fersino, Francesca Bosio, Hena Kurtagić, Khalia Lanier e Rebecca Piva. Il nuovo allenatore eredita quindi una base solida e un’attaccante capace di cambiare l’esito di qualunque sfida. Lanier e Piva dovranno garantire equilibrio tra attacco e seconda linea; la giapponese Yoshino Sato offre un’ulteriore soluzione in banda.

Scandicci è la squadra più difficile da valutare. Marco Gaspari riparte da riferimenti importanti come Maja Ognjenović, Caterina Bosetti, Avery Skinner e Linda Nwakalor, ma deve ricostruire una parte consistente del sistema offensivo dopo la partenza di Ekaterina Antropova. Sostituire i suoi punti e la pressione che esercitava al servizio non sarà ufacile. Ci proveranno Kiera Van Ryk e Lise Van Hecke che danno profondità nel ruolo di opposto, Julia Bergmann aggiunge potenza in banda, mentre Maja Aleksić rinforza il centro. La varietà del nuovo roster può diventare una risorsa, purché Scandicci trovi rapidamente il proprio gioco, ma rispetto a Conegliano e Milano la squadra toscana affronta una trasformazione più profonda.

Le possibili sorprese: Novara, Chieri e anche Vallefoglia

Novara riparte da una certezza offensiva: Tatiana Tolok. Intorno a lei restano Carlotta Cambi, Britt Herbots, Lina Alsmeier e Sara Bonifacio. L’arrivo di Kaja Grobelna amplia le possibilità in posto due, mentre l’innesto di Julia Kudiess dà ulteriore peso a un reparto centrale rinnovato. Anche la panchina cambia: dopo l’uscita di Lorenzo Bernardi, la guida è stata affidata a Massimo Barbolini, di ritorno alla Igor. La sfida per Novara sarà trovare un equilibrio tra la forza di Tolok e il contributo delle altre attaccanti.

Chieri è la possibile outsider. Nicola Negro mantiene l’asse Sarah van Aalen–Anett Németh e può contare ancora su Stella Nervini, Anna Gray e Ilaria Spirito. L’arrivo di Marina Lubian porta qualità, esperienza e una battuta capace di spostare gli equilibri; Logan Eggleston e Reagan Cooper aumentano le opzioni in posto quattro. Il gruppo piemontese ha basi sufficienti per competere stabilmente nella fascia medio-alta.

Alle spalle delle cinque principali candidate, Vallefoglia può rendere più combattuta la corsa ai piazzamenti, così come altre squadre capaci di crescere durante la stagione. L’ingaggio di Alexandra Frantti risponde all’assenza di Loveth Omoruyi, operata al ginocchio: un intervento importante per la competitività della Megabox, che resta però fuori dal gruppo delle favorite per il titolo.

Le squadre da centro classifica

Bergamo ha cambiato molti volti. Sono partite Linda Manfredini, Chidera Eze, Emilia Weske e altre protagoniste della passata stagione; attorno alle conferme di Kendall Kipp e Denise Meli sono arrivate Elena Pietrini, Lena Stigrot, Adelina Ungureanu, Federica Carletti e Silke Van Avermaet. Marcello Cervellin dispone di parecchio talento sulle bande, ma il rendimento della squadra dipenderà dalla velocità con cui un gruppo quasi ricostruito troverà equilibrio.

Busto Arsizio mantiene Melanie Parra e Nanami Seki, affiancando loro un gruppo ricco di prospettive. Miku Akimoto, Leana Grozer e Yukiko Wada sono tra le novità più interessanti di una squadra che ha salutato, fra le altre, Carter Booth, Alessia Gennari e Valentina Diouf. Monika Brancuská, pur presente tra gli arrivi nel primo prospetto di mercato, non giocherà nella UYBA: si è trasferita al VakıfBank. Enrico Barbolini dovrà trovare continuità con un organico giovane e profondamente modificato.

Anche Firenze cambia allenatore e buona parte del proprio attacco. Alessandro Orefice prende il posto di Federico Chiavegatti; sono uscite Vanja Bukilić, Jolien Knollema e Francesca Villani. Bianca Cugno, Caitie Baird e Paulina Damaske saranno tra le principali responsabili dei punti, mentre Jennifer Boldini arriva in regia. Il Bisonte dovrà stabilire presto le proprie gerarchie per non pagare nella prima parte di stagione il peso di tanti cambiamenti.

Cuneo si affida sempre ad una giocatrice fondamentale come Noemi Signorile, insieme a Masa Pucelj, Ela Koulisiani e Linda Magnani. L’uscita di Binto Diop apre però una questione in posto due: Lisania Grafort e Francesca McBride sono chiamate a raccoglierne l’eredità. Fabio Tisci dovrà integrare anche molte nuove schiacciatrici.

Le ultime della classe, in lotta per la salvezza

San Giovanni in Marignano trattiene Martina Bracchi, Alice Nardo e Sara Panetoni, ma rinnova molti ruoli. Anna Adelusi e Pelin Eroktay si contenderanno spazio da opposte, mentre Rachele Morello e Anita Bagnoli arrivano in regia. Gli innesti sono numerosi e offrono a Massimo Bellano possibilità differenti, ma saranno da amalgamare per trovare la giusta chimica nel minor tempo possibile.

Macerata riparte da Valerio Lionetti e da alcune conferme importanti, fra cui Asia Bonelli, Clara Decortes e Nicole Piomboni. Il mercato ha portato Beatrice Gardini, Roberta Carraro, Alessia Mazzaro e Mikaela Stoyanova, ma ha anche modificato in profondità i reparti delle centrali e delle bande. La continuità della guida tecnica può aiutare la squadra a integrare più rapidamente le nuove arrivate.

Talmassons si presenta in A1 puntando sulla continuità del gruppo. Fabio Parazzoli ritrova Giorgia Frosini, Francesca Scola ed Efrosyni Bakodimou; Julie Lengweiler e Leonarda Grabić aggiungono opzioni in banda, mentre Dana Schmit amplia le scelte in regia. Conoscersi già può essere un vantaggio nelle prime giornate, anche se il roster di questa squadra rimane tra i peggiori del campionato.

Gli mettiamo dietro solo la neopromossa Brescia che ha confermato il nucleo della promozione, con Caterina Schillkowski, Júlia Kavalenka, Rossella Olivotto e Beatrice Parrocchiale. Valentina Bartolucci, Kalina Veneva e Andrea Mihaljević sono tra gli innesti chiamati ad alzare il livello della squadra per la massima serie. Matteo Solforati avrà bisogno di punti dalle nuove arrivate senza perdere la compattezza che ha accompagnato Brescia fino all’A1.

Prima giornata: programma e analisi delle partite

La Serie A1 di volley femminile incomincerà nel weekend del 3-4 ottobre: il campionato si aprirà con una prima giornata spalmata tra sabato e domenica, con sette partite in programma.

Sabato 3 ottobre

Ore 20.30 – Numia Vero Volley Milano vs Il Bisonte Firenze – Diretta Tv su Rai Sport, diretta streaming su DAZN e Rai

Domenica 4 ottobre

Ore 16.00 – Savino Del Bene Scandicci vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta streaming su DAZN

Ore 17.00 – Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Omag Consolini Volley 1907 – Diretta streaming su DAZN e YouTube Lega Volley Femminile

Ore 17.00 – Laica Cioccolato UYBA vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta streaming su DAZN

Ore 17.00 – ChorusLife Volley Bergamo vs CBF Balducci HR Macerata – Diretta streaming su DAZN e YouTube Lega Volley Femminile

Ore 17.00 – Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Granda Volley Cuneo – Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Banca Valsabbina Millenium Brescia vs CDA Volley Talmassons FVG – Diretta streaming su DAZN e YouTube Lega Volley Femminile

La stagione inizierà sabato 3 ottobre alle 20.30 all’Allianz Cloud con Numia Vero Volley Milano-Il Bisonte Firenze. La formazione di Gianlorenzo Blengini riparte da Paola Egonu, Anna Danesi ed Eleonora Fersino, ma dovrà costruire nuovi equilibri in regia e sulle bande. Firenze, affidata ad Alessandro Orefice, si presenta invece con un attacco profondamente modificato, nel quale Bianca Cugno, Caitie Baird e Paulina Damaske saranno chiamate ad assumersi importanti responsabilità offensive.

Il confronto di maggiore richiamo della domenica è Savino Del Bene Scandicci-Reale Mutua Fenera Chieri, in programma alle 16.00 al Pala BigMat di Firenze. Dopo l’addio di Ekaterina Antropova, Scandicci deve ridisegnare le proprie gerarchie offensive attorno a Kiera Van Ryk, con Maja Ognjenović chiamata a sfruttare le numerose alternative rappresentate anche da Caterina Bosetti, Avery Skinner e Julia Bergmann. Chieri può opporre una struttura maggiormente consolidata, con Sarah van Aalen in regia, Anett Németh opposta e Stella Nervini in banda, oltre a un reparto centrale impreziosito dall’arrivo di Marina Lubian.

Alle 17.00 il Pala Megabox di Pesaro ospiterà Vallefoglia-San Giovanni in Marignano. La Megabox riparte da Erblira Bici, Gaia Giovannini e Chiara De Bortoli, affidando la regia a Jenna Gray e inserendo Alexandra Frantti dopo l’infortunio di Loveth Omoruyi. Per la neopromossa guidata da Massimo Bellano sarà immediatamente un test significativo: Martina Bracchi, Alice Nardo e Sara Panetoni costituiscono il nucleo delle conferme, mentre Rachele Morello e Anna Adelusi sono tra i volti nuovi più interessanti.

Sempre alle 17.00, ma al Biella Forum, Busto Arsizio affronterà Novara. La UYBA di Enrico Barbolini ha puntato su un gruppo giovane, nel quale Nanami Seki e Melanie Parra rappresentano due dei principali punti di riferimento. Dall’altra parte la Igor ritrova Massimo Barbolini e presenta un potenziale offensivo importante con Tatiana Tolok, Britt Herbots e Lina Alsmeier, orchestrate da Carlotta Cambi. Novara parte con ambizioni di alta classifica, mentre per Busto sarà interessante verificare quanto rapidamente le numerose nuove giocatrici riusciranno a trovare i necessari automatismi.

Bergamo-Macerata, alle 17.00 al Pala Facchetti di Treviglio, metterà di fronte due formazioni che hanno modificato parecchio i rispettivi organici. Marcello Cervellin dispone di numerose alternative in posto quattro, con Elena Pietrini, Lena Stigrot e Adelina Ungureanu, mentre Kendall Kipp resta il riferimento in posto due. Macerata conserva invece alcune certezze della precedente stagione, a partire da Asia Bonelli, Clara Decortes e Nicole Piomboni, alle quali Valerio Lionetti proverà ad affiancare rapidamente i nuovi innesti.

Alla stessa ora Conegliano inaugurerà il proprio campionato al Palaverde di Villorba contro Cuneo. Daniele Santarelli può ancora contare sulla diagonale Wolosz-Haak, su Gabi e Zhu Ting in banda, Sarah Fahr al centro e Monica De Gennaro in seconda linea: una struttura collaudatissima alla quale sono state aggiunte nuove alternative, tra cui Raphaela Folie e Yao Di. Cuneo proverà a rispondere affidandosi all’esperienza di Noemi Signorile e cercando soprattutto di reggere l’enorme pressione che l’Imoco è in grado di esercitare attraverso battuta, muro e cambio palla.

A completare il programma sarà Brescia-Talmassons, domenica alle 18.00 al Palasport Jimmy George di Montichiari, una sfida che mette immediatamente in palio punti importanti nella corsa alla permanenza in A1. La Millenium ha conservato una parte consistente del gruppo della promozione, con Júlia Kavalenka, Rossella Olivotto e Beatrice Parrocchiale, mentre Talmassons riparte dalle intese tra Francesca Scola, Giorgia Frosini ed Efrosyni Bakodimou.

Quote Antepost: chi vincerà lo scudetto del campionato di pallavolo femminile?

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dello scudetto di Serie A1 Volley Femminile 2026-2027 al via in questi giorni.

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