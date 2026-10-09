Nel weekend del 10 e 11 ottobre si torna in campo con la pallavolo femminile in Italia, e una 2° giornata di Serie A1 Volley Femminile che mette in scena alcuni match già molto interessanti dopo l’esordio della scorsa settimana (mentre gli uomini inizieranno la Superlega solo la prossima settimana il 17 e 18 ottobre). Pronostici Serie A1 giornata 2.

Pronostici Serie A1 giornata 2: programma completo e guida tv

Vediamo il programma completo della 2° giornata di Serie A1 Volley Femminile in campo nel fine settimana del 10 e 11 ottobre, con i canali di riferimento per seguire le partite più interessanti di questo turno di campionato di pallavolo in Italia.

Tutte le partite del weekend sono visibili in diretta streaming per gli abbonati su DAZN, che detiene i diritti dell’intero campionato. L’anticipo del sabato sera Imoco Conegliano – UYBA Busto Arsizio (ore 20:30) viene trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD e in streaming gratuito su Rai Play. La Lega Pallavolo Serie A Femminile offre la diretta streaming gratuita di alcune selezioni di match direttamente sulla sua piattaforma video ufficiale.

Sabato 10 ottobre 2026

Ore 19:30 – Megabox Vallefoglia vs Savino Del Bene Scandicci

Ore 20:30 – Imoco Conegliano vs UYBA Busto Arsizio

Domenica 11 ottobre 2026

Ore 16:00 – Helvia Recina Macerata vs Vero Volley Milano

Ore 17:00 – Chieri ’76 Volleyball vs Volley Millenium Brescia

Ore 17:00 – CDA Talmassons vs Cuneo Granda Volley

Ore 17:00 – Azzurra Volley Firenze vs Consolini S.G. Marignano

Ore 18:00 – Igor Novara vs Bergamo

Volley Femminile: I big match del 10-11 ottobre 2026

Al sabato segnaliamo Imoco Conegliano-UYBA Busto Arsizio come partita di cartello alle ore 20:30. Nuovo appuntamento casalingo per le Campionesse d’Italia in carica: dopo aver travolto Chieri nella partita che ha aperto la stagione, le Pantere torneranno di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso per incrociare le Farfalle, desiderose di riscatto dopo aver perso al tie-break contro Novara in occasione dell’esordio in questa annata agonistica. Le ragazze di coach Daniele Santarelli andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva ma dovranno stare attente alla voglia di rivalsa delle biancorosse, desiderose di firmare il colpaccio nella tana della grande favorita della vigilia dopo aver già messo in difficoltà una compagina di riferimento come la Igor guidata da Massimo Barbolini. Conegliano tornerà a giocare con le titolari Joanna Wolosz, Gabi, Sarah Fahr, Isabelle Haak dopo l’ampio turnover adottato da Santarelli domenica scorsa? Oppure si punterà ancora sulle seconde linee? A trascinare le lombarde saranno soprattutto Leana Grozer, Valeria Battista e Matilde Munarini.

Domenica la giornata sarà aperta alle ore 16:00 da Helvia Recina Macerata-Vero Volley Milano. Le meneghine hanno aperto la stagione con una vittoria per 3-0 su Firenze di fronte al proprio pubblico, mentre le marchigiane si sono dovute arrendere per 3-1 in quel di Bergamo in occasione della prima uscita di questa annata agonistica. Le ragazze di coach Chicco Blengini inseguiranno la seconda vittoria di fila, in modo da confermarsi al vertice della classifica, da degna pretendente allo scudetto. A trascinare le ospiti saranno l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Francesca Bosio, le centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic, i martelli Khalia Lanier e Rebecca Piva. Macerata potrà contare sulle attaccanti Clara Decortes e Beatrice Gardini.

Quote Antepost: le favorite per la Serie A1 di Pallavolo Femminile

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulle scommesse stagionali per la vittoria dello scudetto di pallavolo femminile con la Serie A1 in cui Conegliano @1.50 rimane nettamente la squadra da battere, con Milano @5.00 e Scandicci @6.00 che proveranno ad impensierirla assieme a Novara @8.00 volte la posta.

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