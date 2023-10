Pronostici Rugby Coppa del Mondo 2023 Quarti. La World Cup di Rugby arriva alla fase calda dei quarti di finale e per l’occasione siamo andati ad analizzare tutte le sfide in programma, segnalando i migliori consigli per le scommesse e le quote di maggior valore.

Pronostici Rugby Coppa del Mondo 2023 Quarti: programma completo

La Coppa del Mondo 2023 di rugby ha concluso la sua prima fase e nel weekend vanno in scena i quarti di finale della fase ad eliminazione diretta. Si inizia sabato pomeriggio alle ore 17, quando a Marsiglia scenderanno in campo il Galles e l’Argentina.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO RUGBY QUARTI DI FINALE

Sabato 14 ottobre

17.00 Galles-Argentina – Sky Sport Arena

21.00 Irlanda-Nuova Zelanda – Sky Sport Arena

Domenica 15 ottobre

17.00 Inghilterra-Fiji – Sky Sport Arena

21.00 Francia-Sudafrica – Sky Sport Arena

Pronostici Rugby Coppa del Mondo 2023 Quarti: le analisi dei match

Galles-Argentina

Il Galles si era presentato a questo Mondiale con tantissimi dubbi che si sono andati a dissipare partita dopo partita, favorito anche da un girone che si è dimostrato più facile del previsto, col Galles che ha chiuso al primo posto la fase a gironi, vincendo tutte le partite.

L’Argentina fino a questo punto non ha convinto del tutto, ad iniziare dal clamoroso ko subito all’esordio contro un’Inghilterra in inferiorità numerica per circa 70 minuti. Lo stato di forma dei sudamericani, però, è sembrato in crescita con le vittorie su Samoa, Cile e, infine, Giappone nella sfida da dentro o fuori.

Alla vigilia della sfida i pronostici danno favorito il Galles @1.53 di quota su Lottomatica, anche alla luce dell’attuale imbattibilità nel torneo, ma la partita di Marsiglia promette di essere equilibrata. Argentina comunque lontana in quota @2.60 su Sisal per la vittoria. Si potrebbe pensare all’handicap di +5.5 punti in appoggio ai Pumas @1.80 su Lottomatica o il +4.5 @1.85 su Unibet.

Irlanda-Nuova Zelanda

Abbiamo puntato e vinto sull’Irlanda come migliore del girone che comprendeva anche un temibile Sudafrica, e ora per gli irlandesi c’è un altro test importante, quasi una finale anticipata contro gli All Black. L’Irlanda è in vetta al ranking mondiale, ha vinto l’ultimo Sei Nazioni e ha anche trionfato in due delle tre sfide giocate in Nuova Zelanda l’anno scorso. Jonathan Sexton e compagni sono probabilmente i favoriti numero 1 per il titolo, ma per farlo dovranno sfatare il tabù dei quarti di finale iridati, mai superati nelle nove edizioni precedenti.

La Nuova Zelanda è rimasta scottata dalla sconfitta all’esordio contro la Francia (primo ko subito nella storia dei Mondiali dagli All Blacks in una fase a gironi), a seguito della sconfitta subita con il Sudafrica prima della RWC che era già un campanello d’allarme, ma di recente gli All Blacks hanno alzato il loro livello di gioco e sono arrivate le nette vittorie con Namibia, Italia e Uruguay.

I favori dei bookmaker e degli esperti sono tutti per l’Irlanda @1.73 di quota massima, per una squadra esperta, di talento. Ma non sarà sicuramente una passeggiata, anzi, e la sfida di Parigi promette di essere una delle più avvincenti e spettacolari degli ultimi anni e se credete in un altra vittoria della Nuova Zelanda la trovate fino @2.30 volte la posta.

Inghilterra-Fiji

L’Inghilterra era arrivata ai Mondiali dopo un 2023 da dimenticare, con più dubbi che certezze per il nuovo ct Steve Borthwick. La vittoria, però, in 14 uomini contro l’Argentina ha dato ai britannici una nuova spinta e consapevolezza nei propri mezzi, fino a chiudere agevolmente al primo posto il proprio girone.

Le Fiji sono la squadra più difficile da prevedere, capace di alti e bassi, di sorprese incredibili come di amnesie preoccupanti; capaci di battere un’Australia in profonda crisi e di eliminarla a sorpresa dalla RWC, ma anche di perdere di misura contro un underdog come il Portogallo.

I favori della vigilia, ovviamente, sono tutti dalla parte dell’Inghilterra @1.36 di quota. Troppo esperta, concreta e quadrata la formazione britannica. Le Fiji dovranno fare la partita perfetta per provare a vincere, e non sembrano avere la costanza e la stessa solidità dell’Inghilterra che ha la grossa occasione di arrivare alle Semifinali. In ogni caso la vittoria delle Fiji si gioca quasi @4 volte la posta.

Francia-Sudafrica

Altro match molto interessante, con la Francia che vuole entrare nella storia vincendo il mondiale di casa. Fabien Galthiè ha per le mani una squadra con un potenziale enorme, nonostante l’assenza di Romain Ntamack e l’infortunio subito da Antoine Dupont. I Bleus si sono tolti lo sfizio di battere gli All Blacks, hanno sofferto più del dovuto con l’Uruguay, ma poi hanno domninato Namibia e Italia, sconfitte senza appello.

Il sorteggio però porta ai transalpini un accoppiamento da incubo contro un’altra tra le favorite per il titolo, il Sudafrica. Campioni del mondo in carica, gli Springboks hanno ceduto all’Irlanda nella prima fase, ma si sono confermati squadra solida e concreta, e il ritorno di Handré Pollard gli da qualcosa in più.

Si sfidano la seconda (Francia) e la terza (Sudafrica) squadra nel ranking mondiale e sarà una partita equilibrata anche se i Bleus hanno dalla loro sicuramente il fattore campo, così come il possibile ritorno di Dupont in mediana, e la spunta interna potrebbe fare la differenza. La pensano così anche i bookmakers che quotano la vittoria francese @1.72 contro il @2.20 degli Springboks.

