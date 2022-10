Coppa del Mondo di Rugby 2023: le quote premiano la Francia

La Coppa del Mondo di Rugby 2023 si gioca in Francia e prenderà il via 8 settembre e si concluderà con la finale in programma il 21 ottobre 2023. Per i bookmakers sono proprio i padroni di casa la squadra da battere.

Francia favorita, ma occhio a Nuova Zelanda, Inghilterra, Irlanda e Sudafrica

Le quote offerte dai principali bookmakers, vedono la Francia come la nazione da battere. Il successo dei galletti francesi è giocato a quota 3.50. Ma occhio a Nuova Zalanda, inserita in lavagna a quota 4.50 e a Inghilterra, Irlanda e Sudafrica a quota 6.

Possibili sorprese

Poi ci sono altre formazioni che possono essere le sorprese della Coppa del Mondo di Rugby 2023. Una fra tutte l’Australia, inserita nel tabellone a quota 11, o più staccate Galles a 21 o Argentina a 29.

Italia pagata vincente a quota 1001

Tra le formazioni che vengono offerte a quota maggiore, perchè hanno veramente poche possibilità di vittoria, troviamo l’Italia, offerta a 1001, stessa quota offerta per il successo finale di Tonga, Usa e Georgia.

