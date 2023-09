Pronostici Rugby Coppa del Mondo 2023 2a giornata. Continuano i mondiali di Rugby con il 2° turno che si giocherà dal 14 al 17 settembre, con big match Australia-Fiji mentre l’ItalRugby riposa in questo turno di World Cup.

Pronostici Rugby Coppa del Mondo 2023 2a giornata: le prime partite

Archiviato il primo lungo weekend della Rugby World Cup 2023, da giovedì si torna in campo con la palla ovale per la 2° giornata che andrà avanti fino a domenica. Si inizia a Lille con il match tra Francia-Uruguay. I padroni di casa vogliono un comodo bis dopo il successo con gli All Blacks, mentre tanta sarà la curiosità per vedere i sudamericani, prossimi avversari dell’Italia il prossimo 20 settembre.

Venerdì a Tolosa scendono in campo le altre due formazioni della pool A, cioè quegli All Blacks usciti delusi dalla sfida con i Bleus e la Namibia, nettamente battuta dall’Italia all’esordio. Per la Nuova Zelanda l’occasione di tornare a un comodo successo in un match che sembra già scritto.

Tre, invece, le partite in programma sabato. Si parte da Bordeaux per Samoa-Cile, match molto interessante per capire la reale potenzialità dei samoani, mentre i cileni vogliono trovare il primo successo dopo il ko con il Giappone. A seguire, a Nizza, torna in campo il Galles, che dopo aver vinto con fatica contro le Fiji cerca il bis contro il Portogallo. Infine, primo pericolo per l’Irlanda, che dopo aver demolito la Romania affronta le Tonga, con i pacifici che possono sempre essere una scheggia impazzita ai Mondiali.

Pronostici Rugby Coppa del Mondo 2023 2a giornata: big match e sfide di domenica

Domenica altre tre partite e, come detto, il big match di giornata. Si parte con Sudafrica-Romania e si finisce con Inghilterra-Giappone, due partite sulla carta già scritte, con Springboks e britannici favoritissimi alla vigilia, anche se gli inglesi devono stare attenti per un Giappone che non è più quello del 2015 e del 2019, ma dopo l’impegno extra avuto con l’Argentina, l’Inghilterra non può permettersi passi falsi.

Ma la sfida più attesa è quella del pomeriggio, quando scenderanno in campo Australia-Fiji. I figiani possono recriminare molto per il ko di misura con il Galles, sia per la meta clamorosamente mancata allo scadere, sia per un arbitraggio che ha lasciato molto correre in casa britannica. E le Fiji devono vincere se vogliono riaprire la corsa playoff, ma per farlo devono superare un’Australia arrivata in Francia con molti dubbi, ma che all’esordio ha saputo domare, seppur a fatica, la Georgia.

Quote 2° giornata Rugby World Cup 2023

Vediamo il programma completo del 2° turno di Rugby World Cup 2023 secondo SNAI e a seguire le quote antepost EUROBET per la vittoria dei gironi e la vittoria finale della competizione.

