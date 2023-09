Pronostici Italia-Uruguay Mondiali Rugby 2023, secondo match per l’ItalRugby. Vediamo chi sono i prossimi avversari degli azzurri e tutti gli aggiornamenti delle quote antepost che

Pronostici Italia-Uruguay Mondiali Rugby 2023: le analisi del match

Tutto pronto per la seconda partita della Nazionale italiana di rugby ai Mondiali di Rugby 2023 in corso di svolgimento in Francia. Dopo l’ottimo esordio contro la Namibia la squadra guidata da Kieran Crowley vuole continuare a stupire. Gli azzurri se la vedranno contro l’Uruguay: obiettivo ovviamente ancora la vittoria con bonus.

In questa 2° sfida della Rugby World Cup 2023, l’ItalRugby sfiderà l’Uruguay, underdog del girone, ma la squadra sudamericana non è però da sottovalutare e rischia di diventare l’ago della bilancia nella corsa playoff della pool A. Più concreta della Namibia, infatti, all’esordio l’Uruguay ha messo in difficoltà la Francia (seppur priva delle sue stelle) e le ha negato il punto di bonus.

L’Uruguay è una delle nazionali più in crescita degli ultimi anni, agli ultimi Mondiali ha preso lo scalpo delle Fiji e si è qualificata a Francia 2023 eliminando la più quotata squadra USA. La rosa dei sudamericani è composta da alcuni giocatori ben conosciuti in Europa e anche in Italia, come Felipe Berchesi. Le stelle sono il mediano di mischia Santiago Arata, che gioca nel Top 14 nel Castres, e la seconda linea del Bayonne Manuel Leindekar. A loro va aggiunto sicuramente Rodrigo Silva, utility back che può fare male palla in mano in ogni momento della partita.

Pronostici Italia-Uruguay Mondiali Rugby 2023: le quote

Sudafrica favorita per la vittoria del mondiale, con la Francia molto vicina poi c’è l’Irlanda come terzo incomodo assieme alla Nuova Zelanda, dopo si sale in doppia cifra con l’Inghilterra. Quasi impossibile la vittoria azzurra in quota @501.00 volte la posta.

