Pronostici Nuova Zelanda-Italia Mondiali Rugby 2023. L’appuntamento è da non perdere anche se le chance di successo sono praticamente nulle per l’ItalRugby che venerdì 29 settembre sfiderà gli All Blacks, ma vediamo il programma completo della 4° giornata della Rugby World Cup.

Pronostici Nuova Zelanda-Italia Mondiali Rugby 2023: il programma completo

La Coppa del Mondo 2023 di rugby proseguirà in Francia tra mercoledì 27 settembre e domenica 1 ottobre: è ormai tempo della quarta e penultima giornata della prima fase a gironi.

Per la Pool A giocheranno mercoledì 27 alle 17.45 Uruguay-Namibia e venerdì 29 alle ore 21.00 Nuova Zelanda-Italia. Per gli altri gironi si disputeranno giovedì 28 alle 21.00 Giappone Samoa, sabato 30 alle 15.00 Argentina-Cile, alle 17.45 Fiji-Georgia ed alle 21.00 Scozia-Romania, e domenica 1 alle 17.45 Australia-Portogallo ed alle 21.00 Sudafrica-Tonga.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO RUGBY

Mercoledì 27 settembre

Uruguay-Namibia, ore 17.45 – diretta Sky Sport Arena

Giovedì 28 settembre

Giappone-Samoa, ore 21.00 – diretta Sky Sport Arena, Rai Sport HD

Venerdì 29 settembre

Nuova Zelanda-Italia, ore 21.00 – diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Rai 2 HD

Sabato 30 settembre

Argentina-Cile, ore 15.00 – diretta Sky Sport Arena

Fiji-Georgia, ore 17.45 – diretta Sky Sport Arena

Scozia-Romania, ore 21.00 – diretta Sky Sport Arena

Domenica 1 ottobre

Australia-Portogallo, ore 17.45 – diretta Sky Sport Arena

Sudafrica-Tonga, ore 21.00 – diretta Sky Sport Arena

Pronostici Nuova Zelanda-Italia Mondiali Rugby 2023: la situazione dell’ItalRugby

L’Italia ha disputato i primi due match della Rugby World Cup 2023 con due vittorie su Namibia e Uruguay, ma ora per Lamaro e compagni è il momento di fare sul serio contro All Blacks e Francia.

Per gli azzurri un primo, vero, “match point”, con una vittoria sugli All Blacks che lancerebbe la squadra di Kieran Crowley quasi certamente ai playoff. Ma gli azzurri partono nettamente sfavoriti e i risultati delle prime due giornate dicono che a Lamaro e compagni potrebbe bastare anche strappare uno o due punti di bonus ai tuttineri per guardare con ottimismo all’ultimo giro di partite.

L’Italia ha conquistato la certezza di giocare alla Coppa del Mondo 2027, chiudendo almeno terza nel girone ma con la Namibia e, soprattutto nel primo tempo, con l’Uruguay sono emersi i molti limiti della squadra di Crawley, che con gli All Blacks non si potrà permettere la minima sbavatura se vorrà provare un colpaccio mai riuscito prima.

Pronostici Nuova Zelanda-Italia Mondiali Rugby 2023: le quote

Il Sudafrica @4 rimane favorita assieme all’Irlanda @4 per la vittoria finale della World Cup 2023 di Rugby, ma Francia @4.50 e Nuova Zelanda @5 sono molto vicine, poi si sale nettamente in doppia cifra con l’Inghilterra @11 e il Galles @23. Un miracoloso successo dell’Italia si gioca @501 volte la posta.

Per la vittoria dei gironi i giochi sembrano già fatti in tutti i gruppi, a noi interessava particolarmente il Gruppo B dove vi avevamo consigliato la vittoria dell’Irlanda che vi avevamo consigliato @2.20 di quota, e ora è @1.005, con Sudafrica @26!!!

