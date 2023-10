Pronostici Francia-Italia Mondiali Rugby 2023. Brutto ko contro la Nuova Zelanda per l’Italia che deve già pensare all’ultima partita del girone contro la Francia, determinante per passare il turno. Vediamo analisi, quote, programma completo e consigli per le scommesse.

Pronostici Francia-Italia Mondiali Rugby 2023: la situazione dell’Italia Rugby

Nonostante la brutta sconfitta subita contro la Nuova Zelanda, l’Italia è ancora in corsa per la qualificazione ai quarti di finale della Coppa del Mondo 2023 di rugby: gli azzurri sono padroni del proprio destino, infatti battendo con bonus la Francia avrebbero la certezza di superare il girone. Padroni del proprio destino sì, ma l’impresa rimane difficile e lo notiamo dalle quote che danno l’Italia vincente @18 volte la posta contro una Francia che ha una quota simbolica @1.01 per la vittoria del match.

Sono ben tre gli infortunati tra gli azzurri: non sarà a disposizione per l’ultimo match del girone, da disputare contro la Francia padrona di casa, Danilo Fischetti, il quale ha riportato la frattura di tre cartilagini costali dell’emitorace sinistro. Saranno invece rivalutati nel corso di questa settimana Dino Lamb, che ha riportato un trauma contusivo della gamba sinistra, e Giacomo Nicotera, il quale, a seguito di un trauma cranico subito contro la Nuova Zelanda, ha iniziato il protocollo relativo alla HIA.

Pronostici Francia-Italia Mondiali Rugby 2023: calendario e classifiche

CALENDARIO POOL A QUINTA GIORNATA

Giovedì 5 ottobre

Nuova Zelanda-Uruguay, ore 21.00

Venerdì 6 ottobre

Francia-Italia, ore 21.00

Riposa: Namibia

CLASSIFICA POOL A DOPO LA QUARTA GIORNATA

Francia 13

Nuova Zelanda 10

Italia 10

Uruguay 5

Namibia 0

Quote Antepost: comanda il Sudafrica

Vediamo la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per quanto riguarda la vittoria finale della Rugby World Cup 2023. Al comando in solitaria c’è il Sudafrica, ma dietro Francia ed Irlanda (ma anche Nuova Zelanda @4.75) sono molto vicine per un mondiale di Rugby davvero in bilico. Con l’Inghilterra @12 si sale in doppia cifra, poi arriva il Galles @20. Dopo il salto è enorme con l’Argentina @50 mentre l’Italia è ultima in lavagna @1.000 volte la posta!

