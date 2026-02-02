In questa anteprima andiamo a vedere tutto, ma proprio tutto, quello che c’è da sapere sulle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 al via in questi giorni. Vediamo il programma completo, guida tv, i favoriti nelle varie discipline e le speranze azzurre con un focus sui nostri atleti italiani, ma anche le quote e i consigli a livello betting. Anteprima Olimpiadi Invernali 2026.

Anteprima Olimpiadi Invernali 2026 al via dal 4 febbraio

Il 4 febbraio 2026 prenderanno il via le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, la XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali. L’evento a Cinque Cerchi ritorna in Italia a 20 anni di distanza da Torino 2006, edizione in cui la spedizione azzurra conquistò 11 medaglie (cinque d’oro, sei di bronzo). 16 sport e 116 eventi da medaglia, da disputarsi in quattro zone geografiche del Bel Paese: Cortina, Milano, Val di Fiemme e Valtellina.

Si inizia il 4 febbraio ma la cerimonia di apertura di terrà il 6 febbraio (orario da definire) allo Stadio San Siro di Milano. Il primo evento da medaglia è in programma dalle ore 11:30 di sabato 7 febbraio. Si tratta della discesa libera maschile di sci alpino. L’Italia cercherà di ritornare sul podio olimpico di specialità 12 anni dopo lo splendido argento che Christof Innerhofer conquistò a Soci 2014.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 potranno essere seguite in diretta sui canali di Eurosport, visibili su Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime Video Channels.

Le speranze azzurre ai Giochi Olimpici Invernali

Nella disciplina regina, lo sci alpino, possono arrivare tante soddisfazioni per i colori azzurri, visto che sono molte le speranze di medaglia nelle prossime due settimane. La squadra di velocità ha disputato finora una stagione semplicemente eccezionale, riuscendo a battagliare con lo squadrone svizzero dei vari Odermatt e Von Allmen in campo maschile.

Le gare olimpiche che si disputeranno sulla Stelvio a Bormio non fanno altro che aumentare le aspettative per gli azzurri. Una pista che è una seconda casa per Dominik Paris, che ha davvero la grande occasione di rompere il tabù della prima medaglia olimpica della carriera. L’altoatesino non ha solo la carta della discesa, ma anche quella del superG e come lui anche Giovanni Franzoni, che nelle ultime settimane è esploso con i successi a Wengen e Kitzbuehel. Il bresciano si presenta in quel di Bormio davvero tra i favoriti e con la possibilità di fare la differenza su una pista davvero molto tecnica. Nel reparto delle delle discipline tecniche l’Italia si aggrappa ad un guizzo di Alex Vinatzer tra gigante e slalom (molto complicato), ma quest’ultimo può diventare grande protagonista nella combinata a squadre.

Anche nel femminile si gareggia su una pista che porta dolcissimi ricordi all’Italia, l’Olympia delle Tofane. Nella velocità i fari sono ovviamente tutti puntati su Sofia Goggia, che potrebbe anche andare a caccia di una storica doppietta. Finora la bergamasca non ha ancora mai vinto in questa stagione in discesa ed ha colto un solo podio (terza a St. Moritz), ma a Cortina tutto può cambiare, considerando che la grande rivale Lindsey Vonn potrebbe non arrivare al meglio dopo la caduta di Crans Montana. Diverso il discorso del superG, dove invece Goggia ha ottenuto una vittoria e dove attualmente è in testa alla classifica di specialità. La bergamasca vuole la doppietta. Su Federica Brignone resta l’incognita della condizione fisica. La vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo ha provato a tornare nella velocità, ma non si sente ancora del tutto sicura e sembra attualmente difficile vederla protagonista per la lotta per le medaglie in superG, mentre attenzione al possibile colpo in gigante, dove a Kronplatz con una condizione al 70% non ha chiuso lontana dal podio. Come al maschile, particolare attenzione anche alla gara femminile della combinata a squadre. La coppia Sofia Goggia-Lara Della Mea se la gioca e attenzione anche a Laura Pirovano (outsider di lusso nella velocità) e Martina Peterlini, che provano a sognare il grande colpo.

Programma completo e location Olimpiadi Invernali

MILANO: cerimonie di apertura e chiusura, hockey su ghiaccio, pattinaggio di velocità, pattinaggio di figura, short track).

VALTELLINA: sci freestyle e snowboard (a LIVIGNO), sci alpinismo e sci alpino maschile (sulla STELVIO).

CORTINA: curling e sport di scivolamento (a CORTINA), sci alpino femminile (sulle TOFANE), biathlon (ad ANTERSELVA).

VAL DI FIEMME: salto con gli sci (a PREDAZZO), sci di fondo (a TESERO).

PROGRAMMA COMPLETO MILANO-CORTINA 2026

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2026 (GIORNO -0)

19:05 – Curling: Svezia-Corea (Round robin doppio misto)

19:05 – Curling: Gran Bretagna-Norvegia (Round robin doppio misto)

19:05 – Curling: Canada-Cechia (Round robin doppio misto)

19:05 – Curling: Estonia-Svizzera (Round robin doppio misto)

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2026 (GIORNO -1)

10:05 – Curling: Gran Bretagna-Estonia (Round robin doppio misto)

10:05 – Curling: Svezia-Cechia (Round robin doppio misto)

10:05 – Curling: Norvegia-Stati Uniti (Round robin doppio misto)

10:05 – Curling: Corea-Italia (Round robin doppio misto)

12:10 – Hockey su ghiaccio: Svezia-Germania (Torneo femminile, gruppo B)

14:35 – Curling: Stati Uniti-Svizzera (Round robin doppio misto)

14:35 – Curling: Norvegia-Canada (Round robin doppio misto)

14:40 – Hockey su ghiaccio: Italia-Francia (Torneo femminile, gruppo B)

16:40 – Hockey su ghiaccio: Stati Uniti-Cechia (Torneo femminile, gruppo A)

19:05 – Curling: Canada-Italia (Round robin doppio misto)

19:05 – Curling: Svizzera-Corea (Round robin doppio misto)

19:05 – Curling: Estonia-Svezia (Round robin doppio misto)

19:05 – Curling: Cechia-Gran Bretagna (Round robin doppio misto)

19:30 – Snowboard: Qualificazioni big air maschile (1ª manche)

20:15 – Snowboard: Qualificazioni big air maschile (2ª manche)

21:00 – Snowboard: Qualificazioni big air maschile (3ª manche)

21:10 – Hockey su ghiaccio: Finlandia-Canada (Torneo femminile, gruppo A)

VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 0)

09:55 – Pattinaggio di figura: Team event (Danza sul ghiaccio, danza ritmica)

10:05 – Curling: Svezia-Gran Bretagna (Round robin doppio misto)

10:05 – Curling: Italia-Svizzera (Round robin doppio misto)

10:05 – Curling: Stati Uniti-Canada (Round robin doppio misto)

11:35 – Pattinaggio di figura: Team event (Coppie artistico, programma corto)

12:10 – Hockey su ghiaccio: Francia-Giappone (Torneo femminile, gruppo B)

13:35 – Pattinaggio di figura: Team event (Singolo femminile, programma corto)

14:35 – Curling: Cechia-Stati Uniti (Round robin doppio misto)

14:35 – Curling: Estonia-Italia (Round robin doppio misto)

14:35 – Curling: Corea-Gran Bretagna (Round robin doppio misto)

14:35 – Curling: Svezia-Norvegia (Round robin doppio misto)

14:40 – Hockey su ghiaccio: Cechia-Svizzera (Torneo femminile, gruppo A)

20:00 – Cerimonia di apertura

SABATO 7 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 1)

10:05 – Curling: Gran Bretagna-Canada (Round robin doppio misto)

10:05 – Curling: Svizzera-Svezia (Round robin doppio misto)

10:30 – Sci freestyle: Qualificazioni freeski slopestyle femminile (1ª manche)

11:30 – Sci alpino: Discesa libera maschile

11:35 – Sci freestyle: Qualificazioni freeski slopestyle femminile (2ª manche)

12:10 – Hockey su ghiaccio: Germania-Giappone (Torneo femminile, gruppo B)

13:00 – Sci di fondo: Skiathlon 10 km+10 km femminile

14:00 – Sci freestyle: Qualificazioni freeski slopestyle maschile (1ª manche)

14:35 – Curling: Estonia-Norvegia (Round robin doppio misto)

14:35 – Curling: Cechia-Corea (Round robin doppio misto)

14:35 – Curling: Svezia-Italia (Round robin doppio misto)

14:35 – Curling: Gran Bretagna-Stati Uniti (Round robin doppio misto)

14:40 – Hockey su ghiaccio: Svezia-Italia (Torneo femminile, gruppo B)

15:05 – Sci freestyle: Qualificazioni freeski slopestyle maschile (2ª manche)

16:00 – Pattinaggio di velocità: 3.000 m femminili

16:40 – Hockey su ghiaccio: Stati Uniti-Finlandia (Torneo femminile, gruppo A)

17:00 – Slittino: Individuale maschile (1ª run)

18:32 – Slittino: Individuale maschile (2ª run)

18:45 – Salto con gli sci: Trampolino normale individuale femminile (1° turno)

19:05 – Curling: Corea-Stati Uniti (Round robin doppio misto)

19:05 – Curling: Canada-Estonia (Round robin doppio misto)

19:05 – Curling: Cechia-Svizzera (Round robin doppio misto)

19:05 – Curling: Norvegia-Italia (Round robin doppio misto)

19:30 – Snowboard: Finale big air maschile

19:45 – Pattinaggio di figura: Team event (Singolo maschile, programma corto)

19:57 – Salto con gli sci: Trampolino normale individuale femminile

21:10 – Hockey su ghiaccio: Svizzera-Canada (Torneo femminile, gruppo A)

22:05 – Pattinaggio di figura: Team event (Danza sul ghiaccio, danza libera)

DOMENICA 8 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 2)

09:00 – Snowboard: Qualificazioni PGS (slalom gigante parallelo) femminile e maschile

10:05 – Curling: Norvegia-Cechia (Round robin doppio misto)

10:05 – Curling: Corea-Estonia (Round robin doppio misto)

11:30 – Sci alpino: Discesa libera femminile

12:30 – Sci di fondo: Skiathlon 10 km+10 km maschile

14:05 – Biathlon: Staffetta mista 4×6 km

14:26 – Snowboard: Small final PGS (slalom gigante parallelo) femminile

14:29 – Snowboard: Big final PGS (slalom gigante parallelo) femminile

14:35 – Curling: Canada-Svezia (Round robin doppio misto)

14:35 – Curling: Gran Bretagna-Svizzera (Round robin doppio misto)

14:35 – Curling: Stati Uniti-Estonia (Round robin doppio misto)

14:35 – Curling: Italia-Cechia (Round robin doppio misto)

14:36 – Snowboard: Small final PGS (slalom gigante parallelo) maschile

14:39 – Snowboard: Big final PGS (slalom gigante parallelo) maschile

16:00 – Pattinaggio di velocità: 5.000 m maschili

16:40 – Hockey su ghiaccio: Francia-Svezia (Torneo femminile, gruppo B)

17:00 – Slittino: Individuale maschile (3ª run)

18:34 – Slittino: Individuale maschile (4ª run)

19:05 – Curling: Italia-Gran Bretagna (Round robin doppio misto)

19:05 – Curling: Stati Uniti-Svezia (Round robin doppio misto)

19:05 – Curling: Svizzera-Norvegia (Round robin doppio misto)

19:05 – Curling: Canada-Corea (Round robin doppio misto)

19:30 – Pattinaggio di figura: Team event (coppie artistico, programma libero)

19:30 – Snowboard: Qualificazioni big air femminile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

20:45 – Pattinaggio di figura: Team event (singolo femminile, programma libero)

21:10 – Hockey su ghiaccio: Cechia-Finlandia (Torneo femminile, gruppo A)

21:55 – Pattinaggio di figura: Team event (singolo maschile, programma libero)

LUNEDÌ 9 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 3)

10:05 – Curling: Svizzera-Canada (Round robin doppio misto)

10:05 – Curling: Italia-Stati Uniti (Round robin doppio misto)

10:05 – Curling: Norvegia-Corea (Round robin doppio misto)

10:05 – Curling: Cechia-Estonia (Round robin doppio misto)

10:30 – Sci alpino: Combinata a squadre maschile (discesa libera)

12:10 – Hockey su ghiaccio: Giappone-Italia (Torneo femminile, gruppo B)

12:30 – Sci freestyle: Finale freeski slopestyle femminile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

14:00 – Sci alpino: Combinata a squadre maschile (slalom speciale)

16:40 – Hockey su ghiaccio: Germania-Francia (Torneo femminile, gruppo B)

17:00 – Slittino: Individuale femminile (1ª run)

17:30 – Pattinaggio di velocità: 1.000 m femminili

18:05 – Curling: Semifinali doppio misto

18:35 – Slittino: Individuale femminile (2ª run)

19:00 – Salto con gli sci: Trampolino normale individuale maschile (1° turno)

19:20 – Pattinaggio di figura: Danza sul ghiaccio (Danza ritmica)

19:30 – Snowboard: Finale big air femminile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

20:12 – Salto con gli sci: Trampolino normale individuale maschile (turno finale)

20:40 – Hockey su ghiaccio: Svizzera-Stati Uniti (Torneo femminile, gruppo A)

21:10 – Hockey su ghiaccio: Canada-Cechia (Torneo femminile, gruppo A)

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 4)

09:15 – Sci di fondo: Qualificazione sprint tecnica classica femminile

09:15 – Sci di fondo: Qualificazione sprint tecnica classica maschile

10:30 – Sci alpino: Combinata a squadre femminile (discesa libera)

10:30 – Short track: Qualificazioni 500 m femminili

11:08 – Short track: Qualificazioni 1000 m maschili

11:15 – Sci freestyle: 1° round qualificazione moguls maschile

11:53 – Short track: Staffetta mista (Quarti di finale)

12:10 – Hockey su ghiaccio: Giappone-Svezia (Torneo femminile, gruppo B)

12:23 – Short track: Staffetta mista (Semifinali)

12:30 – Sci freestyle: Finale freeski slopestyle maschile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

12:48 – Short track: Staffetta mista (Finale B)

12:56 – Short track: Staffetta mista (Finale A)

13:13 – Sci di fondo: Finale sprint tecnica classica femminile

13:25 – Sci di fondo: Finale sprint tecnica classica maschile

13:30 – Biathlon: 20 km individuale maschile

14:00 – Sci alpino: Combinata a squadre femminile (slalom speciale)

14:05 – Curling: Finale 3°/4° posto doppio misto

14:15 – Sci freestyle: 1° round qualificazione moguls femminile

16:40 – Hockey su ghiaccio: Italia-Germania (Torneo femminile, gruppo B)

17:00 – Slittino: Individuale femminile (3ª run)

18:05 – Curling: Finale 1°/2° posto doppio misto

18:30 – Pattinaggio di figura: Individuale maschile (programma corto)

18:34 – Slittino: Individuale femminile (4ª run)

18:45 – Salto con gli sci: Evento a squadre miste (1° turno)

20:00 – Salto con gli sci: Evento a squadre miste (turno finale)

20:10 – Hockey su ghiaccio: Canada-Stati Uniti (Torneo femminile, gruppo A)

21:10 – Hockey su ghiaccio: Finlandia-Svizzera (Torneo femminile, gruppo A)

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 5)

10:00 – Combinata nordica: Individuale trampolino normale maschile (salto di gara)

10:30 – Snowboard: Qualificazioni halfpipe femminile (1ª e 2ª manche a seguire)

11:00 – Sci freestyle: 2° round qualificazioni moguls femminile

11:30 – Sci alpino: Super G maschile

13:45 – Combinata nordica: Individuale trampolino normale maschile (10 km tecnica libera)

14:15 – Biathlon: 15 km individuale femminile

14:55 – Sci freestyle: Finale moguls femminile

16:40 – Hockey su ghiaccio: Slovacchia-Finlandia (Torneo maschile, gruppo B)

17:00 – Slittino: Doppio femminile (1ª run)

17:51 – Slittino: Doppio maschile (1ª run)

18:30 – Pattinaggio di velocità: 1.000 m maschili

18:53 – Slittino: Doppio femminile (2ª run)

19:05 – Curling: Svezia-Italia (Round robin torneo maschile)

19:05 – Curling: Canada-Germania (Round robin torneo maschile)

19:05 – Curling: Cechia-Stati Uniti (Round robin torneo maschile)

19:05 – Curling: Cina-Gran Bretagna (Round robin torneo maschile)

19:30 – Pattinaggio di figura: Danza sul ghiaccio (Danza libera)

19:30 – Snowboard: Qualificazioni halfpipe maschile (1ª e 2ª manche a seguire)

19:44 – Slittino: Doppio maschile (2ª run)

21:10 – Hockey su ghiaccio: Svezia-Italia (Torneo maschile, gruppo B)

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 6)

09:05 – Curling: Corea-Stati Uniti (Round robin torneo femminile)

09:05 – Curling: Giappone-Svezia (Round robin torneo femminile)

09:05 – Curling: Italia-Svizzera (Round robin torneo femminile)

09:05 – Curling: Canada-Danimarca (Round robin torneo femminile)

09:30 – Skeleton: Singolo maschile (1ª manche)

10:00 – Sci freestyle: 2° round qualificazioni moguls maschile

10:00 – Snowboard: Qualificazioni SBX cross maschile

11:08 – Skeleton: Singolo maschile (2ª manche)

11:30 – Sci alpino: Super G femminile

12:10 – Hockey su ghiaccio: Svizzera-Francia (Torneo maschile, gruppo A)

12:55 – Sci freestyle: Finale moguls maschile

13:00 – Sci di fondo: 10 km tecnica libera femminile

13:45 – Snowboard: Finale cross maschile

14:05 – Curling: Norvegia-Germania (Round robin torneo maschile)

14:05 – Curling: Stati Uniti-Svizzera (Round robin torneo maschile)

14:05 – Curling: Gran Bretagna-Svezia (Round robin torneo maschile)

14:56 – Snowboard: SBX Cross maschile (Small Final)

15:01 – Snowboard: SBX Cross maschile (Big Final)

16:30 – Pattinaggio di velocità: 5.000 m femminili

16:40 – Hockey su ghiaccio: Cechia-Canada (Torneo maschile, gruppo A)

18:30 – Slittino: Staffetta a squadre

19:05 – Curling: Cina-Gran Bretagna (Round robin torneo femminile)

19:05 – Curling: Italia-Corea (Round robin torneo femminile)

19:05 – Curling: Danimarca-Giappone (Round robin torneo femminile)

19:05 – Curling: Svezia-Stati Uniti (Round robin torneo femminile)

19:30 – Snowboard: Finale halfpipe femminile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

20:15 – Short track: 500 m femminili (Quarti e semifinali)

20:29 – Short track: 1.000 m maschili (Quarti e semifinali)

21:10 – Hockey su ghiaccio: Lettonia-Stati Uniti (Torneo maschile, gruppo C)

21:10 – Hockey su ghiaccio: Germania-Danimarca (Torneo maschile, gruppo C)

21:26 – Short track: 500 m femminili (Finale B)

21:31 – Short track: 500 m femminili (Finale A)

21:37 – Short track: 1.000 m maschili (Finale B)

21:43 – Short track: 1.000 m maschili (Finale A)

VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 7)

09:05 – Curling: Canada-Stati Uniti (Round robin torneo maschile)

09:05 – Curling: Gran Bretagna-Italia (Round robin torneo maschile)

09:05 – Curling: Cina-Norvegia (Round robin torneo maschile)

09:05 – Curling: Svizzera-Cechia (Round robin torneo maschile)

10:00 – Snowboard: Qualificazioni SBX cross femminile

11:45 – Sci di fondo: 10 km tecnica libera maschile

12:10 – Hockey su ghiaccio: Finlandia-Svezia (Torneo maschile, gruppo B)

12:10 – Hockey su ghiaccio: Italia-Slovacchia (Torneo maschile, gruppo B)

14:00 – Biathlon: Sprint 10 km maschile

14:05 – Curling: Danimarca-Svezia (Round robin torneo femminile)

14:05 – Curling: Cina-Svizzera (Round robin torneo femminile)

14:05 – Curling: Stati Uniti-Canada (Round robin torneo femminile)

14:05 – Curling: Gran Bretagna-Corea (Round robin torneo femminile)

14:41 – Snowboard: SBX cross femminile (Small Final)

14:46 – Snowboard: SBX cross femminile (Big Final)

16:00 – Pattinaggio di velocità: 10.000 m maschili

16:00 – Skeleton: Singolo femminile (1ª manche)

16:40 – Hockey su ghiaccio: Francia-Cechia (Torneo maschile, gruppo A)

16:40 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo femminile

17:48 – Skeleton: Singolo femminile (2ª manche)

19:00 – Pattinaggio di figura: Individuale maschile (programma libero)

19:05 – Curling: Svizzera-Cina (Round robin torneo maschile)

19:05 – Curling: Cerchia-Norvegia (Round robin torneo maschile)

19:05 – Curling: Germania-Italia (Round robin torneo maschile)

19:05 – Curling: Canada-Svezia (Round robin torneo maschile)

19:30 – Skeleton: Singolo maschile (3ª manche)

19:30 – Snowboard: Finale halfpipe maschile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

21:05 – Skeleton: Singolo maschile (4ª manche)

21:10 – Hockey su ghiaccio: Canada-Svizzera (Torneo maschile, gruppo A)

21:10 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo femminile

SABATO 14 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 8)

09:05 – Curling: Italia-Cina (Round robin torneo femminile)

09:05 – Curling: Gran Bretagna-Canada (Round robin torneo femminile)

09:05 – Curling: Svizzera-Giappone (Round robin torneo femminile)

10:00 – Sci alpino: Slalom gigante maschile (1ª manche)

10:30 – Sci freestyle: Dual moguls femminile (sedicesimi di finale, a seguire ottavi, quarti e semi)

11:46 – Sci freestyle: Dual moguls femminile (Small Final)

11:48 – Sci freestyle: Dual moguls femminile (Big Final)

12:00 – Sci di fondo: Staffetta 4×7,5 km femminile

12:10 – Hockey su ghiaccio: Svezia-Slovacchia (Torneo maschile, gruppo B)

12:10 – Hockey su ghiaccio: Germania-Lettonia (Torneo maschile, gruppo C)

13:30 – Sci alpino: Slalom gigante maschile (2ª manche)

14:00 – Biathlon: Sprint 7,5 km femminile

14:05 – Curling: Cechia-Gran Bretagna (Round robin torneo maschile)

14:05 – Curling: Svezia-Cina (Round robin torneo maschile)

14:05 – Curling: Svizzera-Canada (Round robin torneo maschile)

14:05 – Curling: Germania-Stati Uniti (Round robin torneo maschile)

16:00 – Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre femminile

16:00 – Pattinaggio di velocità: 500 m maschili

16:40 – Hockey su ghiaccio: Finlandia-Italia (Torneo maschile, gruppo B)

16:40 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo femminile

17:30 – Salto con gli sci: Individuale maschile trampolino lungo (turno di prova)

18:00 – Skeleton: Singolo femminile (3ª manche)

18:45 – Salto con gli sci: Individuale maschile trampolino lungo (1° turno)

19:05 – Curling: Canada-Svizzera (Round robin torneo femminile)

19:05 – Curling: Giappone-Stati Uniti (Round robin torneo femminile)

19:05 – Curling: Corea-Danimarca (Round robin torneo femminile)

19:05 – Curling: Italia-Svezia (Round robin torneo femminile)

19:30 – Sci freestyle: Qualificazioni freeski big air femminile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

19:44 – Skeleton: Singolo femminile (4ª manche)

19:57 – Salto con gli sci: Individuale maschile trampolino lungo (turno finale)

20:15 – Short track: 1.500 m maschili (Quarti di finale)

20:59 – Short track: 1.000 m femminili (Qualificazioni)

21:10 – Hockey su ghiaccio: Stati Uniti-Danimarca (Torneo maschile, gruppo C)

21:10 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo femminile

22:00 – Short track: Staffetta 3.000 m femminile (Semifinali)

22:27 – Short track: 1.500 m maschili (Finale B)

22:34 – Short track: 1.500 m maschili (Finale A)

DOMENICA 15 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 9)

09:05 – Curling: Stati Uniti-Svezia (Round robin torneo maschile)

09:05 – Curling: Germania-Gran Bretagna (Round robin torneo maschile)

09:05 – Curling: Norvegia-Italia (Round robin torneo maschile)

10:00 – Bob: Monobob femminile (1ª manche)

10:00 – Sci alpino: Slalom gigante femminile (1ª manche)

10:30 – Sci freestyle: Dual moguls maschile (sedicesimi di finale, a seguire ottavi, quarti e semi)

11:00 – Snowboard: Qualificazioni cross a squadre miste

11:15 – Biathlon: Inseguimento 12,5 km maschile

11:46 – Sci freestyle: Dual moguls maschile (Small Final)

11:48 – Sci freestyle: Dual moguls maschile (Big Final)

12:00 – Sci di fondo: Staffetta 4×7,5 km maschile

12:10 – Hockey su ghiaccio: Svizzera-Cechia (Torneo maschile, gruppo A)

13:30 – Sci alpino: Slalom gigante femminile (2ª manche)

13:45 – Snowboard: Cross a squadre miste (Quarti e semifinali)

14:05 – Curling: Giappone-Corea (Round robin torneo femminile)

14:05 – Curling: Danimarca-Italia (Round robin torneo femminile)

14:05 – Curling: Gran Bretagna-Svezia (Round robin torneo femminile)

14:05 – Curling: Stati Uniti-Cina (Round robin torneo femminile)

14:35 – Snowboard: Cross a squadre miste (Small Final)

14:40 – Snowboard: Cross a squadre miste (Big Final)

14:45 – Biathlon: Inseguimento 10 km femminile

16:00 – Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre maschile (Quarti di finale)

16:40 – Hockey su ghiaccio: Canada-Francia (Torneo maschile, gruppo A)

17:30 – Salto con gli sci: Individuale femminile trampolino lungo (Turno di prova)

18:00 – Skeleton: Evento a squadre miste

18:45 – Salto con gli sci: Individuale femminile trampolino lungo (1° turno)

17:03 – Pattinaggio di velocità: 500 m femminili

19:05 – Curling: Cina-Canada (Round robin torneo maschile)

19:05 – Curling: Norvegia-Stati Uniti (Round robin torneo maschile)

19:05 – Curling: Italia-Cechia (Round robin torneo maschile)

19:05 – Curling: Gran Bretagna-Svizzera (Round robin torneo maschile)

19:10 – Hockey su ghiaccio: Danimarca-Lettonia (Torneo maschile, gruppo C)

19:30 – Sci freestyle: Qualificazioni freeski big air maschile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

19:45 – Pattinaggio di figura: Coppie artistico (Programma corto)

19:57 – Salto con gli sci: Individuale femminile trampolino lungo (Turno finale)

21:10 – Hockey su ghiaccio: Stati Uniti-Germania (Torneo maschile, gruppo C)

LUNEDÌ 16 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 10)

09:05 – Curling: Svezia-Svizzera (Round robin torneo femminile)

09:05 – Curling: Cina-Canada (Round robin torneo femminile)

09:05 – Curling: Danimarca-Gran Bretagna (Round robin torneo femminile)

10:00 – Bob: Bob a due maschile (1ª manche)

10:00 – Sci alpino: Slalom speciale maschile (1ª manche)

10:30 – Snowboard: Slopestyle femminile (Qualificazioni 1ª e 2ª manche)

11:00 – Short track: 1.000 m femminili (Quarti e semifinali)

11:18 – Short track: 500 m maschili (Qualificazioni)

11:00 – Short track: Semifinali staffetta 5.000 maschili

11:57 – Bob: Bob a due maschile (2ª manche)

12:04 – Short track: Staffetta 5.000 m maschili (Semifinali)

12:36 – Short track: 1.000 m femminili (Finale B)

12:42 – Short track: 1.000 m femminili (Finale A)

13:30 – Sci alpino: Slalom speciale maschile (2ª manche)

14:00 – Snowboard: Slopestyle maschile (Qualificazioni 1ª e 2ª manche)

14:05 – Curling: Gran Bretagna-Norvegia (Round robin torneo maschile)

14:05 – Curling: Cechia-Canada (Round robin torneo maschile)

14:05 – Curling: Svezia-Germania (Round robin torneo maschile)

14:05 – Curling: Italia-Cina (Round robin torneo maschile)

16:40 – Hockey su ghiaccio: Semifinale torneo femminile

19:00 – Salto con gli sci: Evento a squadre maschile (1° turno)

19:05 – Curling: Stati Uniti-Italia (Round robin torneo femminile)

19:05 – Curling: Corea-Cina (Round robin torneo femminile)

19:05 – Curling: Svizzera-Gran Bretagna (Round robin torneo femminile)

19:05 – Curling: Giappone-Canada (Round robin torneo femminile)

19:00 – Bob: Monobob femminile (3ª manche)

19:30 – Sci freestyle: Finale freeski big air femminile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

19:43 – Salto con gli sci: Evento a squadre maschile (2° turno)

20:00 – Pattinaggio di figura: Coppie artistico (Programma libero)

20:20 – Salto con gli sci: Evento a squadre maschile (Turno finale)

21:06 – Bob: Monobob femminile (4ª manche)

21:10 – Hockey su ghiaccio: Semifinale torneo femminile

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 11)

09:05 – Curling: Svizzera-Svezia (Round robin torneo maschile)

09:05 – Curling: Stati Uniti-Cina (Round robin torneo maschile)

09:05 – Curling: Cechia-Germania (Round robin torneo maschile)

10:00 – Combinata nordica: Individuale maschile trampolino lungo (salto di gara)

11:00 – Sci freestyle: Qualificazioni aerials femminile

12:10 – Hockey su ghiaccio: Playoff torneo maschile

12:10 – Hockey su ghiaccio: Playoff torneo maschile

13:00 – Snowboard: Finale slopestyle femminile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

13:30 – Sci freestyle: Qualificazioni aerials maschile

13:45 – Combinata nordica: Individuale maschile trampolino lungo (10 km di fondo)

14:05 – Curling: Svezia-Canada (Round robin torneo femminile)

14:05 – Curling: Italia-Giappone (Round robin torneo femminile)

14:05 – Curling: Danimarca-Stati Uniti (Round robin torneo femminile)

14:05 – Curling: Corea-Svizzera (Round robin torneo femminile)

14:30 – Biathlon: Staffetta 4×7,5 km maschile

16:22 – Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre maschile (Finale B)

16:28 – Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre maschile (Finale A)

16:40 – Hockey su ghiaccio: Playoff torneo maschile

16:41 – Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre femminile (Finale B)

16:47 – Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre femminile (Finale A)

18.45 – Pattinaggio di figura: Individuale femminile (Programma corto)

19:00 – Bob: Bob a due maschile (3ª manche)

19:05 – Curling: Germania-Svizzera (Round robin torneo maschile)

19:05 – Curling: Stati Uniti-Italia (Round robin torneo maschile)

19:05 – Curling: Canada-Gran Bretagna (Round robin torneo maschile)

19:05 – Curling: Svezia-Norvegia (Round robin torneo maschile)

19:30 – Sci freestyle: Finale big air maschile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

21:05 – Bob: Bob a due maschile (4ª manche)

21:10 – Hockey su ghiaccio: Playoff torneo maschile

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 12)

09:05 – Curling: Cina-Danimarca (Round robin torneo femminile)

09:05 – Curling: Stati Uniti-Gran Bretagna (Round robin torneo femminile)

09:05 – Curling: Svezia-Corea (Round robin torneo femminile)

09:45 – Sci di fondo: Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera femminile

10:00 – Sci alpino: Slalom speciale femminile (1ª manche)

10:15 – Sci di fondo: Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera maschile

11:30 – Sci freestyle: Finale aerials femminile

12:30 – Sci freestyle: Finale aerials femminile

11:45 – Sci di fondo: Finali sprint a squadre tecnica libera femminile

12:10 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo maschile

12:15 – Sci di fondo: Finali sprint a squadre tecnica libera maschile

12:30 – Snowboard: Finale slopestyle maschile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

13:30 – Sci alpino: Slalom speciale femminile (2ª manche)

14:05 – Curling: Italia-Canada (Round robin torneo maschile)

14:05 – Curling: Cina-Cechia (Round robin torneo maschile)

14:05 – Curling: Norvegia-Svizzera (Round robin torneo maschile)

14:05 – Curling: Stati Uniti-Gran Bretagna (Round robin torneo maschile)

14:45 – Biathlon: Staffetta 4×6 km femminile

16:40 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo maschile

18:10 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo maschile

19:05 – Curling: Gran Bretagna-Giappone (Round robin torneo femminile)

19:05 – Curling: Svizzera-Danimarca (Round robin torneo femminile)

19:05 – Curling: Canada-Italia (Round robin torneo femminile)

19:05 – Curling: Cina-Svezia (Round robin torneo femminile)

20:15 – Short track: 500 m maschili (Quarti e semifinali)

20:50 – Short track: Staffetta 3.000 m femminile (Finale B)

20:59 – Short track: Staffetta 3.000 m femminile (Finale A)

21:10 – Hockey su ghiaccio: Quarti di finale torneo maschile

21:24 – Short track: 500 m maschili (Finale B)

21:29 – Short track: 500 m maschili (Finale A)

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 13)

09:05 – Curling: Svezia-Cechia (Round robin torneo maschile)

09:05 – Curling: Italia-Svizzera (Round robin torneo maschile)

09:05 – Curling: Cina-Germania (Round robin torneo maschile)

09:05 – Curling: Norvegia-Canada (Round robin torneo maschile)

09:50 – Sci alpinismo: Sprint femminile (Qualificazioni)

10:00 – Combinata nordica: Team sprint maschile trampolino lungo (salto di gara)

10:30 – Sci alpinismo: Sprint maschile (Qualificazioni)

10:30 – Sci freestyle: Qualificazioni halfpipe maschile

11:30 – Sci freestyle: Finale aerials maschile

12:55 – Sci alpinismo: Sprint femminile (Semifinali)

13:25 – Sci alpinismo: Sprint maschile (Semifinali)

13:55 – Sci alpinismo: Sprint femminile (Finale)

14:00 – Combinata nordica: Team sprint maschile trampolino lungo (2×7,5 km)

14:05 – Curling: Svizzera-Stati Uniti (Round robin torneo femminile)

14:05 – Curling: Canada-Corea (Round robin torneo femminile)

14:05 – Curling: Giappone-Cina (Round robin torneo femminile)

14:05 – Curling: Gran Bretagna-Italia (Round robin torneo femminile)

14:15 – Sci alpinismo: Sprint maschile (Finale)

14:40 – Hockey su ghiaccio: Finale 3°/4° posto torneo femminile

16:30 – Pattinaggio di velocità: 1.500 m maschili

19:00 – Pattinaggio di figura: Individuale femminile (Programma libero)

19:05 – Curling: Semifinali torneo maschile

19:10 – Hockey su ghiaccio: Finale 1°/2° posto torneo femminile

19:30 – Sci freestyle: Qualificazioni halfpipe femminile

VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 14)

10:00 – Sci freestyle: Qualificazioni ski cross femminile

13:10 – Sci freestyle: Ski cross femminile (Small Final)

13:15 – Sci freestyle: Ski cross femminile (Big Final)

14:05 – Curling: Semifinali torneo femminile

14:05 – Curling: Semifinali torneo femminile

14:15 – Biathlon: Mass start 15 km maschile

16:30 – Pattinaggio di velocità: 1.500 m femminili

16:40 – Hockey su ghiaccio: Semifinali torneo maschile

18:00 – Bob: Bob a due femminile (1ª manche)

19:05 – Curling: Finale 3/4° posto torneo maschile

19:30 – Sci freestyle: Finale halfpipe maschile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

19:50 – Bob: Bob a due femminile (2ª manche)

20:15 – Short track: 1.500 m femminili (Quarti e semifinali)

21:10 – Hockey su ghiaccio: Semifinali torneo maschile

21:17 – Short track: Staffetta 5.000 maschile (Finale B)

21:29 – Short track: Staffetta 5.000 maschile (Finale A)

21:56 – Short track: 1.500 m femminili (Finale B)

22:03 – Short track: 1.500 m femminili (Finale A)

SABATO 21 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 15)

10:00 – Bob: Bob a quattro maschile (1ª manche)

10:00 – Sci freestyle: Qualificazioni ski cross maschile

11:00 – Sci di fondo: Mass start 50 km tecnica classica maschile

11:45 – Sci freestyle: Finale aerials a squadre miste

11:57 – Bob: Bob a quattro maschile (2ª manche)

12:00 – Sci freestyle: Ski cross maschile (Ottavi, quarti e semifinali)

13:10 – Sci freestyle: Ski cross maschile (Small Final)

13:15 – Sci freestyle: Ski cross maschile (Big Final)

13:30 – Sci alpinismo: Finale staffetta mista

14:05 – Curling: Finale 3°/4° posto torneo femminile

14:15 – Biathlon: Mass start 12,5 km femminile

15:00 – Pattinaggio di velocità: Mass start maschile (Semifinali)

15:50 – Pattinaggio di velocità: Mass start femminile (Semifinali)

16:40 – Pattinaggio di velocità: Mass start maschile (Finale)

17:15 – Pattinaggio di velocità: Mass start femminile (Finale)

19:00 – Bob: Bob a due femminile (3ª manche)

19:05 – Curling: Finale 1°/2° posto torneo maschile

19:30 – Sci freestyle: Finale halfpipe femminile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

20:00 – Pattinaggio di figura: Gala di esibizione

20:40 – Hockey su ghiaccio: Finale 3°/4° posto torneo maschile

21:05 – Bob: Bob a due femminile (4ª manche)

DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026 (GIORNO 16)

10:00 – Bob: Bob a quattro maschile (3ª manche)

10:00 – Sci di fondo: Mass start 50 km tecnica classica femminile

11:05 – Curling: Finale 1°/2° posto torneo femminile

12:15 – Bob: Bob a quattro maschile (4ª manche)

14:10 – Hockey su ghiaccio: Finale 1°/2° posto torneo maschile

Ora da definire – Cerimonia di chiusura

Quote Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026

Vediamo le quote principali per i giochi invernali di Milano-Cortina 2026, e iniziamo ovviamente dal medagliere dove domina la Norvegia @1.65 sugli USA @4.00 e la Germania @6.00, dopodiché si sale in doppia cifra con Canada ed Italia entrambe @25 volte la posta. La linea Over-Under Ori è piazzata a 7.5 per l’Italia secondo Sisal.

Iniziamo dalla specialità principe, lo Sci Alpino, con la Discesa Libera Uomini. Qui sono Marco Odermatt e Franjo Von Allmen, entrambi @3.50, i favoriti, ma come accennato prima attenzione a Giovanni Franzoni @4 molto vicino, e poi arriva anche Dominik Paris @7.50.

SuperG Uomini. Anche qui Marco Odermatt @3.00 parte davanti a tutti e anche qui Giovanni Franzoni @5.00 è un papabile vincitore, con Vincent Kriechmayr @7.50 che aggancia Franjo Von Allmen mentre qui perde terreno Dominik Paris @25.

Slalom Speciale Uomini. Qui cambia completamente la lavagna che vede Atle Lie McGrath @5 al comando su Clement Noel, Loic Meillard e Lucas Braathen Pinheiro tutti @6 volte la posta. Poche speranze azzurre con Alex Vinatzer primo in lavagna @33.

Discesa Libera Donne. Qui torniamo in testa con Sofia Goggia @3 che si lascia alle spalle Lindsey Vonn @5 poi ci sono Emma Aicher e Breezy Johnson @7.40. Laura Pirovano @9 può dire la sua mentre Federica Brignone @16 è più indietro.

SuperG Donne. Anche qui troviamo in testa Sofia Goggia @4 su Lindsey Vonn ed Menna Aicher entrambe @5. Si avvicina Federica Brignone @9, poi si sale in doppia cifra con Cornelia Hutter, Vickhoff Kajsa Lie, ed Alice Robinson tutte @12.

Slalom Speciale Donne. Qui a prendersi i favori dei pronostici è Mikaela Shiffrin che ha una quota minima @1.33 per l’oro, con Camille Rast @4 che proverà ad impensierire la stella statunitense, e poi c’è un calo con Wendy Holdner e Paula Moltzan @16, mentre Lara Colturi si gioca @25 assieme a Katahrina Truppe ed Emma Aicher. Difficile l’impresa di Lara Della Mea @66.

Vediamo lo sport a squadre per eccellenza alle Olimpiadi Invernali, l’Hockey su Ghiaccio dove la tradizione premia le grandi nazionali di Canada @2.25 e USA @3 che anche in questa olimpiade si sfideranno come favorite, e a maggior ragione vista l’assenza della delegazione russa. Attenzione anche alla Svezia @6 e pure la Finlandia @9 potrebbe giocare almeno per una medaglia che appare quasi impossibile per i nostri, con l’Italia @300 per l’oro. Nel femminile è ancora più netto il testa a testa USA @1.80 e Canada @2.00, con la Cechia @16 molto staccata. Anche qui difficile pensare ad un affermazione azzurra con l’Italia femminile @300, anche se le donne sembrano avere qualche speranza in più degli uomini sul ghiaccio.

Approposito di ghiaccio, sulle piste di Curling nel maschile domina la Gran Bretagna @2 su Canada @2.75 e Svizzera @6 mentre l’Italia @25 è in seconda fascia. Stessa cosa nel Femminile con le azzurre indietro @33 e qui domina il Canada @1.48 che stacca nettamente Svizzera @3.50 e Svezia @7.50. Infine il doppio misto dove invece l’Italia @1.85 si piazza al comando delle lavagne su USA e Gran Bretagna @5, e anche su Svezia @6 e Canada @9.

Nello Skeleton Maschile domina Matt Weston @1.40 su Marcus Wyatt @4.0 e poi più indietro troviamo Christopher Grotheer @7.50 e Yan Zheng @9. Nello Skeleton Femminile troviamo un testa a testa tra Kim Meylemans e Jaqueline Pfeifer entrambe @3, ma attenzione anche a Janine Flock @4.50.

Tante discipline anche per i Biathlon. Iniziamo dalla 4x6km Staffetta Mista dove si preannuncia un derby tra azzurri e transalpini con Francia ed Italia appaiate @3, ma bisognerà fare i conti anche con Norvegia e Svezia @4.50 e attenzione alla sorpresa Germania @8.50.

Nella 20km Individuale Uomini Eric Perrot @4.50 stacca tutti, con Sturla Laegreide Olav Johan Botn entrambi @6 come primi avversari, ma speriamo anche in Tommaso Giacomel @7.50.

Italia protagonista anche nella 15km Individuale Donne con Lisa Vitozzi favorita @5 assieme a Lou Jeanmonnot, poi abbiamo Hanna Oeberg e Julia Simon che a loro volta puntano ad una medaglia, e sperano anche Elvira Oeberg e Suvi Mikkinen @8.50 in una lavagna molto equilibrata, in una specialità che potrebbe regalare sorprese.

Tornando ai maschi, nella 10km Sprint Uomini piazziamo Tommaso Giacomel @4 davanti a tutti. Nella 7.5km Sprint Donne invece troviamo Elvira Oeberg e Lou Jeanmonnot al comando @5, ma anche qui possiamo dire la nostra con Lisa Vitozzi @6.50, assieme ad Hanna Oeberg che spera in un podio in famiglia. Tommaso Giacomo @4.50 se la gioca con Sebastian Samuelsson @4.50 anche alla 12.5km Inseguimento Uomini mentre nella 10km Inseguimento Donne ritroviamo Lou Jeanmonnot @4 al comando su Lisa Vitozzi @5 assieme alle due Oeberg, le solite protagoniste.

Lou Jeanmonnot @4 comanda anche la 12.5km Mass Start Donne e pure qui Lisa Vitozzi @5 è da medaglia, anche da oro, come Julia Simon. E’ invece Eric Perrot @4.50 a staccare di poco Tommaso Giacomel @5 nella 15km Mass Start Uomini. Infine chiudiamo la parentesi Biathlon con la 4x6km Staffetta Donne dove Francia e Svezia @2.75 sono le favorite, e in seconda fascia arrivano Italia e Norvegia @6.50, con la Germania @7.50.

