Pronostici Sci Alpino Coppa del Mondo 2026: finali a Lillehammer il 21-22 marzo

Pronostici Sci 21-22 marzo 2026
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20 Marzo 2026

Tutto pronto in Norvegia per le finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, maschile e femminile, a Lillehammer nel weekend. Pronostici Sci 21-22 marzo 2026.

Pronostici Sci 21-22 marzo 2026: finale maschile a Lillehammer

Sarà un fine settimana dedicato completamente alla velocità sulla pista di Kvitfjell a Lillehammer, per la tappa finale della Coppa del Mondo di Sci 2026. 

In campo maschile Marco Odermatt ha già timbrato il cartellino in entrambe le specialità. Gli azzurri vogliono chiudere al meglio. Sarà interessante la lotta per il terzo posto in classifica tra Giovanni Franzoni e Dominik Paris; mentre in superG lo stesso Franzoni vuole ottenere un bel risultato per provare a salire sul podio anche in questa classifica.

Il programma femminile della finale di Sci Alpino

Attesa soprattutto in campo femminile, visto che Laura Pirovano e Sofia Goggia hanno la possibilità di conquistare la sfera di cristallo.

In discesa libera Laura Pirovano si presenta con un vantaggio di 28 punti nei confronti della tedesca Emma Aicher, che inoltre sta lottando con Mikaela Shiffrin per la Coppa del Mondo generale. Alla trentina basterà dunque un secondo posto per essere certa di conquistare la sua prima sfera di cristallo della carriera. 

In superG, invece, Sofia Goggia ha un vantaggio più rassicurante, visto che sono 63 i punti tra lei e la neozelandese Alice Robinson. Alla bergamasca dunque basterà arrivare sesta.

Pronostici Sci 21-22 marzo 2026

Pronostici Sci 21-22 marzo 2026

Guida TV Coppa del Mondo Sci: finale di Lillehammer

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Lillehammer, valide per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2; in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, Now Tv, DAZN. 

Sabato 21 marzo

Ore 10.45 discesa maschile Finali Lillehammer
Ore 12.30 discesa femminile Finali Lillehammer

Domenica 22 marzo

Ore 10.45 superG femminile Finali Lillehammer
Ore 12.30 superG maschile Finali Lillehammer

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