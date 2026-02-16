Finora è un Olimpiade Invernale fantastica per i colori azzurri, con l’Italia al secondo posto del medagliere dietro al super Norvegia, e con ancora diverse chance da medaglia per la seconda e ultima settimana dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, andiamo a vedere nel dettaglio cosa potremmo portare a casa da qui al 22 febbraio, ultimo giorno. Olimpiadi Invernali week 2.

I risultati degli azzurri e il medagliere dopo la prima settimana a Milano-Cortina

Entriamo nella seconda settimana delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 dove l’Italia sta andando decisamente meglio del previsto nei giochi invernali di casa. Sono già 8 gli ori conquistati dagli atleti azzurri, con 22 medaglie per un 2° posto nel medagliere sempre dominato dalla Norvegia, e ovviamente dobbiamo citare il doppio oro storico di una campionessa che appena 10 mesi fa subiva un tremendo infortunio, con il rischio di non partecipare nemmeno alle Olimpiadi. Parliamo ovviamente di Federica Brignone che porta a casa sia l’oro dello Slalom che del Super G.

MEDAGLIERE MILANO-CORTINA 2026

Olimpiadi Invernali week 2: le possibilità di medaglie azzurre

Vediamo le possibilità di medaglie azzurre, giorno per giorno, nella seconda ed ultima settimana di giochi invernali a Milano-Cortina 2026.

LUNEDI 16 FEBBRAIO

Nel 1000 metri short track Arianna Fontana insegue la medaglia n.14 alle Olimpiadi: sarebbe record in solitaria, superando Edoardo Mangiarotti, ma attenzione ad una possibile outsider azzurra, Elisa Confortola. Nella giornata di lunedì riflettori puntati su un altra outsider che però può puntare alla medaglia, Flora Tabanelli, nel big air freestyle. Più difficile un affermazione di Alex Vinatzer allo Slalom maschile sci alpino.

MARTEDI 17 FEBBRAIO

L’Italia affronterà l’Olanda nella semifinale del team-pursuit maschile. Avversari blasonati, ma gli azzurri partono comunque con i favori dei pronostici. L’eventuale atto conclusivo contro gli USA sarebbe uno dei momenti più attesi di questa Olimpiade. Nella staffetta maschile di biathlon l’Italia non parte nel novero delle prime 3 favorite, che sono Francia, Norvegia e Svezia. Gli azzurri dispongono però di un quartetto solido, pronto ad approfittare di eventuali passi falsi altrui. Difficile invece una medaglia per Patrick Baumgartner, più adatto al bob a 4 nella giornata conclusiva di domenica prossima.

MERCOLEDI 18 FEBBRAIO

Salvo sorprese, sarà Elia Barp ad affiancare Federico Pellegrino nella team-sprint a tecnica libera di sci di fondo, dove la Norvegia rimane fuori portata per tutti. Gli azzurri possono giocarsi l’argento con Francia e USA. Ambizioni importanti per la staffetta femminile di biathlon, dove tornerà Rebecca Passler al fianco di Hanna Auchentaller o Michela Carrara in ballottaggio. Sicure del posto invece Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Pietro Sighel avrà l’ultima occasione di lasciare il segno in una gara individuale di short track: i 500 metri. Sempre nello short track la staffetta femminile capeggiata da Arianna Fontana è in finale e si giocherà una medaglia. Dopo la medaglia sfiorata per 5 centesimi in gigante, Lara Della Mea potrà riprovarci in slalom.

GIOVEDI 19 FEBBRAIO

Giornata in cui abbiamo solo una possibilità di medaglia, quella di Giulia Morada nello sprint femminile anche se per l’oro sembrano non esserci avversarie alla portata della francese Emily Harrop. Nei 1500 metri speed skating Daniele Di Stefano proverà ad inserirsi come grande sorpresa, dopo le ottime cose viste nei 1000.

VENERDI 20 FEBBRAIO

Ancora short track protagonista con Arianna Fontana ed Elisa Confortola ci riproveranno nella loro ultima gara dei Giochi: i 1500 metri (se supereranno lo scoglio delle semifinali). Ultima occasione anche per Tommaso Giacomel nella mass start di biathlon in una olimpiade finora deludente per lui. Attenzione a Jole Galli nello skicross di freestyle. Francesca Lollobrigida torna in gara nei 1500 metri, sulla carta la distanza a lei meno congeniale.

SABATO 21 FEBBRAIO

Giornata in cui mettiamo in gioco due campionesse olimpiche: Lisa Vittozzi nella mass start di biathlon (dove Dorothea Wierer vorrà lasciare il segno nell’ultima gara della carriera) e Francesca Lollobrigida nella mass start di speed skating. Simone Deromedis andrà a caccia di una medaglia nello skicross, dove l’uomo da battere sarà il canadese Reece Howden. Andrea Giovannini ci prova nella mass start di speed skating e chissà che non arrivi qualche sorpresa da sci alpinismo, curling e sci di fondo.

DOMENICA 22 FEBBRAIO

Tutto sul bob con il solo Patrick Baumgartner che tra i nostri azzurri sogna almeno un bronzo nella gara a 4.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.