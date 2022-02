Scommesse Olimpiadi Invernali: tutto su Pechino 2022 con quote, statistiche e pronostici

Olimpiadi Invernali Pechino 2022, andiamo a vedere tutte le quote antepost più interessanti e i nostri consigli per le scommesse sulle prossime olimpiadi invernali cinesi.

Pechino 2022: Norvegia favorita nel medagliere, Italia @250

La Norvegia domina le lavagne del Medagliere @1.25, con la Germania che proverà ad impensierirla, ma lontana in quota @6.50, per non parlare di USA e Russia che aprono la serie di squadre in doppia cifra dove troviamo anche il Canada @12. Zero chance per l’Italia ma se volete buttare qualche soldo la trovate @250.

Vincente Medagliere Pechino 2022

Norvegia 1,25

Germania 6,50

Stati Uniti 10

Roc – Russia 10

Canada 12

Olanda 33

Svezia 50

Cina 75

Svizzera 150

Francia 150

Austria 150

Giappone 150

Italia 250

Sud Corea 250

Finlandia 500

Altro 33

Pechino 2022: favoriti Sci Alpino, speranze nel femminile. Nel maschile Razzoli torna a sognare

Vediamo le lavagne principali dello Sci Alpino maschile e femminile. Dominik Paris @7.50 ha speranze per il colpaccio in Discesa Libera mentre è molto più indietro (@20 volte la posta) per il SuperG. Tutto in bilico per lo Slalom Speciale con un poker di possibili vincitori, ma attenzione a Giuliano Razzoli @15. Il Razzo reggiano, già medaglia d’oro, è apparso in forma.

Discesa Libera Mas Pechino 2022

Kilde, Aleksander Aa 3,50

Feuz, Beat 4,50

Mayer, Matthias 6,50

Odermatt, Marco 6,50

Paris, Dominik 7,50

Superg Maschile Pechino 2022

Kilde, Aleksander Aa 2,50

Odermatt, Marco 2,75

Kriechmayr, Vincent 7,50

Mayer, Matthias 12

Paris, Dominik 20

Feuz, Beat 20

Slalom Speciale Mas Pechino 2022

Feller, Manuel 5,50

Kristoffersen, Henri 5,50

Foss-solevaag, Sebas 5,50

Noel, Clement 6,50

Braathen, Lucas 10

Vinatzer, Alex 10

Razzoli, Giuliano 15

Jakobsen, Kristoffer 15

Strasser, Linus 15

Le cose potrebbero andare meglio nel femminile con lo Slalom Gigante dove abbiamo Marta Bassino e Federica Brignone, due azzurre che possono puntare anche alla vittoria e sono offerte entrambe @7.50.

Slalom Gigante Fem Pechino 2022

Hector, Sara 3,50

Shiffrin, Mikaela 4,50

Worley, Tessa 5,50

Bassino, Marta 7,50

Brignone, Federica 7,50

Slalom Speciale Fem Pechino 2022

Vlhova, Petra 1,75

Shiffrin, Mikaela 2,25

Holdener, Wendy 15

Liensberger, Kathari 15

Biathlon: Dorothea Wierer favorita nella 15km ma ci sarà da combattere

Anche nel Biatlhon le nostre speranze non sono certamente riposte nel maschile, piuttosto nel Femminile dove abbiamo Dorothea Wierer favorita nella 15kmm, alla pari con Hanna Oeberg e Roeiseland Olsbu (favorita anche nella 7,5 km dove la Wierer sale @12 volte la posta) ma anche Elvira Oberg può dire la sua.

Biathlon Maschile Staffetta Mista 4 X 6 Km Pechino 2022

Norvegia 2,50

Svezia 3,25

Francia 3,75

Bielorussia 13

Roc – Russia 13

Germania 20

Italia 33

Biathlon Maschile 20 Km Ind Pechino 2022

Boe, Johannes Thingn 4,50

Fillon Maillet, Quen 5,00

Laegreid, Sturla Ho 5,00

Biathlon Maschile 10 Km Sprint Pechino 2022

Boe, Johannes Thingn 3,25

Fillon Maillet, Quen 6,00

Samuelsson, Sebastia 6,00

Biathlon Maschile 12.5 Km Inseguimento Pechino 2022

Boe, Johannes Thingn 4,00

Fillon Maillet, Quen 4,00

Samuelsson, Sebastia 5,00

Jacquelin, Emilien 8,00

Boe, Tarjei 8,00

Laegreid, Sturla Ho 8,00

Biathlon Maschile Staffetta 4 X 7.5 Pechino 2022

Norvegia 1,75

Francia 3,50

Roc – Russia 5,00

Svezia 10

Germania 10

Italia 66

Biathlon Maschile 15 Km Partenza In Linea Pechino 2022

Fillon Maillet, Quen 5,00

Boe, Johannes Thingn 5,00

Samuelsson, Sebastia 7,50

Laegreid, Sturla Ho 7,50

Boe, Tarjei 7,50

Biathlon Femminile 15 Km Ind Pechino 2022

Wierer, Dorothea 7,00

Oeberg, Hanna 7,00

Olsbu Roeiseland, Ma 7,00

Oberg, Elvira 8,00

Biathlon Femminile 7,5 Km Sprint Pechino 2022

Olsbu Roeiseland, Ma 4,50

Braisaz, Justine 7,50

Oeberg, Hanna 7,50

Oberg, Elvira 7,50

Sola, Hanna 12

Wierer, Dorothea 12

Biathlon Femminile Staffetta 4 X 6 Km Pechino 2022

Svezia 2,50

Francia 3,50

Norvegia 3,50

Bielorussia 7,50

Roc – Russia 12

Germania 15

Italia 33

Il Regno Unito domina nel Curling. Russia imprendibile nell’Hockey

L’Hockey si conferma un affare per la Russia anche se gli avversari che potrebbero impensierire la Roc non mancano, ad iniziare da Finlandia e Svezia, poi arriva il Canada mentre gli USA @15 tendono sempre a snobbare questi eventi. Gli Stati Uniti sono però protagonisti nell’Hockey Femminile alla pari col Canada. Il Regno Unito invece si conferma favorita sia nel Curling misto che maschile.

Hockey Ghiaccio Maschile Pechino 2022

Roc – Russia 2,50

Finlandia 5,00

Svezia 5,00

Canada 7,50

Rep Ceca 10

Stati Uniti 15

Svizzera 25

Germania 25

Slovacchia 50

Lettonia 66

Danimarca 75

Cina 500

Hockey Ghiaccio Femminile Pechino 2022

Stati Uniti 1,90

Canada 1,90

Finlandia 15

Roc – Russia 33

Svezia 50

Svizzera 50

Rep Ceca 66

Giappone 66

Danimarca 100

Cina 250

Curling Misto Pechino 2022

Regno Unito 3,00

Canada 3,50

Svizzera 6,00

Svezia 7,00

Norvegia 8,00

Stati Uniti 15

Australia 25

Italia 25

Rep. Ceca 25

Cina 25

Curling Maschile Pechino 2022

Canada 3,00

Regno Unito 3,00

Svezia 4,00

Svizzera 10

Stati Uniti 12

Norvegia 25

Italia 33

Roc – Russia 33

Cina 50

Danimarca 66

Le quote sulle altre specialità olimpiche

Combinata Nordica Gundersen Ind Normal Hill / 10km

Riiber J. M. 1,40

Lamparter J. 7,00

Frenzel E. 15

Geiger V. 15

Combinata Nordica Gundersen Ind. Large Hill / 10km

Riiber J. M. 1,40

Lamparter J. 5,50

Geiger V. 15

Frenzel E. 18

Combinata Nordica Team Gundersen Large Hill / 4X5 Km

Norvegia 1,50

Germania 3,00

Austria 10

Giappone 33

Finlandia 100

Francia 100

Italia 150

Freestyle Moguls Mas Pechino 2022

Kingsbury, Mikael 1,70

Horishima, Ikuma 3,50

Wallberg, Walter 18

Cavet, Benjamin 20

Freestyle Moguls Fem Pechino 2022

Laffont, Perrine 2,50

Kawamura, Anri 2,75

Anthony, Jakara 5,00

Giaccio, Olivia 15

Pattinaggio Figurato Team Event Pechino 2022

Roc – Russia 1,20

Stati Uniti 5,00

Giappone 15

Canada 20

Cina 33

Italia 50

Pattinaggio Figurato Singolo Maschile Pechino 2022

Chen, Nathan 1,50

Hanyu, Yuzuru 4,50

Zhou, Vincent 12

Kagiyama, Yuma 12

Pattinaggio Figurato Ice Dance Pechino 2022

Cizeron / Papadakis 1,70

Sinitsina / Katsalap 2,35

Gilles / Poirier 12

Hubbell / Donohue 12

Pattinaggio Figurato Singolo Femminile Pechino 2022

Valieva, Kamila 1,07

Shcherbakova, Anna 7,50

Trusova, Alexandra 10

Sakamoto, Kaori 20

Slittino Singolo Maschile Pechino 2022

Ludwig, Johannes 2,75

Loch, Felix 4,00

Langenhan, Max 7,50

Repilov, Roman 7,50

Slittino Singolo Femminile Pechino 2022

Egle, Madeleine 3,00

Taubitz, Julia 3,00

Geisenberger, Natali 3,75

Berreiter, Anna 7,50

Ivanova, Tatyana 7,50

