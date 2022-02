Scommesse Olimpiadi Invernali Pechino 2022: programma 8 febbraio, l’Italia sogna l’oro nel Curling

Olimpiadi Invernali 8 Febbraio, ecco il programma completo degli eventi di martedì 8 febbraio con le quote più interessanti e i consigli per le scommesse. Attenzione all’Italia che si gioca l’oro nel Curling.

Olimpiadi Invernali 8 Febbraio: si inizia col superG uomini

Alle 4.00 si parte con il superG uomini: Speranze oggettivamente basse per Dominik Paris il quale, nonostante il Mondiale vinto nel 2019, dal rientro dopo il grave infortunio fa molta fatica in questa specialità. Potrebbe maturare uno squillo improvviso da parte del veterano Christof Innerhofer?

04:00 Superg Maschile Pechino 2022

Kilde, Aleksander Aa 2,75

Odermatt, Marco 2,75

Mayer, Matthias 6,50

Kriechmayr, Vincent 7,50

Feuz, Beat 15

Crawford, James 18

Rogentin, Stefan 25

Pinturault, Alexis 25

Franz, Max 25

Paris, Dominik 25

Snowboard e Biathlon duri per gli azzurri

Alle 8.36 ecco lo Snowboard con le finali PGS donne. Nadya Ochner non rientra nel novero delle favorite. A seguire tocca agli uomini. Per l’Italia quest’anno non è maturata neanche una vittoria durante la stagione e l’assenza del veterano Aaron March (scelta tecnica) potrebbe farsi sentire.

Snowboard Slalom Gigante Parallelo Fem Pechino 2022

Ledecka, Ester 2,15

Nadyrshina, Sofia 5,00

Hofmeister, Ramona T 7,00

Dujmovits, Julia 12

Zogg, Julie 15

Jenny, Ladina 18

Schoeffmann, Sabine 20

Ulbing, Daniela 20

Krol, Aleksandra 25

Snowboard Slalom Gigante Parallelo Mas Pechino 2022

Loginov, Dmitry 4,00

Sangho Lee 6,50

Baumeister, Stefan 6,50

Fischnaller, Roland 8,00

Mastnak, Tim 8,00

Felicetti, Mirko 15

Sobolev, Andrey 15

Karl, Benjamin 20

Coratti, Edwin 20

Galmarini, Nevin 20

Caviezel, Dario 20

Ore 9.30, Biathlon: individuale 20 km uomini. La gara in cui, storicamente, gli azzurri fanno più fatica da due decenni a questa parte. Una prova che esalta le qualità di tiro, storicamente non il punto di forza di Lukas Hofer e Dominik Windisch. Serve sperare in una sorpresa inattesa.

Biathlon 20 Km Ind Pechino 2022

Boe, Johannes Thingn 4,00

Laegreid, Sturla Ho 5,00

Fillon Maillet, Quen 5,00

Samuelsson, Sebastia 10

Boe, Tarjei 12

Loginov, Alexandr 13

Jacquelin, Emilien 15

Christiansen, Vetle 20

Khalili, Said Karimu 20

Babikov, Anton 25

Doll, Benedikt 33

Tsvetkov, Maxim 33

Desthieux, Simon 33

Olimpiadi Invernali 8 Febbraio: Sci di fondo, speranze con Pellegrino ma Johannes Hoesflot Klaebo è inarrivabile

Ore 13.00, Sci di fondo: finale sprint tl uomini. Federico Pellegrino non ha brillato durante l’inverno ma ha concentrato tutta la preparazione sulle Olimpiadi, evento che attende da 8 anni. Il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo appare di un altro pianeta.

Sci di fondo Sprint Mas Pechino 2022

Klaebo, Johannes Hoe 1,30

Jouve, Richard 10

Pellegrino, Federico 10

Taugboel, Haavard So 12

Ustiugov, Sergey 12

Chanavat, Lucas 13

Sci di fondo Sprint Fem Pechino 2022

Dahlqvist, Maja 2,25

Sundling, Jonna 2,40

Diggins, Jessica 10

Lampic, Anamarija 13

Fahndrich, Nadine 15

Myhrvold, Mathilde 20

Weng, Tiril Udnes 25

Olimpiadi Invernali 8 Febbraio: Italia in finale nel Curling

L’Italia non smette di vincere nel doppio misto di Curling, in scena alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La coppia formata da Amos Mosaner e Stefania Constantini si è già assicurata la prima medaglia azzurra nella storia di questo sport, ma dopo il successo con la Svezia in semifinale, la coppia è pronta a giocarsi anche l’oro in finale contro la Norvegia.

I due italiani sono favoriti nell’atto conclusivo della sfida tanto che i betting analyst di Sisal vedono l’oro azzurro @1,50, mentre si sale @2,50 per vedere la vittoria della coppia avversaria.

08-02-2022

07:05 Svezia – Great Britain 2,30 1,55

13:05 Italia – Norvegia 1,48 2,50

Curling Misto Pechino 2022

Italia 1,50

Norvegia 2,40

Curling Maschile Pechino 2022

Regno Unito 3,00

Canada 3,00

Svezia 4,00

Svizzera 10

Stati Uniti 12

Norvegia 25

Italia 33

Roc – Russia 33

Cina 50

Danimarca 66

