Scommesse Olimpiadi Invernali Pechino 2022: programma e quote del 10 Febbraio

Olimpiadi Invernali 10 Febbraio 2022, andiamo a vedere il programma completo e le medaglie che si aggiudicano giovedì mattina a Pechino, in una giornata un pò scarica per gli atleti azzurri, con qualche speranza dal team Italia nello slittino e anche da Omar Visintin e Lorenzo Sommariva nello snowboard.

Olimpiadi Invernali 10 Febbraio: Sci alpino, combinata uomini

Ore 7.15, Sci alpino: combinata uomini. Purtroppo le speranze di podio rasentano lo zero in una specialità che, di norma, premia maggiormente gli specialisti dello slalom. Il miglior combinatista azzurro, Riccardo Tonetti, è rimasto in Italia a causa del pasticcio legato alle convocazioni.

Snowboard, quota @20 per l’oro di Lorenzo Sommariva e Omar Visintin

Ore 8.15, Snowboard: finale cross uomini. Gli azzurri non partono favoriti, ma sono comunque competitivi. Lorenzo Sommariva sarà la carta più importante, ma occhio anche ad Omar Visintin se avrà ritrovato sicurezza dopo l’infortunio alla spalla.

Snowboard Cross Mas Pechino 2022

Haemmerle, Alessandr 3,50

Noerl, Martin 5,00

Dusek, Jakob 6,00

Grondin, Eliot 7,50

Surget, Merlin 8,50

De Blois, Glenn 12

Eguibar, Lucas 18

Sommariva, Lorenzo 20

Visintin, Omar 20

Lueftner, Julian 25

Snowboard Half Pipe Fem Pechino 2022

Kim, Chloe 1,20

Cai, Xuetong 7,50

Ono, Mitsuki 12

Castellet, Queralt 12

Tomita, Sena 18

Tomita, Ruki 25

Liu, Jiayu 33

Hosking, Elizabeth 75

Wicki, Berenice 100

Altro 50

Olimpiadi Invernali 10 Febbraio: quota @7.50 per l’Italia nello slittino

Ore 14.30, Slittino: team-relay. Gara imprevedibile, dove quasi mai mancano le sorprese. L’Italia è da top5 più che da medaglia, in particolare potrebbe pesare in negativo il rendimento dell’azzurra che verrà schierata nel singolo femminile. Servirà sbagliare il meno possibile e sperare in qualche passo falso degli avversari.

Slittino Staffetta A Squadre Pechino 2022

Germania 1,50

Austria 3,50

Italia 7,50

Lettonia 10

Roc – Russia 12

Usa 50

Canada 100

Ucraina 200

Slovacchia 200

Polonia 250

Romania 250

Rep. Ceca 300

Corea Del Sud 500

Cina 500

