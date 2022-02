Scommesse Olimpiadi Invernali Pechino 2022: Brignone favorita nel SuperG donne

Olimpiadi Invernali 11 Febbraio, vediamo il programma di venerdì da Pechino con i riflettori italiani puntati su Federica Brignone che dopo l’argento punta all’oro nella sua specialità, il Super G. Si assegnano anche le medaglie di Speed skating e Biathlon.

Olimpiadi Invernali 11 Febbraio: SuperG donne con Brignone favorita

Ore 4.00, Sci alpino: superG donne. E’ arrivata da Federica Brignone la prima, e fin qui unica, medaglia dell’Italia nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. I giochi della valdostana si sono aperti al meglio con l’argento nel gigante, ma è nel super-G che la vincitrice della Coppa del Mondo 2020 può decisamente puntare all’oro.

L’azzurra è infatti favorita nella gara in programma nella notte tra giovedì e venerdì, in quota @4 su Sisal, seguita dalla pericolosissima Lara Gut-Behrami, anche lei medagliata nel gigante con un ottimo bronzo, offerta @5. Chance di vittoria anche per un’altra italiana, Elena Curtoni, per cui un oro paga @9 volte la posta, così come per Corinne Suter. Non sarà della sfida Sofia Goggia,.

Super G Femminile Pechino 2022

Brignone, Federica 3,25

Gut-behrami, Lara 4,25

Huetter, Cornelia 10

Curtoni, Elena 10

Suter, Corinne 10

Shiffrin, Mikaela 15

Tippler, Tamara 15

Ledecka, Ester 15

Mowinckel, Ragnhild 15

Nazione Vincente Super G F Pechino 2022

Italia 2,25

Svizzera 2,75

Austria 4,00

Francia 15

Norvegia 15

Stati Uniti 15

Rep Ceca 15

Nuova Zelanda 20

Germania 100

Canada 100

Altro 50

Olimpiadi Invernali 11 Febbraio: Speed skating con Davide Ghiotto

Ore 9.00, Speed skating: 10000 metri uomini. La gara prediletta per Davide Ghiotto. L’azzurro è certamente da top7, tuttavia servirà qualcosa di speciale per tornare a casa con una medaglia.

Pattinaggio Velocità 10000 M Mas Pechino 2022

Van Der Poel, Nils 1,08

Bergsma, Jorrit 7,00

Roest, Patrick 10

Bloemen, Ted Jan 20

Fish, Graeme 25

Rumyantsev, Alexande 40

Ghiotto, Davide 66

Beckert, Patrick 75

Biathlon, gara difficile per Dorothea Wierer

Ore 10.00, Biathlon: 7,5 km sprint donne. Non la gara ideale per Dorothea Wierer: sarà fondamentale sbagliare il meno possibile per porre le basi in vista dell’inseguimento.

Biathlon 7,5 Km Sprint Pechino 2022

Olsbu Roeiseland, Ma 4,50

Oberg, Elvira 7,50

Herrmann, Denise 8,50

Eckhoff, Tiril 8,50

Oeberg, Hanna 12

Braisaz, Justine 15

Chevalier-bouchet, A 15

Alimbekava, Dzinara 15

Sola, Hanna 15

Wierer, Dorothea 15

Simon, Julia 20

Reztsova, Kristina 20

Olimpiadi Invernali 11 Febbraio: Short track

Ore 13.43, Short track: finale 1000 metri donne. Anche in questo caso non si tratta della distanza preferita di Arianna Fontana, tuttavia la valtellinese sarà una outsider da non sottovalutare, ha esperienza e scaltrezza per provarci.

Short track 1000m Fem Pechino 2022

Schulting, Suzanne 1,50

Choi, Min Jeong 8,00

Fontana, Arianna 9,00

Santos, Kristen 10

Sarault, Courtney 12

Velzeboer, Xandra 15

Lee, Yu Bin 20

Maliszewska, Natalia 20

Han, Yutong 25

Puotsma, Selma 25

Efremenkova, Ekateri 33

Qu Chunyu 33

Vostrikova, Anna 66

Stoddard, Corinne 75

Altro 10

