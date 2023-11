Pronostico Slalom Maschile Gurgl: Henrik Kristoffersen uomo da batte, Alex Vinatzer da podio?

La Coppa del Mondo di Sci Alpino maschile stagione 2023-2024, dopo due partenze cancellate tra Soelden e Zermatt-Cervinia, cerca di partite con lo slalom in programma sabato 18 novembre 2023, in Austria a Gurgl. Pronostico Slalom Maschile di Gurgl: Henrik Kristoffersen uomo da batte, Alex Vinatzer da podio?

Quote Slalom maschile Gurgl di sabato 18 novembre

Sarà la volta buona per la partenza della nuova stagione di Coppa del Mondo di Sci Alpino maschile? speriamo tutti di si, con lo slalom in programma sulle nevi austriache di Gurgl, sabato 18 novembre 2023.

Il grande favorito per la vittoria della gara, secondo le quote offerte dai principali bookmaker, è il forte sciatore norvegese, Henrik Kristoffersen, bancato vincente a quota 3.50, sia su Sisal che su Goldbet.

Dietro di lui in quota troviamo il francese Clement Noel, giocato vincente a quota 6, a quota 8 due sciatori svizzeri, Daniel Yule e Ramon Zenhaeusern, a quota 10 il tedesco Linus Strasser, che precede a quota 11, lo svizzero Loic Meillard e il naturalizzato greco, AJ Ginnis.

Gli azzurri inseriti nel tabellone quote

Sono tre gli sciatori azzurri inseriti nel tabellone quote, per il possibile vincitore dello slalom di Gurgl. Alex Vinatzer pagato vincente 13 volte la posta giocata, Stefano Gross e Tommaso Sala, offerti vincenti a quota 201.

Gli azzurri in gara

Sono sette gli azzurri in gara nello slalom di Gurgl, Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger e Matteo Canins.

Pronostico Slalom Maschile di Gurgl

Non è facile pronosticare il primo slalom di stagione, infatti anche per noi c’è una rosa di 4-5 sciatori che possono vincere la gara. Henrik Kristoffersen e Clement Noel ci sembrano gli uomini più in forma, ma occhio alla pattuglia svizzera che potrebbe sbancare.

