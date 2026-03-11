Pronostici Sci Alpino Coppa del Mondo 2026: in pista a Courchevel ed Are il 14-15 marzo

11 Marzo 2026

Nel fine settimana si torna in pista con la Coppa del Mondo 2026, e sia i maschi (impegnati a Courchevel) che le donne (ad Are) corrono l’ultima gara prima del gran finale di stagione. Pronostici Sci 14-15 marzo 2026.

Pronostici Sci 14-15 marzo 2026: uomini a Courchevel

La velocità sarà il tema dominante nell’ultima tappa prima del gran finale della Coppa del Mondo di sci alpino, con il settore maschile, sceglie Courchevel per un’intensa tre giorni di gare dedicata agli uomini jet. Sono in programma la discesa libera di sabato 14, alle ore 11:00, e i SuperG di venerdì 13 e domenica 15: il primo inizierà alle 11:00 e il secondo alle 10:45.

Marco Odermatt, in Slovenia, non è riuscito a chiudere il discorso relativo alla vittoria del trofeo di gigante; Pinheiro Braathen ha vinto nettamente sulla Podkoren e, approfittando del quinto posto del rivale, ha riaperto i giochi per la vittoria della Coppa di gigante.

Il connazionale Franjo von Allmen in discesa, gli austriaci e il nostro Giovanni Franzoni sono i principali candidati per provare ad arginare il fuoriclasse svizzero. L’azzurro anche a Garmisch, con il quarto posto ottenuto in una gara dominata dagli sciatori elvetici, ha ribadito la costanza della sua crescita e lo status di velocista top del panorama internazionale. Lo sciatore bresciano punta a recitare un ruolo da primo attore anche in Francia per poi presentarsi nelle migliori condizioni in Norvegia per il gran finale di Lillehammer.

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, NOW Tv, DAZN.

Coppa del Mondo Sci Femminile: in pista ad Are

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile affronta l’ultima tappa prima del gran finale. Le sciatrici tornano in pista ad Are per un fine settimana dedicato alle discipline tecniche. Sono in calendario lo slalom gigante di sabato 14, partenza delle due manche alle 10:00 e alle 13:00, e lo slalom speciale di domenica 15 marzo, le due run scatteranno alle 09:30 e alle 12:30.

L’Italia è reduce dalla trionfale tappa della Val di Fassa: Laura Pirovano con due vittorie consecutive, entrambe di un solo centesimo, ha conquistato la vetta della classifica di specialità e si giocherà la Coppa di discesa all’ultima gara. Elena Curtoni ha vinto il SuperG nel quale Asja Zenere ha trovato il primo podio con il terzo posto. Sofia Goggia ha perso parte del suo vantaggio nei confronti di Robinson, ma è ancora pienamente padrona del proprio destino. L’Italia spera di regalarsi un nuovo sorriso con il primo podio in carriera per Lara Della Mea.

La classifica dello slalom gigante vede Julia Scheib al comando con 560 punti davanti alla svizzera Camille Rast, seconda con 471, e alla svedese Sara Hector, terza a 429. Discorso decisamente diverso per quanto concerne i pali stretti. Shiffrin ha chiuso da tempo il discorso relativo al trofeo di specialità e guida con 780 punti e quasi trecento punti di vantaggio su Rast, seconda a 492.

