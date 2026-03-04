Torna la Coppa del Mondo di Sci Alpino con le donne in pista in Val di Fassa già dal 4 marzo e fino nel weekend dove scenderanno tra i pali anche gli uomini che però sono impegnati in Slovenia, a Kranjska Gora. Pronostici Sci 4-8 marzo 2026.

Pronostici Sci 4-8 marzo 2026: uomini a Kranjska Gora

La Coppa del Mondo di sci alpino 2026 degli uomini si sposta in Slovenia, sulla storica Podkoren di Kranjska Gora, dove tornano le discipline tecniche, sono infatti in programma lo slalom gigante di sabato 7 marzo e lo slalom speciale di domenica 8 marzo. In entrambe le giornate la prima manche scatterà alle 09:30 e la seconda alle 12:30.

L’inarrestabile Marco Odermatt, prontamente tornato al successo nella prima gara post Milano-Cortina, guida la classifica con 450 punti e 103 lunghezze di vantaggio sul brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, reduce dal titolo olimpico vinto sulla Stelvio.

Gli azzurri si affidano ad Alex Vinatzer, grande sconfitto delle Olimpiadi di casa, e si spera che possa ritrovare lo smalto che gli ha consentito di raggiungere il podio ad inizio stagione per chiudere nel migliore dei modi un’annata nella quale, dopo l’ottima partenza, le sue prestazioni sono andate in costante calo.

La situazione è decisamente più equilibrata per quanto concerne il discorso legato al successo tra i pali stretti, specialità nella quale tre atleti sono raccolti nel giro di appena sedici punti a due gare dalla conclusione. Il norvegese Atle Lie McGrath, grande deluso di Bormio, precede di un solo punto l’ex connazionale Braathen e di sedici il francese Clement Noel.

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, NOW Tv, DAZN.

Sabato 7 marzo

Ore 09.30 prima manche gigante maschile Kranjska Gora

Ore 12.30 seconda manche gigante maschile Kranjska Gora

Domenica 8 marzo

Ore 09.30 prima manche speciale maschile Kranjska Gora

Ore 12.30 seconda manche speciale maschile Kranjska Gora

Coppa del Mondo Sci Femminile in pista in Val di Fassa

Torna anche la Coppa del Mondo di Sci Femminile e qui invece sono protagoniste le discipline veloci in Val di Fassa. Sono in programma le discese di venerdì 6 marzo, il via sarà alle 11:30, e sabato 7 marzo e il SuperG di domenica 8, per queste ultime due la partenza è prevista alle ore 11:00. La prima gara recupera la libera non disputata a Crans Montana prima delle Olimpiadi.

Sofia Goggia, rivitalizzata dalla splendida vittoria ottenuta nel secondo SuperG di Soldeu, si ripresenta sulle nevi italiane per un weekend che potrebbe rappresentare uno snodo cruciale nella corsa verso la conquista delle due coppe di specialità per le quali è ancora in piena corsa. Non ci sarà invece Federica Brignone che ha già concluso la sua stagione.

A tre gare dalla fine, la Goggia occupa la quarta posizione nella classifica di discesa con 240 punti, a 160 lunghezze dalla leader Vonn, mentre in SuperG, a due appuntamenti dal termine della stagione, guida con 420 punti e 84 di vantaggio sulla neozelandese Alice Robinson.

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, NOW Tv, DAZN.

Mercoledì 4 marzo

Ore 10:45 Prima prova cronometrata discesa libera femminile Val di Fassa

Giovedì 5 marzo

Ore 10:45 Seconda prova cronometrata discesa libera femminile Val di Fassa

Venerdì 6 marzo

Ore 11.30 Discesa libera femminile Val di Fassa

Sabato 7 marzo

Ore 10:45 Discesa libera femminile Val di Fassa

Domenica 8 marzo

Ore 10:45 SuperG femminile Val di Fassa

