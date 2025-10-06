Dal 25 ottobre inizia la Coppa del Mondo 2025 di sci con Marco Odermatt favorito per la vittoria della classifica generale maschile e Lara Gut-Behrami nel femminile. Vediamo il programma col calendario completo, i favoriti e le quote antepost nell’ Anteprima Coppa del Mondo Sci 2025.

Anteprima Coppa del Mondo Sci 2025: il programma

La Coppa del Mondo 2025/26 di Sci Alpino inizia nel weekend del 25-26 ottobre con il tradizionale appuntamento sul Rettenbach di Sölden (Austria). La competizione si snoda tra 30 località per concludersi a fine marzo con le finali di Lillehammer, tra Kvitfjell e Hafjell, in Norvegia.

Il programma maschile prevede 38 gare: 9 discese, 9 Super G, 9 giganti, 11 slalom. Per quanto riguarda il settore femminile, ci sono in menu 37 appuntamenti: 9 discese, 8 Super G, 10 giganti, 10 slalom.

I protagonisti e le quote antepost della prossima coppa del mondo di sci

Tra gli uomini, Marco Odermatt parte ancora come grande favorito dopo aver vinto le ultime 4 sfere di cristallo della classifica generale.

Tra le donne, Federica Brignone non potrà difendere il titolo a causa del grave infortunio di aprile ed è Lara Gut-Behrami (alla sua ultima stagione) la favorita ma occhio alla nostra Sofia Goggia e anche alle ambizioni di Mikaela Shiffrin che punta a riprendersi il trono di regina dello sci alpino femminile. Ecco le quote antepost:

Calendario completo Coppa del Mondo Sci Maschile 2025

Sölden (AUT)

26 ottobre – gigante

Levi (FIN)

16 novembre – slalom

Gurgl (AUT)

22 novembre – slalom

Copper Mountain (USA)

27 novembre – Super G

28 novembre – gigante

Beaver Creek (USA)

4 dicembre – discesa

5 dicembre – discesa

6 dicembre – Super G

7 dicembre – gigante

Val d’Isere (FRA)

13 dicembre – gigante

14 dicembre – slalom

Val Gardena (ITA)

19 dicembre – discesa

20 dicembre – Super G

Alta Badia (ITA)

21 dicembre – gigante

22 dicembre – slalom

Livigno (ITA)

27 dicembre – Super G

Madonna di Campiglio (ITA)

7 gennaio – slalom

Adelboden (SUI)

10 gennaio – gigante

11 gennaio – slalom

Wengen (SUI)

16 gennaio – Super G

17 gennaio – discesa

18 gennaio – slalom

Kitzbühel (AUT)

23 gennaio – Super G

24 gennaio – discesa

25 gennaio – slalom

Schladming (AUT)

27 gennaio – gigante

28 gennaio – slalom

Crans Montana (SUI)

1° febbraio – discesa

6-22 febbraio Giochi olimpici Milano-Cortina

Garmisch-Partenkirchen (GER)

28 febbraio – discesa

1° marzo – Super G

Kranjska Gora (SLO)

7 marzo – gigante

8 marzo – slalom

Courchevel (FRA)

14 marzo – discesa

15 marzo – Super G

Lillehammer Kvitfjell/Hafjell (NOR)

21 marzo – discesa

22 marzo – Super G

24 marzo – gigante

25 marzo – slalom

Calendario completo Coppa del Mondo Sci Femminile 2025

Sölden (AUT)

25 ottobre – gigante

Levi (FIN)

15 novembre – slalom

Gurgl (AUT)

23 novembre – slalom

Copper Mountain (USA)

29 novembre – gigante

30 novembre – slalom

Mont-Tremblant (CAN)

6 dicembre – gigante

7 dicembre – gigante

Sankt Moritz (SUI)

12 dicembre – discesa

13 dicembre – discesa

14 dicembre – Super G

Courchevel (FRA)

16 dicembre – slalom

Val d’Isere (FRA)

20 dicembre – discesa

21 dicembre – Super G

Semmering (AUT)

27 dicembre – gigante

28 dicembre – slalom

Kranjska Gora (SLO)

3 gennaio – gigante

4 gennaio – slalom

Altenmarkt-Zauchensee (AUT)

10 gennaio – discesa

11 gennaio – Super G

Flachau (AUT)

13 gennaio – slalom

Tarvisio (ITA)

17 gennaio – discesa

18 gennaio – Super G

Plan de Corones (ITA)

20 gennaio – gigante

Špindlerův Mlýn (CZE)

24 gennaio – gigante

25 gennaio – slalom

Crans Montana (SUI)

30 gennaio – discesa

31 gennaio – Super G

Soldeu (AND)

28 febbraio – discesa

1° marzo – Super G

Val di Fassa (ITA)

7 marzo – discesa

8 marzo – Super G

Are (SWE)

14 marzo – gigant

15 marzo – slalom

Lillehammer Kvitfjell/Hafjell (NOR)

21 marzo – discesa

22 marzo – Super G

24 marzo – slalom

25 marzo – gigante

