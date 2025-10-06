Dal 25 ottobre inizia la Coppa del Mondo 2025 di sci con Marco Odermatt favorito per la vittoria della classifica generale maschile e Lara Gut-Behrami nel femminile. Vediamo il programma col calendario completo, i favoriti e le quote antepost nell’ Anteprima Coppa del Mondo Sci 2025.
Anteprima Coppa del Mondo Sci 2025: il programma
La Coppa del Mondo 2025/26 di Sci Alpino inizia nel weekend del 25-26 ottobre con il tradizionale appuntamento sul Rettenbach di Sölden (Austria). La competizione si snoda tra 30 località per concludersi a fine marzo con le finali di Lillehammer, tra Kvitfjell e Hafjell, in Norvegia.
Il programma maschile prevede 38 gare: 9 discese, 9 Super G, 9 giganti, 11 slalom. Per quanto riguarda il settore femminile, ci sono in menu 37 appuntamenti: 9 discese, 8 Super G, 10 giganti, 10 slalom.
I protagonisti e le quote antepost della prossima coppa del mondo di sci
Tra gli uomini, Marco Odermatt parte ancora come grande favorito dopo aver vinto le ultime 4 sfere di cristallo della classifica generale.
Tra le donne, Federica Brignone non potrà difendere il titolo a causa del grave infortunio di aprile ed è Lara Gut-Behrami (alla sua ultima stagione) la favorita ma occhio alla nostra Sofia Goggia e anche alle ambizioni di Mikaela Shiffrin che punta a riprendersi il trono di regina dello sci alpino femminile. Ecco le quote antepost:
Calendario completo Coppa del Mondo Sci Maschile 2025
Sölden (AUT)
26 ottobre – gigante
Levi (FIN)
16 novembre – slalom
Gurgl (AUT)
22 novembre – slalom
Copper Mountain (USA)
27 novembre – Super G
28 novembre – gigante
Beaver Creek (USA)
4 dicembre – discesa
5 dicembre – discesa
6 dicembre – Super G
7 dicembre – gigante
Val d’Isere (FRA)
13 dicembre – gigante
14 dicembre – slalom
Val Gardena (ITA)
19 dicembre – discesa
20 dicembre – Super G
Alta Badia (ITA)
21 dicembre – gigante
22 dicembre – slalom
Livigno (ITA)
27 dicembre – Super G
Madonna di Campiglio (ITA)
7 gennaio – slalom
Adelboden (SUI)
10 gennaio – gigante
11 gennaio – slalom
Wengen (SUI)
16 gennaio – Super G
17 gennaio – discesa
18 gennaio – slalom
Kitzbühel (AUT)
23 gennaio – Super G
24 gennaio – discesa
25 gennaio – slalom
Schladming (AUT)
27 gennaio – gigante
28 gennaio – slalom
Crans Montana (SUI)
1° febbraio – discesa
6-22 febbraio Giochi olimpici Milano-Cortina
Garmisch-Partenkirchen (GER)
28 febbraio – discesa
1° marzo – Super G
Kranjska Gora (SLO)
7 marzo – gigante
8 marzo – slalom
Courchevel (FRA)
14 marzo – discesa
15 marzo – Super G
Lillehammer Kvitfjell/Hafjell (NOR)
21 marzo – discesa
22 marzo – Super G
24 marzo – gigante
25 marzo – slalom
Calendario completo Coppa del Mondo Sci Femminile 2025
Sölden (AUT)
25 ottobre – gigante
Levi (FIN)
15 novembre – slalom
Gurgl (AUT)
23 novembre – slalom
Copper Mountain (USA)
29 novembre – gigante
30 novembre – slalom
Mont-Tremblant (CAN)
6 dicembre – gigante
7 dicembre – gigante
Sankt Moritz (SUI)
12 dicembre – discesa
13 dicembre – discesa
14 dicembre – Super G
Courchevel (FRA)
16 dicembre – slalom
Val d’Isere (FRA)
20 dicembre – discesa
21 dicembre – Super G
Semmering (AUT)
27 dicembre – gigante
28 dicembre – slalom
Kranjska Gora (SLO)
3 gennaio – gigante
4 gennaio – slalom
Altenmarkt-Zauchensee (AUT)
10 gennaio – discesa
11 gennaio – Super G
Flachau (AUT)
13 gennaio – slalom
Tarvisio (ITA)
17 gennaio – discesa
18 gennaio – Super G
Plan de Corones (ITA)
20 gennaio – gigante
Špindlerův Mlýn (CZE)
24 gennaio – gigante
25 gennaio – slalom
Crans Montana (SUI)
30 gennaio – discesa
31 gennaio – Super G
Soldeu (AND)
28 febbraio – discesa
1° marzo – Super G
Val di Fassa (ITA)
7 marzo – discesa
8 marzo – Super G
Are (SWE)
14 marzo – gigant
15 marzo – slalom
Lillehammer Kvitfjell/Hafjell (NOR)
21 marzo – discesa
22 marzo – Super G
24 marzo – slalom
25 marzo – gigante
