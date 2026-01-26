In arrivo un altra ricca settimana di Sci Alpino con la Coppa del Mondo 2026 che continua sia per le donne che per gli uomini tra Schladming e Crans Montana, negli ultimi appuntamenti prima delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. Pronostici Sci 26 gennaio-1 febbraio 2026.

Pronostici Sci 26 gennaio-1 febbraio 2026: ultimi appuntamenti prima delle Olimpiadi

Manca ormai poco all’inizio dei Giochi Olimpici Milan-Cortina con le prime gare in programma da mercoledì febbraio, ma prima c’è ancora una ricca settimana di Sci Alpino con gli impegni della Coppa del Mondo 2026. Menu ricco che inizia con le serate di gala infrasettimanali a Schladming e chiude con le gare veloci a Crans Montana. Ecco il programma che ci attende in questa ricca settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026.

Lunedì 26 gennaio

SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Comapedrosa (AND): sprint uomini e donne (alle 19:00)

Martedì 27 gennaio

SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Schladming (AUT): gigante uomini, prima manche (alle 17:45)

SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Schladming (AUT): gigante uomini, seconda manche (alle 20:45)

Mercoledì 28 gennaio

SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Schladming (AUT): slalom uomini, prima manche (alle 17:45)

SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Schladming (AUT): slalom uomini, seconda manche (alle 20:45)

Venerdì 30 gennaio

SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Crans Montana (SUI): discesa donne (alle 10:00)

Sabato 31 gennaio

SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Boi Taull (ESP): sprint uomini e donne (alle 10:30)

SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Crans Montana (SUI): Super G donne (alle 11:00)

Domenica 1° febbraio

SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Boi Taull (ESP): staffetta mista (alle 10:30)

SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Crans Montana (SUI): discesa uomini (alle 11:00)

Coppa del Mondo Sci: si inizia a Schladming

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile è già pronta a gareggiare nuovamente nella storica Planai di Schladming per una due giorni di grande sport con in programma lo slalom gigante di martedì 27 gennaio e lo slalom speciale di mercoledì 28, in entrambe le occasioni le due manche scatteranno alle 17:45 e alle 20:45.

Sarà il settimo test stagionale per gli specialisti dei pali larghi, l’ultimo prima delle Olimpiadi. Si torna in gara a quasi venti giorni dal trionfo ottenuto da Marco Odermatt a Adelboden; lo svizzero guida la graduatoria di specialità con 400 punti, Brennsteiner è secondo con 305. Per l’Italia speriamo nella ripresa di Alex Vinatzer, reduce da un periodo di appannamento e bisognoso di ritrovare fiducia.

Il giorno dopo saranno gli specialisti dei pali stretti a lanciarsi in pista per la nona gara sulle undici previste dal calendario. A Kitzbuhel si è imposto Manuel Feller, sesto vincitore diverso in otto occasioni, e la graduatoria di specialità ha cambiato ancora una volta padrone: il brasiliano Pinheiro Braathen guida un plotoncino di sei atleti raccolti in meno di novanta punti.

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 2, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.

Coppa del Mondo Sci: il programma di Crans Montana

Nelle ultime settimane il nome di Crans Montana è stato legato a tremendi eventi di cronaca, ma è anche una delle mete più riconosciute della coppa del mondo di sci alpino, e nel fine settimana si torna ancora in pista, questa volta non solo con gli uomini, ma anche con le donne. Sono infatti in programma la discesa libera maschile di domenica 1 febbraio alle 11:00, gara che sarà preceduta da due giorni di prove, in ambito maschile mentre nel settore femminile si gareggerà con la discesa di venerdì 30, partenza prevista alle 10:00, e il SuperG di sabato 31, il primo atleta scatterà alle 11:00 Le prove cronometrate sono previste mercoledì 28 e giovedì 29.

Quella elvetica sarà certamente una tappa molto importante per la squadra italiana. In ambito maschile Giovanni Franzoni, reduce dal trionfo sulla leggendaria Streif, punta a confermarsi ai massimi livelli in vista della gara olimpica. Tornerà sicuramente in gara, nel settore femminile, Sofia Goggia che ha bisogno di una scossa dopo alcune prove deludenti. Potrebbe presentarsi al cancelletto di partenza anche la ritrovata Federica Brignone.

