Pronostico Slalom Gigante Femminile Tremblant: Lara Gut favorita, Shiffrin e Brignone outsider

Terzo e quarto slalom gigante femminile, dopo quello inaugurale di Soelden e Killington, per la Coppa del Mondo di Sci Alpino stagione 2023-2024. Sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023, sono in programma sulle nevi canadesi di Tremblant. Pronostico Slalom Gigante Femminile di Tremblant: Lara Gut favorita, Shiffrin e Brignone outsider.

Quote Slalom Gigante Femminile di Tremblant

I primi due slalom gigante disputati in stagione, hanno visto trionfare la campionessa svizzera Lara Gut, che è anche la grande favorita per la vittoria nelle due gare in programma nel fine settimana a Tremblant in Canada. Il successo della Gut è offerto a quota 2.45 su Unibet e a quota 2.50 su Sisal.

A contendere la vittoria alla sciatrice Svizzera nata in Ticino, troviamo seconda in quota la campionessa americana, Mikaela Shiffrin, pagata vincente 5 volte la posta giocata, che precede la nostra Federica Brignone, inserita nel tabellone quota 6.

Dietro di loro a quota 7, si paga il successo della svedese Sara Hector, a quota 9 quello di Petra Vhlova, mentre a 10 è stato inserito in lavagna quello della nostra Marta Bassino.

Le azzurre inserite nel tabellone quote

Oltre alle già citate Federica Brignone e Marta Bassino, nel tabellone quote per la vincente dello Slalom Gigante di Tremblant, non troviamo purtroppo nessuna altra sciatrice azzurra.

Le azzurre in gara

Saranno 8 le azzurre al via per lo Slalom Gigante di Killington, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Marta Bassino, Asja Zenere, Elisa Platino, Sofia Goggia, Beatrice Sola e Federica Brignone.

Pronostico Slalom Gigante Femminile di Tremblant

Lara Gut è in super forma fisica e rimane la grande favorita per la vittoria dello slalom gigante di Tremblant, ma occhio a Mikaela Shiffrin e Federica Brignone che potrebbero faro lo “scherzetto” alla sciatrice svizzera.

