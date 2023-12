Venerdì 2 e sabato 3 dicembre 2023, sulle nevi americane di Beaver Creek in Colorado, sono in programma due discese libere. Discesa Libera di Beaver Creek: il pronostico è tutto per Aleksander Aamodt Kilde.

Quote Discesa Libera di Beaver Creek

Riusciranno anche i velocisti a debuttare in questa nuova stagione di Coppa del Mondo di Sci Alpino maschile? noi c’è lo auguriamo dopo l’annullamento delle gare di Zermatt-Cervinia, ma le previsioni meteo di questo fine settimana non prospettano nulla di buono.

Il grande favorito per la vittoria della gara, secondo le quote offerte dai principali bookmaker, è il forte sciatore norvegese, Aleksander Aamodt Kilde, bancato vincente a quota 2.50, sia su Sisal che su Goldbet.

Dietro di lui in quota troviamo il campione svizzero, Marco Odermatt offerto vincente a quota 8, che precede quattro discesisti tutti offerti a quota 9, Vincent Kriechmayr, James Crawford, Niels Hintermann e Cyprien Sarrazin.

Gli azzurri inseriti nel tabellone quote

Sono tre gli sciatori azzurri inseriti nel tabellone quote, per il possibile vincitore della discesa libera di Beaver Creek. Mattia Casse si trova nel tabellone quote a 17, Domink Paris pagato 17 volte la posta giocata, mentre Christof Innerhofer è offerto a quota 201

Gli azzurri in gara

Gli atleti convocati dal direttore tecnico Max Carca sono: Benjamin Alliod, Giovanni Borsotti, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi, Christof Innerhofer, Florian Schieder e Dominik Paris.

Pronostico Discesa Libera di Beaver Creek

Il pronostico di questa prima discesa della stagione, vede favorita la vittoria del norvegese Aleksander Aamodt Kilde, ma occhio a Marco Odermatt e Vincent Kriechmayr, che potrebbero anche loro lottare per la vittoria.

