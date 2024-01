Sabato 20 gennaio 2024, alle ore 09.30, è in programma sulle nevi slovacche di Jasna, uno slalom gigante femminile, mentre domenica 21, si disputerà lo slalom. Pronostico Slalom Gigante Jasna: Federica Brignone favorita dai bookmaker per la vittoria.

Quote Slalom Gigante Femminile Jasna

Non c’è una vera e propria favorita, per questo Slalom Gigante di Jasna di Coppa del Mondo femminile in programma il 20 gennaio 2024.

Le quote offerte dai migliori bookmaker, vedono infatti offerta vincente a quota 3 sia su Sisal che su Snai, la nostra Federica Brignone, mentre a quota 4, si paga la vittoria della campionessa americana, Mikaela Shiffrin e della svizzera Lara Gut

A quota 8 viene pagato il successo della canadese Valerie Grenier, a quota 9, quella di Petra Vhlova, mentre a quota 15 quello di Sara Hector, mentre a quota 21 si paga la vittoria della nostra Marta Bassino.

Le azzurre inserite nel tabellone quote

Oltre alle già citate Federica Brignone e Marta Bassino, nel tabellone quote per la vincente dello Slalom Gigante di Jasna, troviamo Sofia Goggia, pagata vincente a quota 51, e altre due azzurre, Roberta Melesi ed Elisa Platino, entrambi a quota 300.

Le azzurre in gara

Saranno 8 le azzurre al via per lo Slalom Gigante di Kranjska Gora: Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Lara Della Mea, Laura Pirovano, Asja Zenere, Elisa Platino.

Pronostico Slalom Gigante di Jasna

Sono tre per noi le possibili vincitrici dello Slalom Gigante di Jasna in Slovacchia. Federica Brignone per noi rimane la favorita, ma sia Michaela Shiffrion che Lara Gut possono vincere questa gara.