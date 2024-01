Mercoledì 24 gennaio 2024, torna la Coppa del Mondo di Sci Alpino maschile, con una slalom in notturna, in programma sulle nevi austriache di Schladming. Pronostico Slalom Night Event Schladming: Feller, McGrath e Strasser sono i favoriti , poche possibilità di podio per gli slalomisti azzurri.

Quote Slalom Night Event Schladming

E’ tutto pronto a Schladming in Austria, per lo Slalom in programma mercoledì 23 gennaio 2024, con la prima manche fissata alle ore 17.45.

Le quote offerte dai principali bookmaker, non decretano un vero favorito per la vittoria dello slalom, ma sono tanti gli sciatori che possono vincere la gara,

A quota 4.00 su Sisal e su Goldbet troviamo il successo di Manuel Feller e del norvegese, Atle Lie McGrath, a quota 6 si gioca la vittoria di Linus Strasser, a quota 7 quella del francese Clement Noel e dello svizzero Daniel Yule, a quota 10 è inserito in lavagna Henrik Kristoffersen, e lo svedese Kristoffer Jakobsen.

Gli azzurri inseriti nel tabellone quote

Sono tre gli sciatori azzurri inseriti nel tabellone quote, per il possibile vincitore dello slalom maschile di Schladming. Tommaso Sala è offerto vincente a quota 101, Alex Vinatzer pagato vincente 151 volte la posta giocata, mentre il successo di Stefano Gross è offerto a quota 201.

Gli azzurri in gara

Sono sette gli azzurri in gara nello slalom di Wengen convocati dal DT Max Carca e sono: Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Corrado Barbera, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Alex Vinatzer.

Pronostico Slalom Night Event Schladming

Il vincitore dello slalom di Night Event Schladming è racchiuso secondo noi in quattro possibili vincitori, Feller, McGrath, Stasser e Noel, con il tedesco Strasser per noi favorito. Poche o nulle possibilità di podio per gli azzurri, a meno di una di una gara da incorniciare per Vinatzer o Sala.