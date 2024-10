La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025, riparte il 27 ottobre 2024, da Solden in Austria, con uno slalom gigante e si concluderà il 27 marzo 2025, a Sun Valley, negli Stati Uniti d’America. Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024-2025: Marco Odermatt super favorito.

Tutto pronto a Solden per la prima gara della Coppa del Mondo

Domenica 27 ottobre 2024, sulla pista Rettenbach di Solden in Austria, riparte la Coppa del Mondo di Sci Alpino Maschile 2024-2025, con uno Slalom Gigante per poi andare il 17 novembre a Levi, in Finlandia, per uno Slalom Speciale e il 24 novembre a Gurgl in Austria, sempre con uno Slalom Speciale.

Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024-2025: Marco Odermatt super favorito

La scorsa Coppa del Mondo di Sci Alpino maschile, è stata vinta dal fortissimo sciatore svizzero, Marco Odermatt, con 1947 punti, al secondo posto Loic Melillard con 1073 punti, mentre sul gradino più basso del podio, Manuel Feller con 962 punti.

Per i bookmaker, non ci sono dubbi, il super favorito per la conquista della Coppa del Mondo di Sci Alpino maschile 2024-2025, è sempre Marco Odermatt, pagato vincente a quota 1.15.

Possibili Outsider Coppa del Mondo maschile 2024-2025?

Dietro a Marco Odermatt, potremmo dire che c’è il vuoto. Marco Schwarz, infatti è offerto vincente a quota 11, a quota 13 troviamo Loic Meillard, a quota 17, Cyprien Sarrazin, che precede a quota 21, Lucas Braathen, molto più staccati in quota troviamo, Henrik Kristoffersen e Aleksander Aamodt Kilde, pagati 34 volte la posta giocata.

Solo Dominik Paris nel tabellone quote

Tabula rasa, per gli italiani in gara per la conquista della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Il solo azzurro inserito nel tabellone quote è Domink Paris, pagato 201 volte la posta giocata.

