La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025, riparte il 26 ottobre 2024, da Solden in Austria, con uno slalom gigante e si concluderà il 27 marzo 2025, a Sun Valley, negli Stati Uniti d’America. Pronostici Coppa del Mondo Femminile: Mikaela Shiffrin favorita, Gut e Brignone Outsider.

Tutto pronto a Solden per la prima gara della Coppa del Mondo

Sabato 26 ottobre 2024, sulla pista Rettenbach di Solden in Austria, riparte la Coppa del Mondo di Sci Alpino Maschile 2024-2025, con uno Slalom Gigante per poi andare il 16 novembre a Levi, in Finlandia, per uno Slalom Speciale e il 23 novembre a Gurgl in Austria, sempre con uno Slalom Speciale.

Pronostici Coppa del Mondo Femminile: Mikaela Shiffrin favorita

La scorsa Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile, è stata vinta dal forte sciatrice svizzera, Lara Gut-Behrami, con 1716 punti, al secondo posto, la nostra Federica Brignone con 1581 punti, mentre sul gradino più basso del podio, Mikaela Shiffrin con 1409 punti.

Per i bookmaker, la favorita per la conquista della Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile 2024-2025, è la sciatrice americana, Mikaela Shiffrin, pagata vincente a quota 1.40.

Possibili Outsider Coppa del Mondo maschile 2024-2025?

La riconferma di Lara Gut Behrami, è offerta a quota 4, il successo di Federica Brignone, paga 7 volte la posta giocata, quello di Petra Vhlova, a quota 17, quello della nostra Sofia Goggia a quota 21, molto più staccati in quota poi troviamo Zrinka Ljutic, bancata vincente a quota 41 e Cornelia Hutter e Michelle Gisin a quota 81.

Le altre azzurre nel tabellone quote

Oltre alle già citate Federica Brignone e Sofia Goggia, nel tabellone quote vincente Coppa del Mondo di sci alpino femminile, troviamo Marta Bassino, pagata a quota 201, mentre il successo di Laura Pirovano paga 2001 volte la posta giocata.

