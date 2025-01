La stagione degli sport invernali è già nel pieno da tempo, ma andiamo a vedere il programma completo e le tappe dei Mondiali di Sci Alpino che ci terranno compagnia a febbraio, in Austria. Calendario Sci Alpino 2025.

Calendario Sci Alpino 2025: gli eventi da non perdere

A Saalbach in Austria, andrà in scena la 48° edizione dei Mondiali di sci alpino dal 4 al 16 febbraio 2025. La prima settimana sarà dedicata a parallelo e specialitа veloci, mentre la seconda settimana lascerà spazio a combinata e discipline tecniche per 11 giorni di gare da seguire.

Programma completo e Guida TV sullo Sci Alpino

Le gare dei Mondiali di sci alpino 2025 saranno trasmesse in diretta tv su Rai ed Eurosport (palinsesti precisi da definire), mentre la diretta streaming è affidata a Rai Play, discovery+, Sky Go e NOW.

Saalbach (Austria)

Martedì 4 febbraio

15.15 Parallelo a squadre miste

Giovedì 6 febbraio

11.30 SuperG femminile

Venerdì 7 febbraio

11.30 SuperG maschile

Sabato 8 febbraio

11.30 Discesa femminile

Domenica 9 febbraio

11.30 Discesa maschile

Lunedì 10 febbraio

Giorno di riserva

Martedì 11 febbraio

10.00 Discesa combinata a squadre femminile

13.15 Slalom combinata a squadre femminile

Mercoledì 12 febbraio

10.00 Discesa combinata a squadre maschile

13.15 Slalom combinata a squadre maschile

Giovedì 13 febbraio

09.45 1a manche gigante femminile

13.15 2a manche gigante femminile

Venerdì 14 febbraio

09.45 1a manche gigante maschile

13.15 2a manche gigante maschile

Sabato 15 febbraio

09.45 1a manche slalom femminile

13.15 2a manche slalom femminile

Domenica 16 febbraio

09.45 1a manche slalom maschile

13.15 2a manche slalom maschile

