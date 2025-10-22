Nel fine settimana del 25 e 26 ottobre inizia la Coppa del Mondo di Sci, la 60° edizione di questa competizione di cui abbiamo già parlato con l’anteprima e il calendario completo di tutte le tappe. Oggi ci concentriamo nella tappa d’apertura. Pronostici Sci Solden 2025.

Pronostici Sci Solden 2025: si inizia il 25 e 26 ottobre

Il massimo circuito dello Sci Alpino con la Coppa del Mondo 2025 riparte dalla classica cornice di Sölden, che ormai da tanti anni tiene a battesimo l’inverno con i tradizionali giganti sul Rettenbach. La località tirolese aprirà le danze di un’annata lunghissima, condita da 75 gare tra settore maschile e femminile, senza contare l’appuntamento dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina nel febbraio 2026.

Nel weekend d’apertura saranno 15 gli italiani in pista, ma ovviamente non ci sarà la campionessa in carica ovviamente, Federica Brignone, che aveva vinto anche su queste nevi lo scorso anno. Mancherà anche l’ultimo uomo a vincere a Sölden, Alexander Steen Olsen, alle prese con problemi alle ginocchia. L’atleta da battere, in ogni caso, sarà Marco Odermatt.

Sono 15 gli azzurri in gara nel weekend austriaco. Le donne saranno guidate da Marta Bassino e Sofia Goggia, ma ci saranno anche Asja Zenere, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti, Elisa Platino, Giulia Valleriani e Laura Steinmair. In campo maschile sono sei i nostri portacolori al via, con Luca De Aliprandini nel ruolo di leader e affiancato da Filippo Della Vite, Alex Vinatzer, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni e Tobias Kastlunger.

I precedenti a Sölden

Il Rettenbach è entrato nel calendario di Coppa del Mondo all’inizio degli anni ’90. L’uomo più vincente da queste parti è Ted Ligety (4 vittorie), mentre in campo femminile nessuna ha fatto meglio di Lara Gut-Behrami (3 successi).

L’Italia ha ottenuto 15 podi totali a Sölden, il primo con Deborah Compagnoni nel 1996. I primi posti sono quattro, tutti al femminile, e portano la firma di Denise Karbon (2007), Federica Brignone (2015 e 2024) e Marta Bassino (2020).

ALBO D’ORO ULTIMI VINCITORI SOLDEN

2024 Steen Olsen Brignone 2023 annullato Gut-Behrami 2022 Odermatt annullato 2021 Odermatt Shiffrin 2020 Braathen Bassino 2019 Pinturault Robinson 2018 annullato Worley

Programma completo Coppa del Mondo: tappa di Sölden

Sabato 25 ottobre

10:00 – Gigante femminile, prima manche

13:00 – Gigante femminile, seconda manche

Domenica 26 ottobre

10:00 – Gigante maschile, prima manche

13:00 – Gigante maschile, seconda manche

Guida TV Sci Alpino: dove vedere la tappa di Sölden?

La tappa di Sölden e tutta la Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse su Eurosport e Discovery + con il commento di Zoran Filičić e Silvano Varettoni per le gare maschili e di Gianmario Bonzi, Camilla Alfieri, Daniela Merighetti e Francesca Marsaglia per la gare femminili.

Quote Sci Alpino Coppa del Mondo: tappa di Sölden

Nel maschile le quote dei bookmakers favoriscono Matt Odermatt @2.50 che stacca tutti, con Loic Meillard @5 primo avversario, poi si sale @8 con Henrik Kristoffersen.

Nello Slalom Gigante femminile Alice Robinson @3 è la donna da battere su Lara Gur-Behrami @5 e su Mikaela Shiffrin @7. Anche Sara Hector @8 può inserirsi mentre è più lontana la nostra Sofia Goggia @26 volte la posta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.