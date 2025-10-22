Nel fine settimana del 25 e 26 ottobre inizia la Coppa del Mondo di Sci, la 60° edizione di questa competizione di cui abbiamo già parlato con l’anteprima e il calendario completo di tutte le tappe. Oggi ci concentriamo nella tappa d’apertura. Pronostici Sci Solden 2025.
Pronostici Sci Solden 2025: si inizia il 25 e 26 ottobre
Il massimo circuito dello Sci Alpino con la Coppa del Mondo 2025 riparte dalla classica cornice di Sölden, che ormai da tanti anni tiene a battesimo l’inverno con i tradizionali giganti sul Rettenbach. La località tirolese aprirà le danze di un’annata lunghissima, condita da 75 gare tra settore maschile e femminile, senza contare l’appuntamento dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina nel febbraio 2026.
Nel weekend d’apertura saranno 15 gli italiani in pista, ma ovviamente non ci sarà la campionessa in carica ovviamente, Federica Brignone, che aveva vinto anche su queste nevi lo scorso anno. Mancherà anche l’ultimo uomo a vincere a Sölden, Alexander Steen Olsen, alle prese con problemi alle ginocchia. L’atleta da battere, in ogni caso, sarà Marco Odermatt.
Sono 15 gli azzurri in gara nel weekend austriaco. Le donne saranno guidate da Marta Bassino e Sofia Goggia, ma ci saranno anche Asja Zenere, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti, Elisa Platino, Giulia Valleriani e Laura Steinmair. In campo maschile sono sei i nostri portacolori al via, con Luca De Aliprandini nel ruolo di leader e affiancato da Filippo Della Vite, Alex Vinatzer, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni e Tobias Kastlunger.
I precedenti a Sölden
Il Rettenbach è entrato nel calendario di Coppa del Mondo all’inizio degli anni ’90. L’uomo più vincente da queste parti è Ted Ligety (4 vittorie), mentre in campo femminile nessuna ha fatto meglio di Lara Gut-Behrami (3 successi).
L’Italia ha ottenuto 15 podi totali a Sölden, il primo con Deborah Compagnoni nel 1996. I primi posti sono quattro, tutti al femminile, e portano la firma di Denise Karbon (2007), Federica Brignone (2015 e 2024) e Marta Bassino (2020).
ALBO D’ORO ULTIMI VINCITORI SOLDEN
|2024
|Steen Olsen
|Brignone
|2023
|annullato
|Gut-Behrami
|2022
|Odermatt
|annullato
|2021
|Odermatt
|Shiffrin
|2020
|Braathen
|Bassino
|2019
|Pinturault
|Robinson
|2018
|annullato
|Worley
Programma completo Coppa del Mondo: tappa di Sölden
Sabato 25 ottobre
10:00 – Gigante femminile, prima manche
13:00 – Gigante femminile, seconda manche
Domenica 26 ottobre
10:00 – Gigante maschile, prima manche
13:00 – Gigante maschile, seconda manche
Guida TV Sci Alpino: dove vedere la tappa di Sölden?
La tappa di Sölden e tutta la Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse su Eurosport e Discovery + con il commento di Zoran Filičić e Silvano Varettoni per le gare maschili e di Gianmario Bonzi, Camilla Alfieri, Daniela Merighetti e Francesca Marsaglia per la gare femminili.
Quote Sci Alpino Coppa del Mondo: tappa di Sölden
Nel maschile le quote dei bookmakers favoriscono Matt Odermatt @2.50 che stacca tutti, con Loic Meillard @5 primo avversario, poi si sale @8 con Henrik Kristoffersen.
Nello Slalom Gigante femminile Alice Robinson @3 è la donna da battere su Lara Gur-Behrami @5 e su Mikaela Shiffrin @7. Anche Sara Hector @8 può inserirsi mentre è più lontana la nostra Sofia Goggia @26 volte la posta.
