Pronostici Sci Alpino: a Sölden il 25 e 26 ottobre inizia la Coppa del Mondo 2025. Gudia tv, quote, favoriti e scommesse

Pronostici Sci Solden 2025
Pronostici Sci Alpino
Avatar
di
22 Ottobre 2025

Nel fine settimana del 25 e 26 ottobre inizia la Coppa del Mondo di Sci, la 60° edizione di questa competizione di cui abbiamo già parlato con l’anteprima e il calendario completo di tutte le tappe. Oggi ci concentriamo nella tappa d’apertura. Pronostici Sci Solden 2025.

Pronostici Sci Solden 2025: si inizia il 25 e 26 ottobre

Il massimo circuito dello Sci Alpino con la Coppa del Mondo 2025 riparte dalla classica cornice di Sölden, che ormai da tanti anni tiene a battesimo l’inverno con i tradizionali giganti sul Rettenbach. La località tirolese aprirà le danze di un’annata lunghissima, condita da 75 gare tra settore maschile e femminile, senza contare l’appuntamento dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina nel febbraio 2026.

Nel weekend d’apertura saranno 15 gli italiani in pista, ma ovviamente non ci sarà la campionessa in carica ovviamente, Federica Brignone, che aveva vinto anche su queste nevi lo scorso anno. Mancherà anche l’ultimo uomo a vincere a Sölden, Alexander Steen Olsen, alle prese con problemi alle ginocchia. L’atleta da battere, in ogni caso, sarà Marco Odermatt.

Sono 15 gli azzurri in gara nel weekend austriaco. Le donne saranno guidate da Marta Bassino e Sofia Goggia, ma ci saranno anche Asja Zenere, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti, Elisa Platino, Giulia Valleriani e Laura Steinmair. In campo maschile sono sei i nostri portacolori al via, con Luca De Aliprandini nel ruolo di leader e affiancato da Filippo Della Vite, Alex Vinatzer, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni e Tobias Kastlunger.

I precedenti a Sölden

Il Rettenbach è entrato nel calendario di Coppa del Mondo all’inizio degli anni ’90. L’uomo più vincente da queste parti è Ted Ligety (4 vittorie), mentre in campo femminile nessuna ha fatto meglio di Lara Gut-Behrami (3 successi).

L’Italia ha ottenuto 15 podi totali a Sölden, il primo con Deborah Compagnoni nel 1996. I primi posti sono quattro, tutti al femminile, e portano la firma di Denise Karbon (2007), Federica Brignone (2015 e 2024) e Marta Bassino (2020).

ALBO D’ORO ULTIMI VINCITORI SOLDEN

2024 Steen Olsen Brignone
2023 annullato Gut-Behrami
2022 Odermatt annullato
2021 Odermatt Shiffrin
2020 Braathen Bassino
2019 Pinturault Robinson
2018 annullato Worley

Anteprima Coppa del Mondo Sci 2025

Programma completo Coppa del Mondo: tappa di Sölden

Sabato 25 ottobre

10:00 – Gigante femminile, prima manche

13:00 – Gigante femminile, seconda manche

Domenica 26 ottobre

10:00 – Gigante maschile, prima manche

13:00 – Gigante maschile, seconda manche

Guida TV Sci Alpino: dove vedere la tappa di Sölden?

La tappa di Sölden e tutta la Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse su Eurosport e Discovery + con il commento di Zoran Filičić e Silvano Varettoni per le gare maschili e di Gianmario Bonzi, Camilla Alfieri, Daniela Merighetti e Francesca Marsaglia per la gare femminili. 

Quote Sci Alpino Coppa del Mondo: tappa di Sölden

Nel maschile le quote dei bookmakers favoriscono Matt Odermatt @2.50 che stacca tutti, con Loic Meillard @5 primo avversario, poi si sale @8 con Henrik Kristoffersen. 

Screenshot 2025-10-21 alle 20.11.58.png

Nello Slalom Gigante femminile Alice Robinson @3 è la donna da battere su Lara Gur-Behrami @5 e su Mikaela Shiffrin @7. Anche Sara Hector @8 può inserirsi mentre è più lontana la nostra Sofia Goggia @26 volte la posta.

Screenshot 2025-10-21 alle 20.13.33.png

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l'operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
