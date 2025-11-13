Torna la Coppa del Mondo 2025-2026 di Sci Alpino che dopo Solden si sposta per gli slalom di Levi in Finlandia dove l’Italia potrebbe faticare, si spera in Alex Vinatzer nel maschile e poco altro, mentre nel femminile apre da favoritissima la stella statunitense Mikaele Shiffrin. Pronostici Sci Levi 2025.

Pronostici Sci Levi 2025: si torna in pista con la Coppa del Mondo

La stagione 2025-2026 dello sci alpino si è aperta con la prima tappa di Soelden e i due slalom giganti maschili e femminili. Ora il calendario propone la tappa di Levi, in Finlandia, dove andrà in scena un doppio appuntamento con lo slalom. Prima toccherà alle donne mentre nella giornata del 16 novembre saranno gli uomini a scendere in pista.

In attesa della tappa finlandese, gli slalomisti italiani si sono allenati la scorsa settimana in Norvegia, ad Oslo. Il direttore tecnico Massimo Carca ha reso noti i convocati per gli allenamenti a Sölden. Ci sarà ovviamente Alex Vinatzer, reduce da un buon ottimo posto finale nello slalom gigante di Soelden. Con lui saranno presenti anche Tommaso Sala, Corrado Barbera, Tommaso Saccardi, Matteo Canins e Tobias Kastlunger.

Mikaela Shiffrin parte come grande favorita di specialità nello slalom femminile. La fuoriclasse statunitense, se si svolgesse una stagione lineare, non dovrebbe avere rivali, quantomeno sulla carta dopo che un anno fa le cose non sono andate certo nella sua direzione. Nella stagione scorsa, infatti, la Coppa di specialità è andata a Zrinka Ljutic con 541 punti contro i 509 di Katharina Liensberger. Terza Camille Rast con 492 punti, quarta proprio Mikaela Shiffrin con 486 mentre al quinto posto ha concluso Lena Duerr con 473. Shiffrin ha dominato una intera era dello sci alpino femminile e, soprattutto, nello slalom, specialità nella quale ha vinto ben 8 Coppe di specialità. Arriverà la nona? Tutti gli indizi sembrano portare in questa direzione ma Zrinka Ljutic in primis sarà pronta a vendere cara la pelle. Katharina Liensberger cercherà di ripetere l’ottima annata scorsa, mentre Camille Rast è chiamata al salto di qualità definitivo.

La situazioni di azzurri ed azzurre a Levi

Rispetto alla gara femminile si prospettano grandi difficoltà per l’Italia. Infatti l’assenza di Marta Rossetti (out tutta la stagione) e quella quasi certa di Martina Peterlini (problema al tendine) sono veramente pesanti per la squadra azzurra, che cercherà di portare più atlete possibili alla seconda manche con il rischio di non vedere nemmeno un’italiana tra le trenta in una tappa tabù visto che questo pendio non ha mai regalato nemmeno un podio alle azzurre.

In campo maschile, invece, fari puntati soprattutto su Alex Vinatzer, reduce da una bella Top-10 in gigante a Soelden. L’altoatesino vuole confermarsi anche tra i rapid gates, dove può sempre succedere di tutto. Attenzione anche al ritorno di Tommaso Sala, dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori tutta la scorsa stagione. Levi non è più felice per i maschi visto che la “Levi Black” non ha mai regalato particolari successi ai colori azzurri, se non due podi con Giorgio Rocca nello slalom del 12 novembre 2006 (3° posto per il valtellinese nella gara vinta da Benjamin Raich davanti allo svedese Markus Larsson) e ancora il 15 novembre 2009 sempre con lo stesso Giorgio Rocca che chiude ottavo nella gara vinta dall’austriaco Reinfried Herbst davanti al croato Ivica Kostelic e il francese Jean-Baptiste Grange. L’Italia torna sul podio della Levi Black il 13 novembre 2016. Merito di Manfred Moelgg che chiude terzo a un solo centesimo dalla piazza d’onore dell’austriaco Michael Matt, mentre lo slalom viene dominato da Marcel Hirscher.

Programma completo e guida TV Sci Alpino Levi

Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 (prime manche) e RaiSport (seconde manche); in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.

Sabato 15 Novembre

10.00 Prima manche slalom femminile Levi (Finlandia)

13.00 Seconda manche slalom femminile Levi (Finlandia)

Domenica 16 Novembre

10.00 Prima manche slalom maschile Levi (Finlandia)

13.00 Seconda manche slalom maschile Levi (Finlandia)

Quote Sci Alpino: antepost e tappa di Levi

Vediamo le lavagne delle quote, iniziando dalla vittoria degli Slalom Maschile e Femminile di Levi. Tra le donne Mikaela Shiffrin @1.61 stacca tutte, con Zrinka Ljutic staccata addirittura @10, dove troviamo anche Camille Rast e Katharina Liensberger.

Nel maschile è Clement Noel @3.75 a staccare tutti, con Henrik Kristoffersen @6.50 primo avversario, poi arrivano Loic Meillard, Atle Lie McGrath e Lucas Pinheiro Braathen tutti @8. Il primo azzurro, Alex Vinatzer, è comunque molto indietro in quota @67 volte la posta per la vittoria a Levi.