Dopo Levi la Coppa del Mondo di Sci Alpino torna sulle Alpi, nello specifico in Austria a Gurgl dove questa volta al sabato partiranno prima gli uomini, con gli azzurri che sperano in Alex Vinatzer e sulla crescita di Tobias Kastlunger mentre alla domenica, in campo femminile, sembrano non esserci avversarie all’altezza di Mikaela Shiffrin. Pronostici Sci Gurgl 2025.

Pronostici Sci Gurgl 2025: si torna sulle alpi in Austria

Dopo Levi la Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa in Austria a Gurgl per un altro fine settimana dedicato completamente allo slalom con un programma invertito (al sabato gli uomini, alla domenica le donne).

Si torna sulle Alpi, dunque, non lontano da Sölden. La località tirolese è presente in calendario per la terza stagione consecutiva, si gareggia sulla pista “Kirchenkar”. L’Italia cerca il riscatto dopo essere andata a punti con un solo atleta per gara in Finlandia (Emilia Mondinelli e Tobias Kastlunger).

I favoriti, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen vuole continuare a stupire

Lucas Pinheiro Braathen come il principale favorito. Il brasiliano ha strabiliato in quel di Levi, centrando la prima storica vittoria per il paese sudamericano. Il primo avversario di Pinheiro Braathen sarà proprio colui che ha concluso secondo in Finlandia, il francese Clement Noel, che l’anno passato è salito sul gradino più alto del podio. Le quote in realtà vedono Noel @4 di poco avanti su Pinheiro Braathen @5.

Fari ovviamente puntati sui padroni di casa, da Manuel Feller (vincitore nella prima edizione di sempre a Gurgl nel 2023) a Marco Schwarz, passando per Michael Matt e Fabio Gstrein, un quartetto che può lottare per un piazzamento sul podio. Possibilità di podio anche per i norvegesi Henrik Kristoffersen e Atle Lie McGrath che sono vogliosi di riscatto dopo Levi, così come lo svizzero Loic Meillard e il tedesco Linus Strasser.

Nello slalom le sorprese sono sempre dietro l’angolo, quindi occhio al finlandese Eduard Hallberg, fantastico terzo davanti al suo pubblico la settimana scorsa a Levi e se andate a caccia di quote alte il suo @21 potrebbe avere valore. Cercheranno di confermarsi anche i britannici Laurie Taylor e Dave Ryding, così come i francesi Paco Rassat e Steven Amiez.

Nel femminile vediamo velocemente le quote perchè anche questa settimana c’è una grande protagonista, super favorita @1.30 per la vittoria, ed è ovviamente Mikaela Shiffrin che stacca tutte le altre, ad iniziare da Lara Colturi @10, Zrinka Ljutic @15, Lena Duerr @15 ed Emma Aicher @17 che si candidano a prime avversarie dell’americana tornata cannibale, e che si giocheranno certamente gli altri due posti del podio.

La vera notizia è che si sta avvicinando il rientro della campionessa in carica, Federica Brignogne, che sta cercando di non perdere le Olimpiadi di Milano Cortina. Nella caduta in Val di Fassa la tigre di La Salle si era procurata la frattura scomposta del piatto tibiale, della testa del perone e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Da quel momento, la vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo di sci alpino (generale, discesa libera e gigante) e protagonista dei Mondiali di Saalbach, ha dato il via alla sua riabilitazione. Ebbene, si era diffusa un’indiscrezione secondo cui Brignone avrebbe ricevuto l’ok dai medici per rimettere gli sci.

I precedenti a Gurgl

Terzo appuntamento su questa pista per la Coppa del Mondo per quel che riguarda il settore maschile. Il primo re era stato Manuel Feller, vincitore nel suo magico inverno di due anni fa davanti ai connazionali Marco Schwarz e Michael Matt. Lo scorso anno fu la volta di Clement Noel, che con il 2° posto di Levi si è dimostrato già in ottima forma. Alle sue spalle chiusero Kristoffer Jakobsen e Atle Lie McGrath.

Le donne tornano sulla “Kirchenkar” dopo il debutto di dodici mesi fa, quando neanche a dirlo andò in scena l’ennesimo show di Mikaela Shiffrin. Dietro alla goat si piazzò Lara Colturi, prima delle battute anche pochi giorni fa a Levi e quel giorno a Gurgl per la prima volta sul podio nel massimo circuito. Terza fu Camille Rast.

La situazione degli azzurri per Gurgl

Nella giornata di lunedì, la FISI ha già reso noti i convocati per le due gare. Dopo aver saltato Levi, torna nel gruppo della Coppa del Mondo Simon Maurberger. Le donne, invece, saranno le stesse scese in pista in Finlandia.

Donne

Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola, Alice Pazzaglia, Giulia Valleriani, Annette Belfrond.

Uomini

Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins e Simon Maurberger.

Ci affidiamo come sempre principalmente a Alex Vinatzer che comunque è quotato alto @41 volte la posta per la vittoria. L’altoatesino è uscito ia Levi quando aveva ottimi intermedi nella prima manche, ma resta comunque la miglior carta per l’Italia.

Tommaso Sala, tornato dopo un anno di inattività, punta alla qualificazione alla seconda manche, mentre Tobias Kastlunger vuole confermarsi dopo il bel dodicesimo posto all’esordio per dare continuità e ottenere ancora punti importanti per abbassare il pettorale di partenza anche se la vittoria rimane una chimera, e lo notiamo anche dalla quota in tripla cifra @201.

I migliori piazzamenti degli italiani sono il 13° posto di Tobias Kastlunger nel 2024 e il 20° di Martina Peterlini un anno fa.

Programma completo e guida TV Sci Alpino Gurgl

La tappa di Gurgl e tutta la Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse su Eurosport e Discovery+, oltre in chiaro su Rai.

Sabato 22 novembre

10:30 – Slalom maschile, prima manche

13:30 – Slalom maschile, seconda manche

Domenica 23 novembre

10:30 – Slalom femminile, prima manche

13:30 – Slalom femminile, seconda manche

