Pronostici Sci Alpino: Coppa del Mondo 2025-26 verso il Super G di Copper Mountain dal 27 al 30 novembre

La Coppa del Mondo di sci alpino 25-26 si sposta negli Stati Uniti e torna a Copper Mountain dove mancava da ben 24 anni. Vediamo i protagonisti attesi, il programma completo, guida tv, quote e i nostri consigli con i Pronostici Sci Copper Mountain 2025.

Pronostici Sci Copper Mountain 2025: ci spostiamo negli States

La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa negli Stati Uniti per quattro giorni speciali a Copper Mountain che torna nel calendario internazionale dopo 24 anni d’assenza. Sarà anche programma decisamente diverso dal solito, visto che in programma giovedì e venerdì ci sono un superG ed un gigante maschile, mentre sabato e domenica si disputeranno un gigante ed uno slalom femminile.

Giovedì si alzerà il sipario sulla stagione della velocità con in programma il primo superG dell’anno e c’è ovviamente grande attesa su Marco Odermatt, che sarà l’uomo da battere sia in supergigante sia in gigante.

Nella velocità i primi rivali di Odermatt arrivano proprio da casa sua con i connazionale Stefan Rogentin, Alexis Monney e Franjo Von Allmen. Attenzione poi anche agli austriaci Vincent Kriechmayr e Raphael Haaser, ma anche al norvegese Fredrik Moeller e poi ovviamente ai padroni di casa e ai canadesi. Lo svizzero ha vinto a Soelden davanti all’austriaco Marco Schwarz ed è un duello che potrebbe assolutamente ripetersi. Attenzione poi ovviamente ai norvegese Atle Lie McGrath ed Henrik Kristoffersen, ma anche agli austriaci Stefan Brennsteiner e Raphael Haaser.

Nel femminile Mikaela Shiffrin si presenta come la più attesa per questa due giorni nel suo Colorado. La nativa di Vail è chiamata al tris in slalom nella giornata di domenica dopo che ha demolito le avversarie prima a Levi e poi anche a Gurgl. Lara Colturi è reduce da due secondi posti consecutivi ed ha finora recitato il ruolo della prima avversaria della stella americana. Le svizzere Camille Rast e Wendy Holdener puntano sicuramente al podio, mentre la croata Zrinka Ljutic deve ritrovarsi dopo un opaco esordio.

Diverso il discorso che riguarda il gigante, anche se la notizia del possibile grave infortunio di Lara Gut-Behrami ha privato la Coppa del Mondo di un’altra enorme protagonista della specialista dopo Federica Brignone. Shiffrin ha sicuramente l’occasione di tornare a vincere, ma dovrà vedersela l’austriaca Julia Scheib, vincitrice a Soelden, con la neozelandese Alice Robinson, con la svedese Thea Louise Stjernesund e con la svedese Sara Hector.

La situazione degli azzurri

In casa Italia c’è il recupero di Dominik Paris dopo i problemi alla caviglia, ma fari puntati anche su Mattia Casse e Giovanni Franzoni che possono puntare ad un bel risultato in SuperG mentre nel Gigante per l’Italia le migliori carte sono sicuramente Luca de Aliprandini ed Alex Vinatzer, che hanno come obiettivo minimo quello della Top-10.

Nel femminile la speranza di poter portare il maggior numero di azzurre nella seconda manche e la notizia migliore è il rientro di Martina Peterlini nel SuperG mentre nel Gigante segnaliamo Sofia Goggia, che cerca di trovare continuità in gigante in vista poi anche della due giorni della settimana successiva in Canada a Tremblant.

La notizia bella, fuori dalle piste: Federica Brignone è tornata sugli sci. L’incubo per la vincitrice della Coppa del Mondo 2024/2025 è finalmente terminato, con la valdostana che ha scelto gli impianti vicino a casa di Breuil-Cervinia per tornare finalmente sulla neve. Sono passati 237 giorni dal maledetto 3 aprile, giorno in cui Brignone si è procurata un gravissimo infortunio durante il gigante dei Campionati Italiani. Si punta al rientro per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 anche se i medici, la federazione e la stessa Federica non si sono mai sbilanciati su una data.

Programma SuperG Copper Mountain

Saranno ben nove gli azzurri al via del superG di giovedì, al via dalle ore 19:00 italiane con un totale di 70 atleti in gara a rappresentare 19 paesi. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai2; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.

Vediamo nel dettaglio quando partiranno gli azzurri. Salvo ritardi o interruzioni, Guglielmo Bosca partirà col 6 alle 19.10, Mattia Casse col 14 alle 19.26, Dominik Paris col 15 alle 19.28, Giovanni Franzoni col 19 alle 19.38, Christof Innerhofer col 31 alle 20.04, Marco Abbruzzese col 41 alle 20.20, Benjamin Jacques Alliod col 47 alle 20.28, Florian Schieder col 53 alle 20.36, e Nicolò Molteni col 57 alle 20.41.

Quote Sci Alpino Cupper Mountain

Vediamo le quote per SuperG e Gigante maschile, seguite dalle lavagne dello sci femminile.