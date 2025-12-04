Dopo essere cambiato per tre volte, ecco il programma di Beaver Creek, prossimo appuntamento della Coppa del Mondo di Sci Alpino, tappa riservata agli ultimi. Le ultime previsioni meteo hanno convinto gli organizzatori a rivedere la pianificazione, e la prima discesa libera è anticipata a giovedì mentre sabato è previsto il SuperG (se non verrà cancellato). Pronostici Sci Beaver Creek 2025.

Pronostici Sci Beaver Creek 2025: caos programmazione

Ufficiale, giovedì 4 dicembre, sarà il giorno della discesa sulle nevi di Beaver Creek (USA), nuovo appuntamento per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile sulla sulla Birds of Prey. A partire dalle 19.00 italiane ci sarà il via della prova sul pendio americano.

Una programmazione che è cambiata di continuo a causa del meteo. Alla luce delle previsioni dei prossimi giorni, la Federazione Internazionale ha infatti deciso di anticipare a oggi questa gara, inizialmente in programma per venerdì, riservandosi di valutare nella giornata di domani se ci sarà modo di disputare nel fine settimana il superG, programmato al momento per sabato 6 dicembre. Cancellata quindi la seconda delle due discese inizialmente previste, mentre resta confermato il gigante di domenica.

Nella passata stagione, in discesa dominio svizzero con la doppietta firmata da Justin Murisier e Marco Odermatt, a precedere il sorprendente sloveno Miha Hrotat. Nell’antipasto di velocità a Copper Mountain, Odermatt ha dato una grande dimostrazione di forza in superG e vedremo se qui ci sarà una replica.

Sono sei podi a Beaver Creek per il Bel Paese nella velocità, con tre vittorie: Kristian Ghedina nel 1997, Christof Innerhofer nel 2012 in discesa e in quello stesso anno Matteo Marsaglia in superG. Peter Fill è giunto due volte terzo in discesa e in supergigante nel 2013.

La situazione degli azzurri a Beaver Creek

Dominik Paris sarà il punto di riferimento del gruppo azzurro anche se il campione della Val d’Ultimo non ha mai brillato su questa pista, ricordando l’unico podio in carriera (3°) nel 2018 e in supergigante. Sarà il primo azzurro a presentarsi al cancelletto di partenza Paris, col pettorale n.15. A seguire ci sarà Florian Schieder (n.16), apparso in buona forma nell’ultima prova cronometrata.

Gli altri italiani in gara saranno Mattia Casse (n.30), Guglielmo Bosca (n.32), il migliore nel superG a Copper Mountain, Christof Innerhofer (n.37), Benjamin Jacques Alliod (n.40), Nicolò Molteni (n.42) e Giovanni Franzoni (n.48).

Programma completo e guida TV Beaver Creek

La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

Giovedì 4 dicembre

Ore 19.00 Discesa libera maschile

Sabato 6 dicembre

Ore 18.30 SuperG maschile, da confermare

Domenica 7 dicembre

Ore 18.00 Gigante maschile, prima manche

Ore 21.00 Gigante femminile, seconda manche

Quote Sci: Beaver Creek 2025

Nello Slalom Gigante il favorito è manco a dirlo, Marco Odermatt @2.50 su Stefan Brennsteiner @6.50, poi si sale con Marco Schwarz @11 ed Henrik Kristofferse @11. L’azzurro Alex Vinatzer si gioca @26 per la vittoria.

Marco Odermatt @2.75 comanda anche le lavagne della discesa libera staccando Franjo von Allmen @8 ed Alexis Monney @8. L’azzurro Dominik Paris @26 volte la posta per il successo.