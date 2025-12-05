Pronostici Sci Alpino Coppa del Mondo Femminile: l’Italia spera in Sofia Goggia nel doppio gigante di Tremblant

5 Dicembre 2025

Torniamo ad occuparci di sci alpino e della coppa del mondo, questa volta femminile visto che abbiamo già parlato degli uomini a Beaver Creek dove il programma è stato stravolto con inizio al giovedì. Ora vediamo il weekend che ci attende col doppio gigante di Tremblant. Pronostici Sci Tremblant 2025.

Pronostici Sci Tremblant 2025: ragazze in Canada

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Canada e precisamente a Tremblant per un weekend totalmente dedicato al gigante con un doppio appuntamento. Due anni fa a vincere qui fu la nostra Federica Brignone che ovviamente non ci sarà questa settimana, e la valdostana non sarà l’unica grande assente (fuori anche Lara Gut-Behrami per esempio).

In questo momento, però, due atlete sembrano essere un gradino sopra le altre e sono la neozelandese Alice Robinson, vincitrice dell’ultimo gigante a Copper Mountain, e l’austriaca Julia Scheib, che ha cominciato questa stagione con un secondo posto in Colorado ed un primo all’esordio a Soelden.

Nel lotto delle pretendenti al podio vanno inserite assolutamente la svedese Sara Hector, la norvegese Thea Louise Stjernesund e l’americana Paula Moltzan. Giocheranno il ruolo da outsiders Lara Colturi, Lena Duerr, Camille Rast e Zrinka Ljutic mentre la padrona di casa Valerie Grenier  proverà a rilanciarsi proprio davanti al suo pubblico.

Un capitolo a parte lo merita Mikaela Shiffrin. L’americana sta dominando in slalom, mentre in gigante sembra avere ancora un po’ indietro, soprattutto a Copper Mountain, dove ha chiuso quattordicesima, ma non dimentichiamo che all’esordio a Solden aveva chiuso al 4° posto, quindi attenzione ad escluderla dalle contendenti. 

La situazione delle azzurre a Tremblant

L’Italia si presenta in Canada con l’obiettivo di fare il meglio possibile. Asja Zenere è reduce da un bel nono posto e vuole certamente confermarsi in questo fine settimana. 

Attesa anche per Sofia Goggia, che finora non è riuscita ad esprimersi al 100% in gigante, prima con l’uscita di Soelden e poi con una prova a Copper Mountain in chiaroscuro tra le due manche. Questo doppio appuntamento di Tremblant può essere anche molto importante per la bergamasca per coltivare il sogno della classifica generale e fare molti punti in Canada prima delle gare veloci di St.Moritz può essere decisamente importante.

Quote Gigante Tremblant

Per quanto riguarda le quote dei bookmakers, al momento abbiamo disponibili quelle della prima manche, e come atteso a dominare è Alice Robinson @2 su Julia Scheib @6, mentre più staccate troviamo Paula Moltzan @10 inseguita da Mikaela Shiffrin, Sara Hector e Thea Louise Stjernesund tutte @11 volte la posta.

Lara Colturi è offerta @13, più indietro Sofia Goggia @26 mentre un improbabile successo di Asja Zenere si gioca @201.

