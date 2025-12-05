Torniamo ad occuparci di sci alpino e della coppa del mondo, questa volta femminile visto che abbiamo già parlato degli uomini a Beaver Creek dove il programma è stato stravolto con inizio al giovedì. Ora vediamo il weekend che ci attende col doppio gigante di Tremblant. Pronostici Sci Tremblant 2025.

Pronostici Sci Tremblant 2025: ragazze in Canada

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Canada e precisamente a Tremblant per un weekend totalmente dedicato al gigante con un doppio appuntamento. Due anni fa a vincere qui fu la nostra Federica Brignone che ovviamente non ci sarà questa settimana, e la valdostana non sarà l’unica grande assente (fuori anche Lara Gut-Behrami per esempio).

In questo momento, però, due atlete sembrano essere un gradino sopra le altre e sono la neozelandese Alice Robinson, vincitrice dell’ultimo gigante a Copper Mountain, e l’austriaca Julia Scheib, che ha cominciato questa stagione con un secondo posto in Colorado ed un primo all’esordio a Soelden.

Nel lotto delle pretendenti al podio vanno inserite assolutamente la svedese Sara Hector, la norvegese Thea Louise Stjernesund e l’americana Paula Moltzan. Giocheranno il ruolo da outsiders Lara Colturi, Lena Duerr, Camille Rast e Zrinka Ljutic mentre la padrona di casa Valerie Grenier proverà a rilanciarsi proprio davanti al suo pubblico.

Un capitolo a parte lo merita Mikaela Shiffrin. L’americana sta dominando in slalom, mentre in gigante sembra avere ancora un po’ indietro, soprattutto a Copper Mountain, dove ha chiuso quattordicesima, ma non dimentichiamo che all’esordio a Solden aveva chiuso al 4° posto, quindi attenzione ad escluderla dalle contendenti.

La situazione delle azzurre a Tremblant

L’Italia si presenta in Canada con l’obiettivo di fare il meglio possibile. Asja Zenere è reduce da un bel nono posto e vuole certamente confermarsi in questo fine settimana.

Attesa anche per Sofia Goggia, che finora non è riuscita ad esprimersi al 100% in gigante, prima con l’uscita di Soelden e poi con una prova a Copper Mountain in chiaroscuro tra le due manche. Questo doppio appuntamento di Tremblant può essere anche molto importante per la bergamasca per coltivare il sogno della classifica generale e fare molti punti in Canada prima delle gare veloci di St.Moritz può essere decisamente importante.

Quote Gigante Tremblant

Per quanto riguarda le quote dei bookmakers, al momento abbiamo disponibili quelle della prima manche, e come atteso a dominare è Alice Robinson @2 su Julia Scheib @6, mentre più staccate troviamo Paula Moltzan @10 inseguita da Mikaela Shiffrin, Sara Hector e Thea Louise Stjernesund tutte @11 volte la posta.

Lara Colturi è offerta @13, più indietro Sofia Goggia @26 mentre un improbabile successo di Asja Zenere si gioca @201.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.