Da martedì 16 a lunedì 22, prima della sosta natalizia, la Coppa del Mondo di Sci Alpino ha in programma ben 8 gare in 7 giorni, tra maschile e femminile, da Courchevel all’Alta Badia, passando per Val Gardena e Val d’Isère, una settimana imperdibile per gli appassionati. Pronostici Sci 16-22 dicembre 2025.

Pronostici Sci 16-22 dicembre 2025: 8 gare in 7 giorni!

In arrivo un vero e proprio tour de force per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino che poi andrà in pausa natalizia (si ripartirà già il 27 dicembre con il superG maschile di Livigno ed il gigante femminile di Semmering), ma prima c’è da affrontare una serie di 8 gare in 7 giorni da martedì 16 a lunedì 22 dicembre tra circuito femminile e maschile.

Si inizia con lo slalom speciale femminile di Courchevel, mentre in Val Gardena gli uomini jet del Circo Bianco effettueranno due training ufficiali martedì 16 e mercoledì 17 dicembre per poi disputare tre competizioni consecutive di velocità (due discese libere ed un supergigante) sulla mitica Saslong.

Nel weekend ci sarà spazio anche per le velociste del settore femminile, che prenderanno parte in Val d’Isere ad una discesa e ad un superG tra sabato 20 e domenica 21 dicembre. La Coppa del Mondo maschile, dopo le gare veloci in Val Gardena, rimarrà poi in Italia facendo tappa in Alta Badia per il doppio appuntamento sulla Gran Risa dedicato alle specialità tecniche. Domenica toccherà ai gigantisti, mentre lunedì 22 dicembre sarà il turno degli slalomisti per l’ultima competizione prima delle festività natalizie.

Programma completo, orari e Guida TV Sci Alpino

Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 e RaiSport + HD in base alle esigenze della programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, NOW TV, DAZN.

Martedì 16 dicembre

11.45 Prima prova discesa maschile Val Gardena

17.45 Prima manche slalom femminile Courchevel

20.45 seconda manche slalom femminile Courchevel

Mercoledì 17 dicembre

11.45 Prima prova discesa maschile Val Gardena

Giovedì 18 dicembre

Orario da stabilire Prima prova discesa femminile Val d’Isère

11.45 Discesa libera maschile Val Gardena

Venerdì 19 dicembre

Orario da stabilire Seconda prova discesa libera femminile Val d’Isère

11.45 SuperG maschile Val Gardena

Sabato 20 dicembre

10.30 Discesa libera femminile Val d’Isère

11.45 Discesa libera maschile Val Gardena

Domenica 21 dicembre

10.00 Prima manche gigante maschile Alta Badia

11.00 SuperG femminile Val d’Isère

13.30 Seconda manche gigante maschile Alta Badia

Lunedì 22 dicembre

10.00 Prima manche slalom maschile Alta Badia

13.30 Seconda manche slalom maschile Alta Badia

Coppa del Mondo Sci femminile: Courchevel

Il tour de force della coppa del mondo di sci alpino inizia in Francia a Courchevel, con lo slalom notturno. L’avventura sulle nevi transalpine scatterà proprio con la gara tra i pali stretti di Courchevel martedì, con la prima manche in programma alle 17.45 e la seconda alle 20.45, in una suggestiva cornice serale. La principale candidata alla vittoria resta Mikaela Shiffrin, protagonista di un avvio di stagione dominante, con successi netti nei primi tre slalom disputati a Levi, Gurgl e Copper Mountain.

Alle sue spalle proveranno a inserirsi le rivali più accreditate, a partire da Lena Dürr e Lara Colturi, entrambe pronte a giocarsi le proprie chance sul tecnico tracciato francese. Per l’Italia a rispondere all’appello saranno Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Celina Haller, Emilia Mondinelli, Martina Peterlini, Beatrice Sola e Giulia Valleriani.

Coppa del Mondo Sci femminile: Val d’Isere

Le atlete, archiviata la parentesi infrasettimanale dello slalom speciale di Courchevel, si sposteranno in Val d’Isère per un fine settimana dedicato alle gare veloci. Sono in programma la discesa libera di sabato 20 dicembre, partenza prevista alle 10:30, e il SuperG di domenica 21, la gara inizierà alle 11:00.

Le prime ad entrare in pista saranno le discesiste. Le due gare disputate la scorsa settimana a St.Moritz hanno messo in evidenza la classe intramontabile dell’americana Lindsey Vonn, capace di vincere la prima gara a 41 anni, il talento della tedesca Emma Aicher e confermato lo status di assoluta protagonista della velocità di Sofia Goggia, capace di collezionare un quarto e un terzo posto in poco più di ventiquattro ore.

Attesa alla prova del nove Alice Robinson. La neozelandese ha stupito sulle nevi svizzere vincendo con pieno merito la gara di St. Moritz: se saprà confermarsi al top anche nelle discipline veloci potrà porre la sua autorevole candidatura per la conquista della Coppa generale.

Coppa del Mondo Sci Maschile: Val Gardena

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino comincia da questo fine settimana la lunghissima trasferta in Italia. Si parte con un appuntamento storico del Circo Bianco come la Val Gardena. Tutto pronto sulla mitica Saslong con triplo appuntamento visto che proprio qui si recupererà la discesa cancellata qualche settimana fa a Beaver Creek.

C’è grandissima attesa ovviamente per gli italiani ed in particolare un Dominik Paris, che negli Stati Uniti è sembrato essere subito in buona forma e che dunque può essere grandissimo protagonista in Val Gardena. Fari puntati poi anche sugli altri azzurri, partendo da un Mattia Casse che ha già assaporato cosa significa vincere sulla Saslong.

Coppa del Mondo Sci Maschile: Alta Badia

La Val Badia torna protagonista con lo slalom gigante di domenica 21 dicembre e lo slalom speciale di lunedì 22 dicembre. Ad aprire le danze, sulla storica Gran Risa, saranno gli specialisti dei pali larghi con il quinto appuntamento stagionale: la prima manche inizierà alle 10:00, mentre la seconda scatterà alle 13:30. La gara di Val d’Isère si è conclusa con la vittoria di Loic Meillard ed un podio tutto svizzero con Marco Odermatt che, grazie al terzo posto, ha riconquistato il pettorale di leader della specialità. Atteso ad ulteriori conferme, dopo l’ottimo inizio di stagione, Alex Vinatzer che ha bisogno di mettere insieme due manche di alto livello per poter sperare di lottare stabilmente con i primi della classe.

Il giorno dopo a scendere in pista saranno gli interpreti dello slalom speciale, disciplina giunta al quarto appuntamento stagionale e finora molto equilibrata con tre vincitori diversi. Sulla pista francese il norvegese Timon Haugan ha firmato il doppio colpo con la vittoria della gara e la conquista della testa della classifica di specialità. Segnali positivi in casa Italia arrivano dall’ennesima strepitosa rimonta di Vinatzer, sempre più uomo della seconda manche, e dal ritorno nei primi dieci di Tommaso Sala.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.