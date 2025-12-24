Continua il programma ricco di impegni della Coppa del Mondo di Sci Alpino che dopo Natale ha in programma lo Slalom gigante femminile di Semmering e il SuperG maschile nella nuova tappa di Livigno. Pronostici Sci 27-28 dicembre 2025.

Pronostici Sci 27-28 dicembre 2025: programma e orari tv

Dopo Natale si torna subito in pista con lo Sci Alpino e la Coppa del Mondo 2025, che arriva da un tour de force di 8 gare in 7 giorni. Si torna sugli sci nel weekend del 27 e 28 dicembre 2025.

In campo maschile non ci sarà il tradizionale appuntamento con Bormio, pista che sarà teatro delle gare olimpiche del settore maschile. La momentanea rinuncia alla Stelvio sarà però compensata dall’ingresso di una piacevole novità: sabato 27 dicembre è infatti in programma il SuperG sulla pista Li Zeta di Livigno, località al debutto assoluto nel grande Circo Bianco.

Discipline tecniche per il settore femminile con il fine settimana di Semmering: si parte con lo slalom gigante in programma sabato mattina. Tra i pali larghi si sta facendo sempre più largo in maniera prepotente la stella della neozelandese Alice Robinson. Alle spalle dell’atleta oceanica l’unica che sembra in grado di contenderle la leadership è al momento l’austriaca Julia Scheib. Le due atlete hanno vinto entrambe due gare a testa, ma Robinson precede la rivale in classifica di specialità di dodici punti.

Discorso diverso per quanto concerne lo slalom speciale di domenica 28 dicembre. I pali stretti rappresentano un monopolio assoluto della stella indiscussa della specialità. Mikaela Shiffrin sta letteralmente polverizzando le rivali e non ha concesso loro nemmeno le briciole centrando uno stratosferico quattro su quattro in termini di successi contenuti, poker grazie a cui guida la classifica di slalom a punteggio pieno.

Rai 2 trasmetterà in diretta il SuperG maschile di Livigno. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN. Nel femminile gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 (prima manche gigante) e Rai Sport HD (seconda manche gigante e tutto lo slalom); in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.

Sabato 27 dicembre

Ore 10:00 Prima manche slalom gigante femminile Semmering

Ore 11:30 SuperG maschile Livigno

Ore 13:00 Seconda manche slalom gigante femminile Semmering

Domenica 28 dicembre

Ore 14:15 Prima manche slalom speciale femminile Semmering

Ore 17:45 Seconda manche slalom speciale femminile Semmering

Super G Maschile a Livigno

Livigno, località valtellinese al debutto assoluto nel grande Circo Bianco, ospita l’ultima gara di Coppa del Mondo di sci alpino maschile nel 2025 con il SuperG in programma sabato 27 dicembre, partenza prevista alle 11:30.

Salta il tradizionale appuntamento con Bormio e si opta per la disputa di una sola gara senza la classica discesa della Stelvio, teatro scelto per la rassegna a cinque cerchi. L’ultimo appuntamento, in Val Gardena, ha regalato la sorpresa più grande non solo di inizio stagione ma probabilmente degli ultimi anni.

Il ceco Jan Zabystran, sceso con il pettorale numero 29, ha battuto Marco Odermatt quando lo svizzero sembrava già pronto a festeggiare l’ennesima affermazione nella sua straordinaria carriera. In casa azzurra l’auspicio è quello di proseguire l’ottimo trend di rendimento della Val Gardena con tre podi conquistati in altrettante gare.

Slalom gigante femminile a Semmering

Ultimo appuntamento del 2025, si gareggia a Semmering in Austria per un weekend dedicato completamente alle prove tecniche nel femminile: sabato ci sarà un gigante mentre domenica è in programma lo slalom.

Tra le porte larghe si promette grande spettacolo e sicuramente più bagarre per la vittoria. Le neozelandese Alice Robinson è la favorita, ma attenzione alla padrona di casa Julia Scheib e ad una Mikaela Shiffrin che cerca il primo successo stagionale in gigante. In casa Italia fari puntati su Sofia Goggia, che vuole un posto tra le prime dieci e attenzione a Lara Della Mea e Asja Zenere che sono in un buon momento di forma.

In slalom, invece, tutto sembra scritto per l’ennesimo dominio di Mikaela Shiffrin, che ha sempre vinto in questa stagione tra i rapid gates. Ci proveranno le varie Lara Colturi, Camille Rast, Zrinka Ljutic a fermare il dominio dell’americana. Tra le fila azzurre ancora Lara Della Mea è la miglior carta dopo il convincente ottavo posto a Courchevel.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.