Pronostici Sci Alpino Coppa del Mondo: il programma dei prossimi giorni, donne a , uomini fermi fino al 7 gennaio

Pronostici Sci 3-11 gennaio 2026
Pronostici Sci Alpino
Avatar
di
29 Dicembre 2025

Continua a ritmo serrato la Coppa del Mondo di Sci Alpino, anche se gli uomini si fermano fino al 7 gennaio quando torneranno col tradizionale appuntamento di Madonna di Campiglio, prima di passare nel weekend a Adelboden mentre le donne sono nuovamente in pista con slalom e gigante dal 3 gennaio in Slovenia, a a Kranjska Gora. Pronostici Sci 3-11 gennaio 2026.

Pronostici Sci 3-11 gennaio 2026: i prossimi impegni maschili

Doppo Livigno la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 si prende un periodo di pausa visto che si tornerà solo dal 7 al 11 gennaio con il tradizionale slalom di Madonna di Campiglio. Sulla splendida pista 3-Tre, gli specialisti dei pali stretti ci regaleranno il consueto spettacolo sotto la luce dei riflettori con la gara in notturna. La prima manche scatterà alle ore 18.00, mentre la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 21.00.

Nel weekend successivo si tornerà in azione ancora con due prove tecniche, in un’altra location imprescindibile del calendario: Adelboden. Sulla splendida pista Chuenisbärgli vivremo un gigante e uno slalom. Sabato 10 toccherà alla iconica gara tra le porte larghe (prima manche ore 10.30, seconda manche ore 13.30), quindi domenica 11 sarà la volta dello slalom ai medesimi orari.

Gli eventi dello Sci sono in diretta tv su Rai2 oppure RaiSportHD (canale 227 di Sky e 8 del digitale terrestre) in base alla programmazione, in diretta streaming si potranno seguire su RaiPlay, Eurosport 1, discovery+, SkyGO, NOW e DAZN.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE

Mercoledì 7 gennaio

Ore 18.00 prima manche slalom Madonna di Campiglio

Ore 21.00 seconda manche slalom Madonna di Campiglio

Sabato 10 gennaio

Ore 10.30 prima manche gigante Adelboden

Ore 13.30 seconda manche gigante Adelboden

Domenica 11 gennaio

Ore 10.30 prima manche slalom Adelboden

Ore 13.30 seconda manche slalom Adelboden

Pronostici Sci 3-11 gennaio 2026

Coppa del Mondo Sci Femminile: Gigante e Slalom a Kranjska Gora

Non si ferma invece la Coppa del Mondo di sci alpino femminile che torna in pista per un fine settimana dedicato alle discipline tecniche a Kranjska Gora per inaugurare ufficialmente il 2026. La celebre località slovena ospita infatti sulla pista Podkoren lo slalom gigante del 3 gennaio e lo slalom speciale del 4. Sabato  la prima manche partirà alle 10:00, mentre la seconda inizierà alle 13:00. Gli orari cambiano leggermente domenica con la prima discesa alle 09:30 e la seconda alle 12:15.

Nell’ultimo appuntamento, sulle nevi di Semmering, Julia Scheib si è imposta davanti al pubblico amico precedendo in volata la svizzera Camille Rast, autrice di un’eccellente rimonta nella seconda manche, e la svedese Sara Hector, al comando della gara dopo la prima discesa. L’austriaca ha così approfittato della prematura uscita della neozelandese Alice Robinson per prendere il comando della classifica di specialità.

Tra i pali stretti invece continua il dominio inarrestabile di Mikaela Shiffrin, cinque vittorie in altrettante gare disputate, anche se sulle nevi austriache l’americana, solo quarta al termine della prima prova, ha dovuto sfoderare una grande rimonta per superare Camille Rast, battuta per soli nove centesimi. 

Tra le azzurre si attendono conferme in gigante per Lara Della Mea e Sofia Goggia che, in attesa di capire quale sarà l’evoluzione del recupero di Federica Brignone, continuano a guadagnare posizioni e mostrano un’ottima costanza di rendimento. Sembra più complicata la situazione in speciale con le sole Della Mea e Peterlini che fin qui hanno mostrato di poter centrare con continuità la qualificazione alla seconda manche. Gli ottimi segnali evidenziati al debutto nel circuito maggiore potrebbero far presagire una seconda possibilità per le giovanissime Anna Trocker, capace di sfiorare la qualificazione in gigante, e Giada D’Antonio, uscita nella prima manche quando era in piena lotta per entrare tra le prime trenta.

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport + HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, NOW TV, DAZN.

Pronostico Discesa Wengen

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE

Sabato 3 gennaio29

Ore 10.00 prima manche slalom gigante femminile Kranjska Gora
Ore 13.00 seconda manche slalom gigante femminile Kranjska Gora

Domenica 4 gennaio

Ore 09.30 prima manche slalom speciale femminile Kranjska Gora
Ore 12.15   seconda manche slalom speciale femminile Kranjska Gora

