Continua a ritmo serrato la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2026 che nel weekend torna in pista tra Adelboden e Zauchensee, sia con i maschi (a Adelboden dopo qualche giorno dalla tappa di Madonna di Campiglio) che con le femmine (a Zauchensee). Pronostici Sci 10-11 gennaio 2026.

Pronostici Sci 10-11 gennaio 2026: gli impegni maschili

La Coppa del Mondo di sci alpino 2026 torna in pista con un programma molto intenso in questi giorni di inizio anno, e nel weekend per gli uomini è tempo della grande classica di Adelboden.

L’appuntamento con la leggendaria Kuonisbergli propone il sesto slalom gigante dell’annata sabato 10 gennaio e lo slalom speciale di domenica 11: anche per gli specialisti dei pali stretti si tratta della sesta gara stagionale. In entrambe le giornate di gara la prima manche inizierà alle 10:30, mentre la seconda scatterà alle 13:30.

La neve svizzera di questo appuntamento non porta bene agli azzurri, almeno negli ultimi tempi, specialmente in Gigante dove la vittoria italiana qui manca da 21 anni e difficilmente questa astinenza verrà interrotta nell’edizione del 2026.

Coppa del mondo Femminile a Zauchensee

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 torna in azione e, dopo la trasferta di Kranjska Gora dedicata alle gare tecniche, si sposta in Austria per il fine settimana di Altenmarkt/Zauchensee dove tornano invece protagoniste le discipline veloci.

Le prove cronometrate previste per oggi e domani costituiranno il degno prologo della discesa libera di sabato 10, partenza prevista alle 11:30. Domenica 11 sarà invece tempo del terzo SuperG stagionale, la gara inizierà alle 12:00.

L’Italia su questa pista ha ottenuto diversi risultati di spicco nella propria storia, andiamo a ricordarli tutti. Le ultime protagoniste qui sono, manco a dirlo, Federica Brignone e Sofia Goggia. Il 12 gennaio 2020 arriva il primo successo azzurro con Brignone che qui tornerà a vincere anche nel 2022 mentre lo scorso anno, nel gennaio 2024, è Sofia Goggia che piazza il successo davanti alla padrona di casa Stephanie Venier distante soli 10 centesimi, quindi terza la sua connazionale Mirjam Puchner a 34 a braccetto con la nostra Nicol Delago.

Guida TV Sci Alpino: dove vedere la Coppa del Mondo?

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport + HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.

Sabato 10 gennaio

Ore 10.30 Prima manche gigante maschile Adelboden

Ore 11.30 Discesa libera femminile Zauchensee

Ore 10.30 Seconda manche gigante maschile Adelboden

Domenica 11 gennaio

Ore 10.30 Prima manche slalom maschile Adelboden

Ore 12.00 SuperG femminile Zauchensee

Ore 13.30 Seconda manche slalom maschile Adelboden

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.