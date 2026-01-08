Pronostici Sci Alpino Coppa del Mondo: weekend tra Adelboden e Zauchensee il 10 e 11 gennaio 2026

Pronostici Sci 10-11 gennaio 2026
Pronostici Sci Alpino
Avatar
di
8 Gennaio 2026

Continua a ritmo serrato la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2026 che nel weekend torna in pista tra Adelboden e Zauchensee, sia con i maschi (a Adelboden dopo qualche giorno dalla tappa di Madonna di Campiglio) che con le femmine (a Zauchensee). Pronostici Sci 10-11 gennaio 2026.

Pronostici Sci 10-11 gennaio 2026: gli impegni maschili

La Coppa del Mondo di sci alpino 2026 torna in pista con un programma molto intenso in questi giorni di inizio anno, e nel weekend per gli uomini è tempo della grande classica di Adelboden.

L’appuntamento con la leggendaria Kuonisbergli propone il sesto slalom gigante dell’annata sabato 10 gennaio e lo slalom speciale di domenica 11: anche per gli specialisti dei pali stretti si tratta della sesta gara stagionale. In entrambe le giornate di gara la prima manche inizierà alle 10:30, mentre la seconda scatterà alle 13:30.

La neve svizzera di questo appuntamento non porta bene agli azzurri, almeno negli ultimi tempi, specialmente in Gigante dove la vittoria italiana qui manca da 21 anni e difficilmente questa astinenza verrà interrotta nell’edizione del 2026.

Pronostici Sci 10-11 gennaio 2026

Pronostici Sci 10-11 gennaio 2026

Coppa del mondo Femminile a Zauchensee

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 torna in azione e, dopo la trasferta di Kranjska Gora dedicata alle gare tecniche, si sposta in Austria per il fine settimana di Altenmarkt/Zauchensee dove tornano invece protagoniste le discipline veloci. 

Le prove cronometrate previste per oggi e domani costituiranno il degno prologo della discesa libera di sabato 10, partenza prevista alle 11:30. Domenica 11 sarà invece tempo del terzo SuperG stagionale, la gara inizierà alle 12:00.

L’Italia su questa pista ha ottenuto diversi risultati di spicco nella propria storia, andiamo a ricordarli tutti. Le ultime protagoniste qui sono, manco a dirlo, Federica Brignone e Sofia Goggia. Il 12 gennaio 2020 arriva il primo successo azzurro con Brignone che qui tornerà a vincere anche nel 2022 mentre lo scorso anno, nel gennaio 2024, è Sofia Goggia che piazza il successo davanti alla padrona di casa Stephanie Venier distante soli 10 centesimi, quindi terza la sua connazionale Mirjam Puchner a 34 a braccetto con la nostra Nicol Delago.

Pronostici Sci 3-11 gennaio 2026

Guida TV Sci Alpino: dove vedere la Coppa del Mondo?

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport + HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. 

Sabato 10 gennaio

Ore 10.30 Prima manche gigante maschile      Adelboden
Ore 11.30 Discesa libera femminile                   Zauchensee
Ore 10.30 Seconda manche gigante maschile  Adelboden

Domenica 11 gennaio

Ore 10.30 Prima manche slalom maschile       Adelboden
Ore 12.00 SuperG femminile                             Zauchensee
Ore 13.30 Seconda manche slalom maschile   Adelboden

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostici Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-2026: anteprima, calendario completo, favoriti e quote antepost
Pronostici Sci Alpino
Pronostici Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-2026: anteprima, calendario completo, favoriti e quote antepost
6 Ottobre 2025
Pronostici Sci Alpino Coppa del Mondo: il programma dei prossimi giorni, uomini a Madonna di Campiglio il 7 gennaio
Pronostici Sci Alpino
Pronostici Sci Alpino Coppa del Mondo: il programma dei prossimi giorni, uomini a Madonna di Campiglio il 7 gennaio
29 Dicembre 2025
Pronostici Semmering Alpino Coppa del Mondo 2025: Slalom gigante femminile Semmering e SuperG maschile Livigno del 27-28 dicembre
Pronostici Sci Alpino
Pronostici Semmering Alpino Coppa del Mondo 2025: Slalom gigante femminile Semmering e SuperG maschile Livigno del 27-28 dicembre
24 Dicembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.