Continua a ritmo serrato la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2026 che nel weekend torna in pista tra Adelboden e Zauchensee, sia con i maschi (a Adelboden dopo qualche giorno dalla tappa di Madonna di Campiglio) che con le femmine (a Zauchensee). Pronostici Sci 10-11 gennaio 2026.
Pronostici Sci 10-11 gennaio 2026: gli impegni maschili
La Coppa del Mondo di sci alpino 2026 torna in pista con un programma molto intenso in questi giorni di inizio anno, e nel weekend per gli uomini è tempo della grande classica di Adelboden.
L’appuntamento con la leggendaria Kuonisbergli propone il sesto slalom gigante dell’annata sabato 10 gennaio e lo slalom speciale di domenica 11: anche per gli specialisti dei pali stretti si tratta della sesta gara stagionale. In entrambe le giornate di gara la prima manche inizierà alle 10:30, mentre la seconda scatterà alle 13:30.
La neve svizzera di questo appuntamento non porta bene agli azzurri, almeno negli ultimi tempi, specialmente in Gigante dove la vittoria italiana qui manca da 21 anni e difficilmente questa astinenza verrà interrotta nell’edizione del 2026.
Coppa del mondo Femminile a Zauchensee
La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 torna in azione e, dopo la trasferta di Kranjska Gora dedicata alle gare tecniche, si sposta in Austria per il fine settimana di Altenmarkt/Zauchensee dove tornano invece protagoniste le discipline veloci.
Le prove cronometrate previste per oggi e domani costituiranno il degno prologo della discesa libera di sabato 10, partenza prevista alle 11:30. Domenica 11 sarà invece tempo del terzo SuperG stagionale, la gara inizierà alle 12:00.
L’Italia su questa pista ha ottenuto diversi risultati di spicco nella propria storia, andiamo a ricordarli tutti. Le ultime protagoniste qui sono, manco a dirlo, Federica Brignone e Sofia Goggia. Il 12 gennaio 2020 arriva il primo successo azzurro con Brignone che qui tornerà a vincere anche nel 2022 mentre lo scorso anno, nel gennaio 2024, è Sofia Goggia che piazza il successo davanti alla padrona di casa Stephanie Venier distante soli 10 centesimi, quindi terza la sua connazionale Mirjam Puchner a 34 a braccetto con la nostra Nicol Delago.
Guida TV Sci Alpino: dove vedere la Coppa del Mondo?
Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport + HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.
Sabato 10 gennaio
Ore 10.30 Prima manche gigante maschile Adelboden
Ore 11.30 Discesa libera femminile Zauchensee
Ore 10.30 Seconda manche gigante maschile Adelboden
Domenica 11 gennaio
Ore 10.30 Prima manche slalom maschile Adelboden
Ore 12.00 SuperG femminile Zauchensee
Ore 13.30 Seconda manche slalom maschile Adelboden
Seguici anche su Telegram e sugli altri social
Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.
TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.