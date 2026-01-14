Il mese di gennaio è sempre importante per la Coppa del Mondo di Sci Alpino che torna nell’infrasettimanale di Wengen iniziato martedì e che continuerà giovedì e nel weekend (annullata la seconda manche del mercoledì), ma si torna anche sul Tarvisio con la tappa femminile post Flachau in un programma davvero molto pieno. Pronostici Sci 15-18 gennaio 2026.

Pronostici Sci 15-18 gennaio 2026: maschile a Wengen

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna per affrontare tre gare sulla mitica Lauberhorn di Wengen. Sono infatti in programma il SuperG di venerdì 16 gennaio, la discesa libera di sabato 17, entrambe inizieranno alle 12:30. Chiuderà la tappa svizzera lo slalom speciale di domenica 18 con le due manche che scatteranno alle 10:00 e alle 13:00.

Mercoledì 14 gennaio non si disputerà la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Gli organizzatori hanno preso questa decisione dopo che nella giornata odierna si è disputata una buona prima prova sull’iconica Lauberhorn e dunque si è ritenuto non necessario costringere gli atleti a un nuovo sforzo.

Il quinto SuperG stagionale propone nuovamente il consueto tema: chi riuscirà a fermare Marco Odermatt? Il fuoriclasse svizzero, che ha ritrovato il successo nel gigante di Adelboden, proverà a tornare sul gradino più alto del podio dopo due gare in cui ha dovuto lasciare spazio alla concorrenza. Nell’ultima occasione, il SuperG post-natalizio di Livigno, Marco Schwarz si è imposto precedendo il trio svizzero formato da Monney, Von Allmen e dallo stesso Odermatt.

Nella prima prova di martedì il miglior tempo è stata firmato da Giovanni Franzoni, che ha tagliato il traguardo in 2:26.68. Alle sue spalle si sono piazzati Mattia Casse (con un ritardo di 1.45) e Christof Innerhofer (staccato di 1.62). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari delle gare di Wengen valide per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Giovedì 15 gennaio

(ore 12.30): seconda prova cronometrata della discesa libera.

Venerdì 16 gennaio

(ore 12.30): superG.

Sabato 17 gennaio

(ore 12.30): discesa libera.

Domenica 18 gennaio

(ore 10.00 e ore 13.00): slalom.

Coppa del Mondo Sci Femminile: si passa da Flachau al Tarvisio

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile si prepara a vivere una nuova tappa, in avvicinamento anche alle Olimpiadi di Milano Cortina, pochi giorni dopo la doppietta americana nello slalom notturno di Flachau. Mikaela Shiffrin piazza la settantesima vittoria nella specialità, la numero 107 in Coppa del Mondo, battendo la connazionale Paula Moltzan, che deve rimandare ancora una volta il primo successo. Fa festa anche il pubblico di casa con il terzo posto di Katharina Truppe. Una bella seconda manche in rimonta per Lara Della Mea, che riscatta l’opaca prestazione della prima, sfiorando l’ingresso tra le prime dieci.

Ad essere nuovamente protagoniste saranno le discipline veloci: Tarvisio è la location prescelta per ospitare quattro giorni di attività che culmineranno con la discesa libera di sabato 17, la gara inizierà alle 10:45, e il SuperG di domenica 18, partenza prevista alle 11:15. Ad inaugurare il lungo fine settimana saranno le prove cronometrate di giovedì 15 e venerdì 16.

Quello di sabato sarà il quinto appuntamento stagionale per le donne jet, test prezioso in vista della gara a cinque cerchi. Il giorno dopo si torna subito in pista per il terzo SuperG dell’annata. Il maltempo che ha flagellato Zauchensee ha imposto agli organizzatori la cancellazione della gara domenicale. Le atlete torneranno così nuovamente a sfidarsi dopo la squillante vittoria ottenuta da Sofia Goggia in Val d’Isère lo scorso 21 dicembre.

L’ultima gara di Coppa del Mondo disputata sulla pista friulana è datata 5 marzo 2011 con il settimo posto di Elena Fanchini nella discesa vinta dalla svedese Anja Paerson che precede Lindsey Vonn e l’austriaca Elisabeth Goergl. Nelle rare occasioni in cui si è gareggiato nella località del Friuli-Venezia Giulia l’Italia non ha mai conquistato un podio.

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport + HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.

Giovedì 15 gennaio

Ore 11.00 prima prova discesa femminile Tarvisio

Venerdì 16 gennaio

Ore 11.00 seconda prova discesa femminile Tarvisio

Sabato 17 gennaio

Ore 10.45 discesa libera femminile Tarvisio

Domenica 18 gennaio

Ore 11.15 superG femminile Tarvisio

