A gennaio si continua con un calendario pieno di impegni per gli sciatori impegnati nella Coppa del Mondo di Sci Alpino 2026. Le donne tornano in posta a Kronplatz e la grande notizia è il rientro di Federica Brignone che brucia le tappe dopo l’infortunio dello scorso anno. Uomini in gioco nel weekend a Kitzbuehel. Pronostici Sci 20-25 gennaio 2026.

Pronostici Sci 20-25 gennaio 2026: a Kronplatz torna Federica Brignone

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 da martedì 20 gennaio torna in pista per una delle gare più attese dell’intero calendario, il gigante di Kronplatz che si disputerà sulla difficilissima pista denominata “Erta”.

La prima manche del gigante andrà in scena alle ore 10.30, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 13.30. La notizia più attesa è il ritorno di Federica Brignone, la campionessa in carica, che sta bruciando le tappe per il rientro dopo l’infortunio dello scorso anno, così da presentarsi competitiva alle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Arriviamo all’evento sulle nevi italiane con Julia Scheib al comando della classifica generale di gigante con 460 punti contro i 341 della svizzera Camille Rast, mentre al terzo posto troviamo Alice Robinson con 292. Quarta posizione per Sara Hector con 269, mentre in quinta si trova Mikaela Shiffrin a quota 243.

Nel weekend, invece, per le atlete sarà la volta della trasferta in Repubblica Ceca in quel di Spindleruv Mlyn per altre due prove tecniche. Si inizierà con il gigante nella giornata di sabato 24 gennaio (prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.30) quindi si chiuderà con lo slalom nella giornata di domenica 25 gennaio (la prima manche alle ore 09.30, la seconda alle ore 12.15).

L’ottavo appuntamento stagionale tra i pali larghi riproporrà il duello tra l’austriaca Julia Scheib, la svizzera Camille Rast e la neozelandese Alice Robinson, atleta che ultimamente ha pagato a caro prezzo le diverse gare non portate a termine. In casa azzurra Lara Della Mea e Sofia Goggia continuano l’avvicinamento alle prime posizioni.

PROGRAMMA COMPLETO KRONPLATZ

Le due manche del gigante di Kronplatz saranno trasmesse in diretta tv su Rai2, in diretta streaming si potranno seguire su RaiPlay, Eurosport 1, discovery+, SkyGO, NOW e DAZN.

Martedì 20 gennaio

Ore 10.30 prima manche gigante Kronplatz – diretta su Rai2, in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, discovery+, SkyGO, NOW e DAZN

Ore 13.30 seconda manche gigante Kronplatz – diretta su Rai2, in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, discovery+, SkyGO, NOW e DAZN

PROGRAMMA COMPLETO SPINDLERUV MLYN

Sabato 24 gennaio

Ore 10.00 prima manche gigante femminile Spindleruv Mlyn

Ore 13.30 seconda manche gigante femminile Spindleruv Mlyn

Domenica 25 gennaio

Ore 09.30 prima manche slalom femminile Spindleruv Mlyn

Ore 12.15 seconda manche slalom femminile Spindleruv Mlyn

Coppa del Mondo Sci maschile, nel weekend a Kitzbuehel

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile si prepara ad affrontare un trittico di gare di grande fascino sulla pista di Kitzbuehel. Si inizia col SuperG di venerdì 23 gennaio, mentre sabato 24 toccherà alla discesa libera. Entrambe le gare inizieranno alle 11:30. Chiuderà la tre giorni austriaca lo slalom speciale di domenica 25 con le due manche che scatteranno alle 10:30 e alle 13:30.

Il mondo dello sci italiano arriva da un ottimo weekend in cui ha scoperto il talento di Giovanni Franzoni. In Svizzera l’azzurro ha dominato il SuperG e centrato il podio in discesa, un ottimo biglietto da visita in vista di Kitzbuehel e anche delle Olimpiadi di febbraio.

La specialità ha registrato, in ogni gara, un vincitore diverso anche se il dominio in classifica del fenomeno Marco Odermatt appare evidente con quasi cento punti di vantaggio sul secondo. In discesa il dominio dell’elvetico appare ancora più evidente. Il leader della classifica generale ha infatti vinto tre gare sulle quattro disputate e guida la graduatoria di specialità con un margine di cento punti sul secondo.

Il norvegese Atle Lie McGrath con il successo di Wengen ha conquistato anche il primato in classifica di specialità. Permane però una situazione di assoluto equilibrio con ben cinque atleti raccolti nel giro di 42 punti e almeno dieci in grado di poter piazzare la zampata vincente.

PROGRAMMA COMPLETO KITZBUHEL

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 2, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.

Martedì 20 gennaio

Ore 11.30 prima prova discesa maschile Kitzbuehel

Mercoledì 21 gennaio

Ore 11.30 seconda prova discesa maschile Kitzbuehel

Giovedì 22 gennaio

Ore 11.30 terza prova discesa maschile Kitzbuehel

Venerdì 23 gennaio

Ore 11.30 superG maschile Kitzbuehel

Sabato 24 gennaio

Ore 11.30 discesa maschile Kitzbuehel

Domenica 25 gennaio

Ore 10.30 prima manche slalom maschile Kitzbuehel

Ore 13.30 seconda manche slalom maschile Kitzbuehel

