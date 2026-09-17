Dal 25 ottobre inizia la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2026-2027, vediamo il programma completo di tutte le tappe dei calendari maschile e femminile, e anche le quote antepost sui favoriti per la vittoria finale del titolo iridato. Pronostici Coppa del Mondo Sci 26-27.

Pronostici Coppa del Mondo Sci 26-27: si parte il 25 ottobre da Solden

Dai tradizionali giganti sul Rettenbach di Sölden alle finali sulle nevi di Sun Valley e tra queste due tappe che si svilupperà la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2026-2027 che si prende la scena da ottobre e marzo. Il calendario prevede 83 gare complessive, di cui 43 maschili e 40 femminili.

Gli uomini avranno a disposizione 10 discese, 10 Super G, 10 giganti e 13 slalom, mentre il programma delle donne conta 9 discese, 9 Super G, 12 giganti e 10 slalom. Le tappe italiane sono sette: Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio, Bormio, Val di Fassa, Cortina e Plan de Corones. La stagione sarà segnata anche dai Mondiali di Crans Montana, in programma dal 1° al 14 febbraio.

Calendario Maschile Coppa del Mondo Sci

Sölden (AUT)

25 ottobre – gigante

Levi (FIN)

15 novembre – slalom

Gurgl (AUT)

22 novembre – slalom

Copper Mountain (USA)

28 novembre – Super G

29 novembre – gigante

Beaver Creek (USA)

3 dicembre – discesa

4 dicembre – discesa

5 dicembre – Super G

6 dicembre – gigante

Val d’Isere (FRA)

12 dicembre – gigante

13 dicembre – slalom

Val Gardena (ITA)

18 dicembre – Super G

19 dicembre – discesa

Alta Badia (ITA)

20 dicembre – gigante

21 dicembre – slalom

Madonna di Campiglio (ITA)

23 dicembre – slalom

Bormio (ITA)

28 dicembre – discesa

29 dicembre – Super G

Kranjska Gora (SLO)

2 gennaio – gigante

3 gennaio – slalom

Adelboden (SUI)

9 gennaio – gigante

10 gennaio – slalom

Wengen (SUI)

15 gennaio – Super G

16 gennaio – discesa

17 gennaio – slalom

Kitzbühel (AUT)

22 gennaio – Super G

23 gennaio – discesa

24 gennaio – slalom

Schladming (AUT)

26 gennaio – gigante

27 gennaio – slalom

Chamonix (FRA)

30 gennaio – slalom

1°-14 febbraio Mondiali Crans Montana

Garmisch (GER)

20 febbraio – discesa

21 febbraio – Super G

Saalbach (AUT)

27 febbraio – discesa

28 febbraio – Super G

Kvitfjell (NOR)

6 marzo – discesa

7 marzo – Super G

Are (SWE)

13 marzo – gigante

14 marzo – slalom

Sun Valley (USA)

20 marzo – discesa

21 marzo – Super G

24 marzo – gigante

25 marzo – slalom

Calendario Femminile Coppa del Mondo Sci

Sölden (AUT)

24 ottobre – gigante

Levi (FIN)

14 novembre – slalom

Gurgl (AUT)

21 novembre – slalom

Killington (USA)

28 novembre – gigante

29 novembre – slalom

Mont-Tremblant (CAN)

5 dicembre – gigante

6 dicembre – gigante

Beaver Creek (USA)

11 dicembre – discesa

12 dicembre – discesa

13 dicembre – Super G

Sankt Moritz (SUI)

18 dicembre – Super G

19 dicembre – Super G

20 dicembre – gigante

Courchevel (FRA)

22 dicembre – slalom

Gosau (AUT)

28 dicembre – gigante

29 dicembre – slalom

Flachau (AUT)

4 gennaio – gigante

5 gennaio – slalom

Val di Fassa (ITA)

9 gennaio – discesa

10 gennaio – Super G

Cortina d’Ampezzo (ITA)

15 gennaio – discesa

16 gennaio – discesa

17 gennaio – Super G

Plan de Corones (ITA)

19 gennaio – gigante

Jasna (SVK)

23 gennaio – gigante

24 gennaio – slalom

Kranjska Gora (SLO)

29 gennaio – gigante

30 gennaio – slalom

1°-14 febbraio Mondiali Crans Montana

Lenzerheide (SUI)

20 febbraio – Super G

21 febbraio – Super G

Garmisch (GER)

27 febbraio – discesa

28 febbraio – discesa

Soldeu (AND)

6 marzo – gigante

7 marzo – slalom

Narvik (NOR)

12 marzo – discesa

13 marzo – Super G

Sun Valley (USA)

20 marzo – discesa

21 marzo – Super G

23 marzo – gigante

25 marzo – slalom

Quote Antepost: i favoriti per i mondiali di Sci

Le quote antepost per la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino 2026/2027 maschile vedono Marco Odermatt nettamente favorito tra gli uomini. L’Italia spera in Giovanni Franzoni.

QUOTE COPPA DEL MONDO MASCHILE

Marco Odermatt (SUI): 1.65

Lucas Braathen (BRA): 7.00

Atle Lie McGrath (NOR): 9.00

Loïc Meillard (SUI): 9.00

Franjo Von Allmen (SUI): 23.00

Henrik Kristoffersen (NOR): 23.00

Giovanni Franzoni (ITA): 23.00

Le quote antepost per la vittoria della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026/2027 vedono un duello serratissimo tra l’idolo americano Mikaela Shiffrin e la tedesca Emma Aicher. Al terzo posto la nostra campionessa, Federica Brignone che cerca di tornare competitiva come prima dell’infortunio e c’è sempre Sofia Goggia, poco più indietro, tra le contender più accreditate.

QUOTE COPPA DEL MONDO FEMMINILE

Mikaela Shiffrin (USA): 2.50

Emma Aicher (GER): 2.60

Federica Brignone (ITA): 8.00

Camille Rast (SUI): 10.00

Sofia Goggia (ITA): 12.00

Alice Robinson (NZL): 23.00

Lara Colturi (ALB): 34.00

Paula Moltzan (USA): 51.00

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