Pronostici Coppa del Mondo Sci Alpino 2026-2027: programma completo da Solden a Sun Valley

Pronostici Coppa del Mondo Sci 26-27
Pronostici Sci Alpino
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17 Settembre 2026

Dal 25 ottobre inizia la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2026-2027, vediamo il programma completo di tutte le tappe dei calendari maschile e femminile, e anche le quote antepost sui favoriti per la vittoria finale del titolo iridato. Pronostici Coppa del Mondo Sci 26-27.

Pronostici Coppa del Mondo Sci 26-27: si parte il 25 ottobre da Solden

Dai tradizionali giganti sul Rettenbach di Sölden alle finali sulle nevi di Sun Valley e tra queste due tappe che si svilupperà la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2026-2027 che si prende la scena da ottobre e marzo. Il calendario prevede 83 gare complessive, di cui 43 maschili e 40 femminili. 

Gli uomini avranno a disposizione 10 discese, 10 Super G, 10 giganti e 13 slalom, mentre il programma delle donne conta 9 discese, 9 Super G, 12 giganti e 10 slalom. Le tappe italiane sono sette: Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio, Bormio, Val di Fassa, Cortina e Plan de Corones. La stagione sarà segnata anche dai Mondiali di Crans Montana, in programma dal 1° al 14 febbraio.

Calendario Maschile Coppa del Mondo Sci

Sölden (AUT)
25 ottobre – gigante

Levi (FIN)
15 novembre – slalom

Gurgl (AUT)
22 novembre – slalom

Copper Mountain (USA)
28 novembre – Super G
29 novembre – gigante

Beaver Creek (USA)
3 dicembre – discesa
4 dicembre – discesa
5 dicembre – Super G
6 dicembre – gigante

Val d’Isere (FRA)
12 dicembre – gigante
13 dicembre – slalom

Val Gardena (ITA)
18 dicembre – Super G
19 dicembre – discesa

Alta Badia (ITA)
20 dicembre – gigante
21 dicembre – slalom

Madonna di Campiglio (ITA)
23 dicembre – slalom

Bormio (ITA)
28 dicembre – discesa
29 dicembre – Super G

Kranjska Gora (SLO)
2 gennaio – gigante
3 gennaio – slalom

Adelboden (SUI)
9 gennaio – gigante
10 gennaio – slalom

Wengen (SUI)
15 gennaio – Super G
16 gennaio – discesa
17 gennaio – slalom

Kitzbühel (AUT)
22 gennaio – Super G
23 gennaio – discesa
24 gennaio – slalom

Schladming (AUT)
26 gennaio – gigante
27 gennaio – slalom

Chamonix (FRA)
30 gennaio – slalom

1°-14 febbraio Mondiali Crans Montana

Garmisch (GER)
20 febbraio – discesa
21 febbraio – Super G

Saalbach (AUT)
27 febbraio – discesa
28 febbraio – Super G

Kvitfjell (NOR)
6 marzo – discesa
7 marzo – Super G

Are (SWE)
13 marzo – gigante
14 marzo – slalom

Sun Valley (USA)
20 marzo – discesa
21 marzo – Super G
24 marzo – gigante
25 marzo – slalom

Pronostici Coppa del Mondo Sci 26-27

Pronostici Coppa del Mondo Sci 26-27

Calendario Femminile Coppa del Mondo Sci

Sölden (AUT)
24 ottobre – gigante

Levi (FIN)
14 novembre – slalom

Gurgl (AUT)
21 novembre – slalom

Killington (USA)
28 novembre – gigante
29 novembre – slalom

Mont-Tremblant (CAN)
5 dicembre – gigante
6 dicembre – gigante

Beaver Creek (USA)
11 dicembre – discesa
12 dicembre – discesa
13 dicembre – Super G

Sankt Moritz (SUI)
18 dicembre – Super G
19 dicembre – Super G
20 dicembre – gigante

Courchevel (FRA)
22 dicembre – slalom

Gosau (AUT)
28 dicembre – gigante
29 dicembre – slalom

Flachau (AUT)
4 gennaio – gigante
5 gennaio – slalom

Val di Fassa (ITA)
9 gennaio – discesa
10 gennaio – Super G

Cortina d’Ampezzo (ITA)
15 gennaio – discesa
16 gennaio – discesa
17 gennaio – Super G

Plan de Corones (ITA)
19 gennaio – gigante

Jasna (SVK)
23 gennaio – gigante
24 gennaio – slalom

Kranjska Gora (SLO)
29 gennaio – gigante
30 gennaio – slalom

1°-14 febbraio Mondiali Crans Montana

Lenzerheide (SUI)
20 febbraio – Super G
21 febbraio – Super G

Garmisch (GER)
27 febbraio – discesa
28 febbraio – discesa

Soldeu (AND)
6 marzo – gigante
7 marzo – slalom

Narvik (NOR)
12 marzo – discesa
13 marzo – Super G

Sun Valley (USA)
20 marzo – discesa
21 marzo – Super G
23 marzo – gigante
25 marzo – slalom

Quote Antepost: i favoriti per i mondiali di Sci

Le quote antepost per la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino 2026/2027 maschile vedono Marco Odermatt nettamente favorito tra gli uomini. L’Italia spera in Giovanni Franzoni.

QUOTE COPPA DEL MONDO MASCHILE

Marco Odermatt (SUI): 1.65
Lucas Braathen (BRA): 7.00
Atle Lie McGrath (NOR): 9.00
Loïc Meillard (SUI): 9.00
Franjo Von Allmen (SUI): 23.00
Henrik Kristoffersen (NOR): 23.00
Giovanni Franzoni (ITA): 23.00

Le quote antepost per la vittoria della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026/2027 vedono un duello serratissimo tra l’idolo americano Mikaela Shiffrin e la tedesca Emma Aicher. Al terzo posto la nostra campionessa, Federica Brignone che cerca di tornare competitiva come prima dell’infortunio e c’è sempre Sofia Goggia, poco più indietro, tra le contender più accreditate.

QUOTE COPPA DEL MONDO FEMMINILE

Mikaela Shiffrin (USA): 2.50
Emma Aicher (GER): 2.60
Federica Brignone (ITA): 8.00
Camille Rast (SUI): 10.00
Sofia Goggia (ITA): 12.00
Alice Robinson (NZL): 23.00
Lara Colturi (ALB): 34.00
Paula Moltzan (USA): 51.00

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